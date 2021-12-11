Премьер Польши поставил России ультиматум

У Моравецкого достаточно проблем внутри Польши, ему должно быть не до ультиматумов России. Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надышался паров украинской демократии во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Наверное, только этим можно объяснить, что он решил показательно выступать в отношении России с позиции силы. И в интервью итальянской газете la Repubblica выставил Москве ультиматум.

- Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы, - заявил польский премьер, объяснив весь вред "Северного потока – 2" и необходимость для Германии отказаться от запуска этого проекта, являющегося, по мнению Моравецкого, "инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой". - Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций.

Резкий и жесткий пан Моравецкий! Осталось ему только войну Москве объявить и "жолнежей" послать на Смоленск с наказом без победы не возвращаться.

Удивительная способность все же у младоевропейцев выступать от имени, но без поручения. Но до Украины все-таки далеко. Если Моравецкий отождествляет Польшу со всей Европой, то в Киеве заседают радетели всего мира. Но похоже, как представители обеих стран выдвигают ультиматумы России исключительно в беседах с журналистами, на своих страницах в соцсетях.

А вот в иной, не "фейсбучной" или СМИшной реальности из Польши доносятся совсем иные речи. Замглавы польского концерна «PGNiG» Пшемыслав Вацлавский сообщил, что Польша обратилась к «Газпрому» с просьбой увеличить поставки природного газа в Европу. При этом, заверил, что озабочен не наличием запаса топлива в его стране, а исключительно европейской энергетической безопасностью. Да-да. Именно поэтому Польша за 10 месяцев выбрала законтрактованный объем газа. Верим.

Польша, вообще, удивляет тем, как она сочетает в себе две противоположности одновременно. С одной стороны, она просит снизить цену на газ, хотя просила продавать е по рыночным биржевым котировкам и даже выиграла суд у "Газпрома" по этому поводу. С другой – инициирует антимонопольное расследование против "Газпрома". С одной - требует нарастить поставку газа из России. С другой - выступает против запуска нового газопровода из России.

Самое интересное, что такая шизофреническая раскоряка никого в самой Варшаве не удивляет. Более того, этот шизофренический дуализм довел Варшаву до того, что пока она грозится санкциями Москве, Евросоюз вводит санкции против самой Польши, абсолютно не ценя ее усилий на антироссийском фронте. Может, даже и ценя в какой-то степени, но не отказываясь от возможности самому прищемить начавшую много думать о своем значении для Европы Варшаву.

Евросоюз сейчас в ежедневном режиме штрафует Польшу за нарушение экологических норм, за непризнание верховенства европейских законов над польскими. Буквально на днях ЕСПЧ обязал Варшаву не возвращать, а принимать беженцев, прорвавшихся на ее территорию из Белоруссии. А тут еще и Украина взбунтовалась, сообщила, что подает в суд иск из-за отказа Польши увеличить число разрешений на грузоперевозки для Киева в 2022 году.

В общем, у Моравецкого достаточно проблем внутри самой Польши, и ему должно быть не до ультиматумов России. Но тем они и хороши, что, грозя Москве, можно разгонять круги по воде, и ничего не делать для разрешения проблем в своей стране. Так что мы из Варшавы еще и не такое услышим.

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