Елена Батурина - Александру Гамову на вопрос о присвоении имени Юрия Лужкова улице в Москве: "Все равно он в памяти, конечно"

Елена Батурина была третьей и последней женой Юрия Лужкова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу, 10 декабря, исполнилось два года, как ушел из жизни легендарный столичный градоначальник. (Юрий Михайлович, кстати, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», управлял Москвой 18 лет, с 1992-го по 2010-й.) Я поговорил со вдовой Лужкова - Еленой Батуриной...
-... Елена Николаевна, ещё вчера собирался вам позвонить, но потом решил не беспокоить в такой день. А просто хотел сказать, что нам (тем, кто близко знал Юрия Михайловича) очень его не хватает.
- Спасибо.
- И, вы знаете, еще какая у меня мысль появилась. Вот говорят, что там - надо, не надо улицу именем Лужкова в Москве называть или площадь... (С этой идеей выступают несколько инициативных групп, в которые входят и простые москвичи, и много знаменитостей, но - пока предложение поддержки не получило.) А я подумал, что, в принципе, они есть, эти улицы, эти площади...
- Я согласна. И это не зависит от того, как нынешняя власть - принимает решение о переименовании или нет. Все равно он в памяти, конечно.
Год назад на доме по адресу: ул. 3-я Тверская-Ямская, 48, где жил Юрий Лужков, появилась мемориальная доска.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Как вы поживаете? Как у вас, все хорошо?
- У меня все хорошо, спасибо.
- Я, кстати, в Facebook попросился к вам в друзья.
- Да? Посмотрю, хорошо.
- Вы меня возьмите, ладно?
- Хорошо.
- И еще у меня такой вопрос. Как Александр Юрьевич? (Сын Лужкова, который сейчас занимается его фермерским хозяйством под Калининградом.)
- А, может, проще этот вопрос Александру Юрьевичу задать?
- А у меня нет телефона. Я прошу…
- Ну, тогда поищите.
- … Ясно. И как ваши замечательные…
- …дочери? (Лужков и Батурина вместе прожили 28 лет, у них две совместные дочери - Ольга и Елена. - А.Г.) Все в порядке.
- Все нормально?
- Да, все в порядке.
Лужков и Батурина вместе прожили 28 лет.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
- Классно. Ясно. Вот, собственно, я хотел это вам сказать - насчёт памяти о Юрии Михайловиче.
- Спасибо.
- Так что, вы не обижайтесь, если вам покажется, что Лужкова не чтят. Это не так.
- Я не обижаюсь.
- Ладно. Спасибо.
- До свидания.
- Если хотите, вы можете сказать что-то еще для «Комсомолки».
- Ой, у меня, мне кажется, с этим нет проблем. Если я что-то хочу, я говорю.
- Ну, вот - я до вас дозвонился, вы сказали...
- Спасибо.
- Вам удачи!