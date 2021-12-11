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ЗДОРОВЬЕ11 декабря 2021 14:26

Геннадий Онищенко рассказал, как пережить минус 20: об одежде, питании, питьевом режиме и сексе в морозную погоду

Экс-главсанврач, академик РАН - с наставлениями обозревателю KP.RU Александру Гамову
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, очень холодно. Народ… Б-р-р! Советы от Геннадия Григорьевича Онищенко ждёт, - как не поморозить нос, щеки и все остальное. Гусиное сало - на нос, сто грамм - внутрь, какие рецепты от вас?

- Ну, давайте начнем с того, что пришла зима, и это правильно.

- Конечно!

- Сказать, что очень холодно, нельзя. Потому что все-таки сегодня было 11, 15, 16 градусов.

- Но это в Москве! А - по стране? Намно-о-го холоднее.

- Хорошо, что солнечная погода. Нет облаков, значит, все выхлопные газы, продукты сгорания, другие вредности - уходят вверх и растворяются. Значит, воздух чистый, лишенный химических загрязнений.

Солнце и мороз положительно влияют на биохимическую составляющую воздуха.

- То есть?

- И микробы гриппа, и коронавируса - тоже убиваются. И это хорошо.

Что касается температурного фактора влияния на наше с вами здоровье, это важное обстоятельство, но оно - сто процентов - зависит от нас.

От того, насколько - по погоде - мы одеваемся? Теплая ли у нас обувь?

Наша курточка или пальто - насколько они закрывают наш организм, прежде всего – спину, поясницу.

Ну, естественно, нужно, чтобы было горло закрыто. Для этого есть шарфы.

- Головные уборы? - Обязательно. Многие, особенно молодые люди, не торопятся надевать головные уборы. Ну, и не надо!

- Как?!

- Вот сейчас как раз хорошая молодежная мода – эти вязаные шапочки, они - для данного конкретного периода вполне, во-первых, комфортны, во-вторых, выполняют свою функцию на сто процентов. Не дают возможность перегреться или, наоборот, переохладиться голове, что очень важно сейчас.

- Кстати, извините, пока не забыл. Странная мода – голые щиколотки. Видели, наблюдали, наверное, у молодежи?

- Это плохая мода, которую мы должны с вами осуждать. И нужно, чтобы эти места все-таки закрывались. Тем более, что голеностопный сустав - он достаточно уязвимый. А охлаждение как раз и способствует тому, чтобы развивалось воспаление голеностопного сустава -,с вытекающими отсюда последствиями.

- Вот чем можно носы и щеки мазать, чтобы не поморозиться?

- Значит, ну, при этой температуре носы и щеки не замерзают. Но, в принципе, нужно закрывать их шарфами. А поскольку еще не отменены, а может быть, даже нужно рекомендовать ношение масок, - то маска, наряду с тем, что предотвращает микробное… вирусное загрязнение, - она будет способствовать, теплым дыханием, согреву - и носа, и щек.

Поэтому ношение масок, особенно тем, кто не привился против гриппа и короны, это просто обязательное условие. Это как бы имеет, так сказать, мультипликативный эффект. И от вируса защищает, и не дает переохладиться.

Что еще очень важно – питание.

- О! Это - да!

- Сейчас идет Православный Пост. (Правда, молодежь его практически не соблюдает.) Но он - не такой строгий, поэтому вот, допустим, сегодня разрешена рыба. А белок нам очень важен для того, чтобы поддерживать и иммунитет. И ещё белок, как пластический, строительный материал, он нужен нашему организму. Поэтому - необходимо разумно питаться.

- А что значит - питаться разумно?

- А это - витаминизация обязательно.

- То есть - витаминов побольше надо кушать?

- Кого? (Геннадий Григорьевич так и сказал - видимо, в шутку? - А. Г.)

- Витамины – овощи, фрукты.

- Нет, овощи, фрукты – это само собой. Но и витамины принимать, как биологически активные добавки из числа вот тех, которые продаются в аптеках.

Причем - они продаются ведь и по возрасту, и по полу, и даже по роду деятельности - есть такие наборы.

- Ага.

- Микроэлементы. Вместе с витаминами еще и продаются таблетки с микроэлементами, которые тоже вымываются. (Из организма, что, значит, тоже полезно - потому что, выводятся вместе с вредными веществами.) Не забывать о питьевом режиме. А питьевой режим – это, значит, имеется ввиду то, что надо пить чай, всякого рода настои из трав. Это тоже очень и очень важное обстоятельство. И, конечно…

- Вот еще о питьевом режиме. По сколько можно спирта, вообще спиртного? 100 грамм, 150, 50 грамм?

- Спиртное – это не питьевой режим, Александр… И не надо, как говориться, путать грешное с праведным. Никаких спиртных напитков не надо принимать. Тем более, тяжелых.

Бытует и, так сказать, культивируется алкогольной мафией то, что вот, дескать, сто грамм принял – все хорошо, разогрелся. Ничего подобного!

- А как надо?

- Единственное применение спиртного может быть только тогда, когда человек перемерз - вот тогда оно где-то, для растирания, в виде компресса. Вот это, действительно, тут сможет оно (спиртное) сыграть положительную роль. Но это как наружное.

- А секс не возбраняется в такую морозную погоду?

- Что не возбраняется?

- Секс, секс!

- Ну, если у вас - такая причудливая привычка совершать его на морозе...

- Да нет, конечно!

- А все другие места и формы - они достаточно нужны. И тем более вам – молодому растущему организму он просто показан.

- Спасибо, Геннадий Григорьевич!

- На здоровье!

Красота и здоровье