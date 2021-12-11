Три четверти украинцев назвали Россию враждебной страной

С каждым годом доля населения, считающих Россию врагом Украины, все увеличивается. Фото: REUTERS

Львовский областной совет с второго раза принял обращение к Верховной раде Украину и президенту Владимиру Зеленскому о переименовании Российской Федерации. За инициативу проголосовали 59 депутатов из 84-х. Ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты городского совета Львова. Якобы для "восстановления исторической справедливости" Россию предлагают официально именовать не как-нибудь, а "Московией", а граждан Российской Федерации – "московитами".

И здесь можно тесать кол на их голове, можно возразить, что в России живут представители более ста национальностей (их только в одном Дагестане чуть ли под сотню, как говорят ученые), можно вспомнить про то, что Львов раньше назывался Лембергом, когда был в составе другого государства, можно издеваться над тем, что у депутатов не нашлось более животрепещущих вопросов (а чем они хуже министров в правительстве страны, принявших постановление о штрафах за "отрицание вооруженной агрессии России против Украины"?), но это ничего не изменит в украинской картине мира. Именно что в украинской, потому что ее уже который год (и даже не одно десятилетие) активно форматируют и формируют по заранее написанному сценарию.

И это дает свои плоды. С каждым годом доля населения, считающих Россию врагом Украины, все увеличивается. И вот, по данным последнего опроса социологов из группы "рейтинг" таковых на Украине стало уже почти три четверти. 72% опрошенных посчитали Россию враждебной страной, а количество тех, кто считает нас дружественной и союзной Украине уменьшилось до 12%. Почти половина украинцев (48%) стали считать враждебной еще и Белоруссию, причем по сравнению с прошлогодним опросом их количество более чем удвоилось (в 2020-м таковых было всего 22%).

А кто же возглавил, по мнению украинцев, рейтинг друзей? Кому-то ответы покажутся комичными, но это Канада, Литва, Польша, Великобритания и Турция.

Примечательно, что украинцы, которые, в отличие от их руководства, как нас пытаются уверить некоторые эксперты, больше всего жаждут мира на востоке страны, в большинстве своем считают, что Минские соглашения надо пересмотреть и подписать новые. Таковых целых 54%. Еще 21% уверены, что надо просто выйти из переговорного процесса и решать проблему самим, не обращая внимания на международных посредников. Способ решения в таком случае есть только один – раскатать ЛДНР военной силой. При этом лишь 12% считают, что Украина должна выполнять подписанные в Минске документы. Удивительным образом эта доля опрошенных совпадает с долей тех, кто хорошо знаком с сутью Минских соглашений (11%). Еще 25% ничего не знают о них вообще, а две трети что-то слышали, но знают Минские соглашения весьма поверхностно. Именно эти невежественные, но воинственные и готовы, судя по всему, свернуть или изменить договоренности о мирном урегулировании.

Что касается переговоров, то и здесь налицо подтверждение полного незнания большинством населения сути документов. Лишь все те же 12% выступают за переговоры с ДНР и ЛНР, за прямые переговоры с Россией выступают 56%, остальные поддерживают идею расширения "нормандского формата" с привлечением США и Великобритании.

Если учесть, то более половины опрошенных (52%) выступают за введение визового режима с Россией, то можно констатировать, что никакого "братского" по отношениям к России народа не данный момент на территории Украины не существует. То есть он, конечно, есть, но таковых не более 12-15% от всего населения, в массе своей настроенного весьма враждебного. А потому не может быть никаких уговоров, увещеваний, апелляции к общей истории. Пропаганда украинства, в том числе, и как русофобии оказалась чрезвычайно эффективной. Население переформатировано.

А потому совершенно не случайно, что все последние инициативы центральной и местных властей Украины несут в себе ощутимый заряд русофобии. Управлять, мобилизуя на отпор общего врага, проще, чем пытаться что-то создать. Отсюда и бесчисленные попытки как-то уязвить Россию и россиян, оскорбить, ущипнуть почувствительнее, поскольку на те шаги, о которых они мечтают, у них нет ни сил, ни пороха. Нынешняя украинская власть в какой-то степени, получается, обоснованно говорит, что в отношении России она проводит политику, опирающуюся на настроения народа, но умалчивает, что эти настроения искусственно взращивали и лелеяли все последние годы они сами.

Но кто сказал, что мы не станем отвечать? Мы это делаем и весьма успешно. Конечно, никто не запретит Украине называть Россию Московией, но нам-то как их тогда называть прикажете? Как-то ведь придется. Подмосковьем что ли?