«Изуродована и покрыта шрамами»: Принцесса Монако Шарлен спряталась от публики после неудачной пластической операции в Дубае

У Альбера и Шарлен двое детей - близнецы Габриэлла и Жак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принцесса Монако Шарлен почти 10 месяцев провела вдали от своей семьи. Все это время она жила в родной Южной Африке, где, как утверждалось, лечилась от серьезной инфекции уха и носа. В ноябре Шарлен наконец-то вернулась в королевский дворец в Монте-Карло и воссоединилась с мужем Альбером II и с детьми – близнецами Жаком и Габриэллой.

Но семейная идиллия длилась недолго. Три недели назад Шарлен вновь покинула Монако и скрылась в неизвестном направлении. Слухи о разводе в королевской семье вспыхнули с новой силой. Говорили также, что Альбер решил избавиться от вечно болеющей и страдающей от депрессии жены и упрятал ее в психушку. Однако известная испанская писательница и журналистка Пилар Эйр, автор биографий испанской королевской семьи, выдвинула новую версию всего происходящего в княжеском доме Монако. По ее словам, Шарлен решила спрятаться от публики из-за неудачной пластической операции.

«Принцесса Монако буквально изуродована после неудачной пластической операции, которую ей сделали в Дубае», - утверждает королевский эксперт. Якобы Шарлен решила сделать омолаживающую подтяжку лица, но что-то в итоге пошло не так. «Ее лицо покрыто шрамами, поэтому она решила лечь в клинику и некоторое время не появляться на публике», - цитирует Пилар Эйр Daily Mail.

Свою версию испанская журналистка подтверждает тем, что когда в ноябре Шарлен вернулась в Монако и сфотографировалась вместе с мужем и детьми в честь счастливого воссоединения, на ее лице была маска. Снимок королевского семейства был опубликован в Инстаграме. Казалось бы – Шарлен просто бережет свое здоровье, все-таки вокруг бушует пандемия коронавируса. Однако и Альбер, и дети рядом с ней позировали без масок. Получается, принцессе действительно есть что скрывать?

Версию о пластике подтверждает тот факт, что когда в ноябре Шарлен вернулась в Монако и сфотографировалась вместе с мужем и детьми в честь счастливого воссоединения, на ее лице была маска. Фото: Инстаграм.

Шарлен не показывалась на публике с открытым лицом с середины октября. В ноябре принц Альберт сообщил прессе, что через несколько дней после возвращения из Южной Африки его жена была помещена в европейское лечебное учреждение для реабилитации. Шарлен не было на Дне независимости Монако 19 ноября – национальном празднике, на котором королевская семья традиционно появляется на публике и приветствует подданных. Стоящие рядом с Альбером на балконе королевского дворца Жак и Габриэлла держали в руках трогательные плакаты, написанные от руки: «Мы любим тебя, мамочка», «Мама, мы скучаем по тебе».

Принцесса пропустила и день рождения близнецов – 10 декабря. В день их семилетия она опубликовала фото сына и дочки в Инстагарме, написав: «С днем рождения, мои дети. Спасибо, Бог, за то, что благословил меня такими замечательными детьми. Я действительно счастлива. Люблю, мама».

Шарлен не было на Дне независимости Монако 19 ноября. Ее дети стояли на балконе с плакатами, на которых они написали о своей любви к маме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Шарлен уехала из Монако в начале 2021 года для благотворительной миссии помощи носорогам в Южной Африке. Однако когда королевский визит на родину был завершен, Шарлен не вернулась домой. Как позже рассказала сама принцесса, ей пришлось задержаться из-за последствий после перенесенной инфекции уха. Когда отсутствие принцессы растянулось на долгих десять месяцев, поползли слухи о том, что Шарлен решила развестись с мужем из-за его многочисленных измен и просто не хочет возвращаться в королевский дворец. А когда она все же приехала в Монако и сразу же легла на реабилитацию, появилась версия о том, что Альбер упрятал жену в психиатрическую клинику. Принцу Монако пришлось прервать молчание и объяснить, что происходит с его женой. Правитель европейского княжества сообщил, что его супруга страдает «истощением, как эмоциональным, так и физическим». Альбер подчеркнул: причина проблем его жены – не рак, ковид или пластические операции, как предполагали журналисты. Князь признался, что его супруга находится «в секретном месте», где будет «отдыхать» и восстанавливаться, в том числе психологически.

Источники из окружения королевской семьи оказались более разговорчивыми. Они рассказали, что Шарлен чуть не умерла в Южной Африке из-за инфекции уха. По их мнению, во дворце недооценивают всю серьезность ситуации:

- Это несправедливо, что ее пытаются выставить в дурном свете, что она якобы страдает каким-то психическим заболеванием. Мы не знаем, почему дворец преуменьшает значение того, что она чуть не умерла в Южной Африке. Шарлен страдала от тяжелой инфекции уха, носа и горла, которая привела к серьезным проблемам с пазухами, возникшими в результате перенесенной ранее операции, - заявили друзья Шарлен.

Они также прокомментировали чрезмерную худобу княгини. По их словам, принцесса после операций на ЛОР-органы она не могла нормально питаться:

- Она не могла есть твердую пищу более полугода из-за всех этих операций. Она могла есть только через трубочку, и поэтому потеряла почти половину от своего прежнего веса. Княгиня определенно не «сходит с ума», и у нее нет проблем с психикой. Она попросту измучена бесконечными операциями, в результате которых не может нормально питаться… К тому же она невероятно скучала по своим детям и мужу, пока была вынуждена сидеть в Южной Африке, потому что не могла поехать домой, - рассказали знакомые с ситуацией люди.

Принцесса пропустила и день рождения близнецов – 10 декабря. В день их семилетия она опубликовала фото сына и дочки в Инстагарме. Фото: Инстаграм.

Тем временем немецкая газета Bild выяснила, где прячется принцесса-беглянка. По сведениям немецких журналистов, Шарлен поместили на лечение в один из самых дорогих и закрытых медицинских центров мира – клинику «Paracelsus Recovery» в Швейцарии. Лечебница для состоятельных пациентов расположена на берегу озера в Цюрихе. Судя по описанию на официальном сайте медучреждения, это реабилитационная клиника для людей, страдающих от зависимостей и психических расстройств. В клинике лечат наркотические, алкогольные и иные зависимости, вызванные, к примеру, медицинскими препаратами, расстройства пищевого поведения, а также расстройства психики. Стоимость некоторых программ составляет более 300 тысяч евро в месяц. В эту цену входит не только лечение, но и проживание в более чем роскошных условиях. Например, каждого из пациентов наблюдают до 15 медицинских специалистов – врачей и медсестер. Также у каждого больного есть персональный шеф-повар, личный водитель и автомобиль.

От чего именно лечится Шарлен, неизвестно. Западные СМИ утверждают, что принцесса много лет принимает сильнодействующие успокоительные и обезболивающие препараты, которые усугубили ее депрессивное состояние. Поездка в Африку задумывалась как приключение, которое должно было развеять ее хандру, однако на родине состояние Шарлен только ухудшилось.