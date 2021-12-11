Елена Батурина - Александру Гамову на вопрос о присвоении имени Юрия Лужкова улице в Москве: "Все равно он в памяти, конечно"

Елена Батурина была третьей и последней женой Юрия Лужкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 10 декабря, исполнилось два года, как ушел из жизни легендарный столичный градоначальник. (Юрий Михайлович, кстати, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», управлял Москвой 18 лет, с 1992-го по 2010-й.) Я поговорил со вдовой Лужкова - Еленой Батуриной...

-... Елена Николаевна, ещё вчера собирался вам позвонить, но потом решил не беспокоить в такой день. А просто хотел сказать, что нам (тем, кто близко знал Юрия Михайловича) очень его не хватает.

- Спасибо.

- И, вы знаете, еще какая у меня мысль появилась. Вот говорят, что там - надо, не надо улицу именем Лужкова в Москве называть или площадь... (С этой идеей выступают несколько инициативных групп, в которые входят и простые москвичи, и много знаменитостей, но - пока предложение поддержки не получило.) А я подумал, что, в принципе, они есть, эти улицы, эти площади...

- Я согласна. И это не зависит от того, как нынешняя власть - принимает решение о переименовании или нет. Все равно он в памяти, конечно.

Год назад на доме по адресу: ул. 3-я Тверская-Ямская, 48, где жил Юрий Лужков, появилась мемориальная доска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как вы поживаете? Как у вас, все хорошо?

- У меня все хорошо, спасибо.

- Я, кстати, в Facebook попросился к вам в друзья.

- Да? Посмотрю, хорошо.

- Вы меня возьмите, ладно?

- Хорошо.

- И еще у меня такой вопрос. Как Александр Юрьевич? (Сын Лужкова, который сейчас занимается его фермерским хозяйством под Калининградом.)

- А, может, проще этот вопрос Александру Юрьевичу задать?

- А у меня нет телефона. Я прошу…

- Ну, тогда поищите.

- … Ясно. И как ваши замечательные…

- …дочери? (Лужков и Батурина вместе прожили 28 лет, у них две совместные дочери - Ольга и Елена. - А.Г.) Все в порядке.

- Все нормально?

- Да, все в порядке.

Лужков и Батурина вместе прожили 28 лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Классно. Ясно. Вот, собственно, я хотел это вам сказать - насчёт памяти о Юрии Михайловиче.

- Спасибо.

- Так что, вы не обижайтесь, если вам покажется, что Лужкова не чтят. Это не так.

- Я не обижаюсь.

- Ладно. Спасибо.

- До свидания.

- Если хотите, вы можете сказать что-то еще для «Комсомолки».

- Ой, у меня, мне кажется, с этим нет проблем. Если я что-то хочу, я говорю.

- Ну, вот - я до вас дозвонился, вы сказали...

- Спасибо.

- Вам удачи!