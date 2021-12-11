Счастье на расстоянии: почему в США все больше семей предпочитает жить раздельно

В США растет количество семей, в которых муж и жена проживают отдельно друг от друга. Фото: Shutterstock

В США растет количество семей, в которых муж и жена проживают отдельно друг от друга. Парадокс, но многие из членов таких семей считают, что подобный формат не разрушает, а напротив – укрепляет отношения.

Большинство людей, из числа тех, кому пришлись по душе «дистанционные» браки утверждают, что пандемия и материальное положение не имеют к этому ни малейшего отношения. Эксперты же убеждены, что именно в условиях нестабильности и неуверенности в будущем людям свойственно отказываться возлагать на себя ответственность за других.

Так или иначе, но количество пар, проживающих раздельно и считающих свой брак не просто нормальным, а счастливым, неуклонно растет. Мало того, в соцсетях появляются сообщества, где неофиты могут получить практические советы от опытных «дистанционщиков»: например, стоит ли объединять телефоны в один план, правильным ли будет решение о совместной покупке недвижимости, как платить страховку за автомобиль и прочие.

Как правило, речь едет не о самых юных гражданах, впервые создающих ячейку общества, а о людях, которым за 35 – у многих из них есть дети от предыдущих браков, которые также делают совместное проживание с новой половинкой проблематичным. По крайней мере, на первых порах.

Вот так и живут после свадьбы и медового месяца – в разных городах, а то и штатах. В этом отношении показательно мнение одной из женщин, которая повторно вышла замуж, но отказалась переехать к супругу и предпочитает воспитывать двух детей от первого брака самостоятельно:

– Мне не нужен мужчина, который будет везде за меня платить и помогать воспитывать детей. У моих есть отец, и он весьма неплох. Мне просто нужен человек, который бы меня любил. А для этого совсем не обязательно жить вместе, – считает 43-летняя Лара из Вирджинии.