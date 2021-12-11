Украинские министры обманули себя сами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны в этом году будет рекордный ВВП – 190 миллиардов долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина давно демонстрирует, что математика – это москальская лженаука. Причем, речь зачастую идет даже не о каких-то там производных, первообразных или интегралах, а и о примитивной арифметике, доступной в объеме школьного курса за 4 класса начальной школы. Очередное подтверждение этому пришло из Киева буквально на днях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны в этом году будет рекордный ВВП – 190 миллиардов долларов. Министр экономики Юлия Свириденко, назначенная на это пост всего лишь 4 ноября, решила переплюнуть Зеленского и заявила, что ВВП по итогам будет еще больше – не менее 195 млрд. долларов США. И это после того, как по итогам прошлого года этот показатель украинской экономики был всего лишь 155 миллиардов. Рост почти на 26%! И это в то время, когда разные ответственные структуры снизили свой прогноз роста украинской экономики: Национальный банк – с 3,8% до 3,1%, МВФ – с 3,5% до 3,2%, а Bank of America – с 4,5% до 3%. В общем-то, к их цифрам доверия больше, хотя и они, скорее всего, чересчур оптимистичны. Потому что, например, за 9 месяцев текущего года то же промпроизводство подросло всего лишь на 1,4%, при падении в прошлом году за тот же период на 6,2%. То есть рост в этом году не позволяет достигнуть даже показателей 2019-го, если говорить напрямую. Не радуют и украинские аграрии. В этом году есть некая прибавка в растениеводстве на 4,1%, но в прошлом году было падение на почти 14%, так что и тут все нерадостно. В животноводстве все еще хуже, падение два года подряд. Если что и растет, так это розничная торговля (за счет роста цен) и переводы заробитчан.

Так откуда рост, да еще такой бешеный, о котором заявили Зеленский и Свириденко? Данные, безусловно, очень интересные. И если подходить к этому вопросу логически, то непонятно, откуда взяться таким цифрам. Но надо просто понять, что есть две арифметики, и одна из них – украинская. По украинской арифметике в расчет ВВП берут все долги, которые сделала страна. Кредит МВФ – давай его сюда, Великобритания оказала помощь на условиях выдачи кредита под строительство катеров на британских верфях, когда зарплата и все остальное остаются на Британских островах, а Украина получает долг с процентами, а когда-нибудь и те самые катера – и это в ВВП складывай! Переводы заробитчан из-за границы – святое дело в вопросе пополнения ВВП. Ну и, конечно, на бумажке нарисовать можно все, что угодно.

Но тут украинцев подстерегла еще одна опасность, о которой они забыли в желании поразить мир своим экономическим чудом. И подложила эту бочку дегтя в ложку меда украинской экономики не кто иная, как бывшая министр финансов Украины Наталья Яресько, гражданка США, которой Порошенко предоставил гражданство Украине, чтобы она смогла занять пост в правительстве. В 2015-м госпожа Яресько занималось проблемой реструктуризации внешних долгов Украины, и договорилась, что основная часть выплат будет происходить в 2017-2027 годах. При этом, и суммы, и проценты по долгам до некоторого времени были весьма щадящими. Но именно с этого года при сочетании двух условий – ВВП больше 125 млрд. долларов и рост этого показателя более, чем на 3% в год – рост выплат в арифметической прогрессии пойдет: с каждого последующего процента свыше 3% Киев должен будет выплачивать 0,4% ВВП. А их теперь этих сверхлимитных аж 22%. Это 8,8% от обозначенного ВВП. Или в переводе на деньги даже побольше, чем 17 млрд. долларов. Причем, платить надо будет не нарисованные, а реальные. В свое время Яресько на Украине носили на руках, обещая чуть ли не Нобелевскую премию по экономике. Но кто же мог предполагать такое, да?

Некоторые эксперты на Украине уже посчитали, что Украине придется выплатить около 550 млрд. гривен (порядка 20 млрд. долларов по курсу), что составляет чуть ли не половину дефицитного бюджета Украины в следующем году. Где деньги брать будут? Пора договариваться о новых кредитах МВФ, чтобы покрыть обслуживание старых долгов.

А ведь всего лишь команде Зеленского и ему самому так хотелось похвастаться успехами. Бессмысленная, беспощадная и беспамятная украинская арифметика.

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