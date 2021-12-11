Валентина Талызина:"Эльдар Рязанов страшно раздражался, когда видел меня"

Валентина Талызина (справа) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото: стоп-кадр видео

В передаче "2 ВЕРНИК 2" недавно побывала Валентина Талызина. Она рассказала, как непросто складывались ее отношения с режиссером Эльдаром Рязановым, у которого она снялась в шести фильмах.

Оказывается, Эльдар Александрович мечтал снять в своей картине «Зигзаг удачи» Алису Фрейндлих. Но в итоге председателя месткома, приёмщицу фотоателье Алевтину Васильевну сыграла 33-летняя Валентина Талызина. Фрейндлих отказалась. На съемках лирической комедии произошла первая встреча режиссера и Талызиной. Валентина Илларионовна рассказала, как это было:

- Эльдар Александрович страшно раздражался, когда видел меня. Он хотел Фрейндлих, а ему подсунули вместо Фрейндлих какую-то… тумбочку. Из-за этого он на меня орал. И так прошли все съемки – он меня не принимал как актрису совершенно. Но когда он смонтировал фильм, он понял, что был не прав. Он мне сказал тогда: мне очень жаль, что тебя будут приглашать только на роли некрасивых женщин и подружек главных героинь...

Тем не менее у Эльдара Рязанова Валентина Талызина снялись в шести фильмах (а могла бы и больше, от нескольких картин актриса отказалась сама после того, как прочитала сценарий). И пожалуй, из всех любимых актрис режиссера (Алисы Фрейндлих, Лии Ахеджаковой, Светланы Немоляевой, Ольги Волковой) Валентина Талызина была самой любимой.

- В «Иронии судьбы» Эльдар Александрович орал на меня за то, что я не так читаю стихотворение Александра Кочеткова «С любимыми не расставайтесь», - рассказала Талызина. - Он пробовал многих артисток, которые занимаются именно озвучиванием. Нужно было, чтобы голос был похож на голос Аллы Пугачевой, которая исполняла песни к фильму, и чтобы он подходил под образ, который создала на экране Барбара Брыльска. Где-то на 18-й артистке Рязанов понял, что не добьется того, чего он хочет. И его жена Нина Скуйбина уговорила попробовать меня. Вначале Рязанов сопротивлялся, но потом попробовал: мой голос идеально подошел к голосу Пугачевой. Но ему не нравилось, как я читала стихотворение. Я сделал несколько дублей. Прочитала так, как он просил. И так, как я считала правильно. В итоге он выбрал мой дубль.

После этого меня Рязанов полюбил абсолютно. И действительно снимал меня больше, чем других своих любимых артисток.

Рассказала Валентина Илларионовна, как она пришла в Театр им.Моссовета после окончания ГИТИСа.

- Пришла девочка, некрасивая, непородистая, обыкновенная социальная героиня, правда с красивым голосом и очень профессиональная, - говорит Талызина.

Но так было в самом начале творческого пути. Сейчас народная артистка РСФСР – ведущая актриса труппы. Она выбирает, какие ей роли играть, а какие ей не подходят.

- Евгений Марчелли (худрук театра) хотел меня всунуть в спектакль «8 любящих женщин» на роль старухи. И я ему сказала. Во-первых, я никогда не играла старух, а, во-вторых, я всегда играю главные роли, поэтому отказываюсь от вашей старухи.

Тем не менее скоро мы увидим Валентину Илларионовну в новой большой роли: в спектакле по Островскому «Волки и овцы» она сыграет Мурзавецкую. На 22 января, день рождения Валентины Талызиной, запланирована премьера.