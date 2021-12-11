Премьер Польши призвал Россию решить, будет она с Европой или против

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул России ультиматум по поводу дальнейших отношений с европейскими странами.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», - заявил польский премьер в интервью газете la Repubblica.

По словам Моравецкого, Москва «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу». Кроме того, он заявил, что Запад не должен соглашаться на запуск газопровода «Северный поток — 2», поскольку таким образом, по его мнению, западные государства покажут слабость перед Россией.

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», - добавил польский премьер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Матеуш Моравецкий давно пытается убедить соседей по Евросоюзу, что российский проект якобы «опасен для Европы». Например, недавно он заявил, что Москва «использует газовый шантаж, чтобы заставить отдельные государства принимать решения, которые служат ее собственным интересам».