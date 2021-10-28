Евросоюз поставил Польшу на счетчик

Полякам объяснили, сколько стоит «семейная свобода» в день Фото: REUTERS

Европейский суд, высшая судебная инстанция ЕС, поддержал предложение Еврокомиссии штрафовать Польшу на 1 млн евро в день. Штраф будет отменен только после того, как польские власти приостановят затеянную ими судебную реформу, которая еще в прошлом году была признана тем же Европейским судом противоречащей общему законодательству Евросоюза.

Фактически начался новый акт политической драмы «Польша против ЕС». В начале октября между ними произошла бурная сцена после того, как конституционный суд Польши признал верховенство национальной конституции над законами ЕС. Брюссель категорически возражал, отстаивая обратное. Дело дошло до безответственных предположений о возможном выходе Польши из Евросоюза. Но премьер Матеуш Мазовецкий поспешил всех успокоить: на развод подавать не будем, но жить станем так, как хотим.

Вот полякам и объяснили, сколько стоит «семейная свобода» в день. Счетчик уже включен, и Варшава не может его заблокировать: деньги будут автоматически вычитаться из ассигнований Польше из бюджета ЕС. Но и это еще не все. За юридическое самоуправство Еврокомиссия заморозила Польше доступ к ее доле в фонде ЕС по борьбе с последствиями пандемии, а это более 50 млрд евро. А тут еще новый штраф на подходе - 500 тыс евро - опять-таки в день! - за невыполнение решения Европейского суда о закрытии угольной шахты на границе с Чехией (та пожаловалась на соседа за то, что уж больно сильно этот уголек экологию губит). Что уж говорить о сущих пустяках - штрафе в 100 тысяч от того же суда за вырубку леса в заповедной Беловежской пуще…

Нет, если вступил в общеевропейскую семью, то будь к столу когда сказано, а не когда хочется. Но вряд ли польские лидеры уподобятся гордому до спесивости шляхтичу и воскликнут: «Я разорен, но это цена моей свободы!» Закатить скандал вовсе не означает разорвать отношения. Тем более что поляки, хотя народ и гордый, но известный своей прагматичностью. Ведь никто другой из восточноевропейских новичков ЕС не сумел вырвать из Брюсселя столько, сколько удалось Варшаве. За 15 лет вхождения в Евросоюз, то есть на 2019 год, она получила из его бюджета, уже за вычетом своих взносов, 110 млрд евро. От такого состоятельного мужа (или жены, для пущей политкорректности) по своей воле не уходят.

Сложившаяся ситуация для Евросоюза уникальна. Бывали у Брюсселя всякие «терки» с отдельными нарушителями, но все как-то утрясалось. А тут просто хулиган какой-то попался: жить по общим правилам отказывается, при этом требует матпомощь, да еще и грубит. И ведь из класса не выставишь…

Дело дошло до того, что польские политики, поддерживающие правящую национал-консервативную партию «Порядок и справедливость», заговорили о… «гибридной войне ЕС против Польши»! И требуют ответить на «шантаж со стороны Еврокомиссии» бойкотом Евросоюза и блокированием всех его решений. Но - и это важное добавление - «до того момента, пока в Брюсселе и Люксембурге не восстановят верховенство закона». Понятно или нет? Хлопать дверью, говорит поляк Януш Ковальский, не будем, надо заставить их принять польскую версию «верховенства закона».

Тут прекрасно все: и «гибридная война», и «шантаж», и «бойкот». Но вершина - пока мы их не дожмем. При этом выходить из ЕС никто не собирается, все эти страсти так и будут бурлить в одной общей квартире.

Деятели оппозиционной либеральной «Гражданской платформы», как и положено, критикуют власти: дескать, дурят они, а расплачиваться придется всем полякам, надо бы заставить их раскошелиться из своего кармана. Но удел оппозиции - злобно шипеть из-за кулис, пока сами не попадут на сцену. А полякам, судя по опросам, твердость правительства вполне по душе: на нас давят, но мы не сдадимся, по своим законам жить хотим. А там, глядишь, и отступного предложат…

Выхода из сложившегося тупика пока не просматривается. Но и неопределенность в отношениях Польши с Еврокомиссией и ее положением в ЕС долго продолжаться не может. В чем сила закона? Не в его суровости, а в неотвратимости наказания за преступление. А чей закон главный - общесоюзный или каждой страны-члена? Ничего не напоминает? Евросоюз, конечно же, ошибок Горбачева не допустит. Раз появились в ЕС свои «сепары» - их в чувство быстро приведут. Но коль скоро они на отдельную жилплощадь не претендуют, а просто хотят пользоваться плитой на общей кухне, когда захотят, то очень строго наказывать их не будут. Как вариант: Варшава после мучительных раздумий наступит на горло собственной песни, а ее за это в ЕС чем-нибудь наградят…