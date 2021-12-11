«Голос» без Александра Градского: Кресло займет новый наставник или оно останется пустым

Александр Градский скончался 28 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 декабря зрители увидели последний из записанных выпусков с участием Александра Градского, который скончался 28 ноября. Как будет выглядеть шоу в дальнейшем, ведь по правилам скоро уже пойдут прямые эфиры? Решение должен принять гендиректор Первого канал Константин Эрнст, затем его предстоит утвердить у правообладателя шоу, голландской телекомпании Talpa. Пока еще решение не принято, но есть любопытные варианты развития событий.

Версия №1 - родственники Градского

Логично, что Градского в проекте может заменить человек с такой же фамилией. Его сын Даниил (40 лет) и дочь Маша (35 лет) - в какой-то степени подходящие кандидатуры. Даниил участвовал в слепых прослушиваниях (к нему даже повернулись Билан и Пелагея, но он в итоге сам отказался продолжать борьбу за победу). Маша помогала папе в рамках шоу — подбирала репертуар, работала с его командой. Впрочем, петь или быть ассистентом - это одно, стать наставником - совсем другое.

Версия №2 - новая звезда

Когда Градского не стало, в сети начались разговоры о том, кто из больших звезд мог бы занять его место. Часто называли Ларису Долину. "Если говорить о замене, то такого калибра профессиональным человеком может быть только Лариса Александровна", — заявил Иосиф Пригожин.

Напомним, Долина в "Голосе" ни разу не участвовала, она преподает профессионально на кафедре эстрадно-джазового вокала в Московском государственном институте культуры. Кстати, певица недавно получила президентский грант (29 миллионов рублей) на создание собственной вокальной школы, и «Голос» в этом плане стал бы отличной репетицией.

Версия №3 - пустое кресло

В недавнем шоу «Пусть говорят», где рассуждали об уходе Градского, продюсер «Голоса» Юрий Аксюта заявил: "Замены Александру Борисовичу нет!... Никто его не заменит по определению. Как мы будем доводить проект до финала? Внимательнейшим образом обдумаем и найдем решению".

Не все восприняли эти слова как конкретный вариант выхода из ситуации. Но почему нет? Кресло Градского оставят пустым, подготовкой его артистов (без наставника остались Мирослава Кочева, Роман Графов, Татьяна Качурина, Алишер Каримов) возьмут на себя коллеги - Пелагея, Агутин и Билан. Такой вариант выглядит логичным, красивым и отчасти единственно возможным. Ведь Градского и впрямь заменить невозможно...