Геннадий Онищенко рассказал, как пережить минус 20: об одежде, питании, питьевом режиме и сексе в морозную погоду

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, очень холодно. Народ… Б-р-р! Советы от Геннадия Григорьевича Онищенко ждёт, - как не поморозить нос, щеки и все остальное. Гусиное сало - на нос, сто грамм - внутрь, какие рецепты от вас?

- Ну, давайте начнем с того, что пришла зима, и это правильно.

- Конечно!

- Сказать, что очень холодно, нельзя. Потому что все-таки сегодня было 11, 15, 16 градусов.

- Но это в Москве! А - по стране? Намно-о-го холоднее.

- Хорошо, что солнечная погода. Нет облаков, значит, все выхлопные газы, продукты сгорания, другие вредности - уходят вверх и растворяются. Значит, воздух чистый, лишенный химических загрязнений.

Солнце и мороз положительно влияют на биохимическую составляющую воздуха.

- То есть?

- И микробы гриппа, и коронавируса - тоже убиваются. И это хорошо.

Что касается температурного фактора влияния на наше с вами здоровье, это важное обстоятельство, но оно - сто процентов - зависит от нас.

От того, насколько - по погоде - мы одеваемся? Теплая ли у нас обувь?

Наша курточка или пальто - насколько они закрывают наш организм, прежде всего – спину, поясницу.

Ну, естественно, нужно, чтобы было горло закрыто. Для этого есть шарфы.

- Головные уборы? - Обязательно. Многие, особенно молодые люди, не торопятся надевать головные уборы. Ну, и не надо!

- Как?!

- Вот сейчас как раз хорошая молодежная мода – эти вязаные шапочки, они - для данного конкретного периода вполне, во-первых, комфортны, во-вторых, выполняют свою функцию на сто процентов. Не дают возможность перегреться или, наоборот, переохладиться голове, что очень важно сейчас.

- Кстати, извините, пока не забыл. Странная мода – голые щиколотки. Видели, наблюдали, наверное, у молодежи?

- Это плохая мода, которую мы должны с вами осуждать. И нужно, чтобы эти места все-таки закрывались. Тем более, что голеностопный сустав - он достаточно уязвимый. А охлаждение как раз и способствует тому, чтобы развивалось воспаление голеностопного сустава -,с вытекающими отсюда последствиями.

- Вот чем можно носы и щеки мазать, чтобы не поморозиться?

- Значит, ну, при этой температуре носы и щеки не замерзают. Но, в принципе, нужно закрывать их шарфами. А поскольку еще не отменены, а может быть, даже нужно рекомендовать ношение масок, - то маска, наряду с тем, что предотвращает микробное… вирусное загрязнение, - она будет способствовать, теплым дыханием, согреву - и носа, и щек.

Поэтому ношение масок, особенно тем, кто не привился против гриппа и короны, это просто обязательное условие. Это как бы имеет, так сказать, мультипликативный эффект. И от вируса защищает, и не дает переохладиться.

Что еще очень важно – питание.

- О! Это - да!

- Сейчас идет Православный Пост. (Правда, молодежь его практически не соблюдает.) Но он - не такой строгий, поэтому вот, допустим, сегодня разрешена рыба. А белок нам очень важен для того, чтобы поддерживать и иммунитет. И ещё белок, как пластический, строительный материал, он нужен нашему организму. Поэтому - необходимо разумно питаться.

- А что значит - питаться разумно?

- А это - витаминизация обязательно.

- То есть - витаминов побольше надо кушать?

- Кого? (Геннадий Григорьевич так и сказал - видимо, в шутку? - А. Г.)

- Витамины – овощи, фрукты.

- Нет, овощи, фрукты – это само собой. Но и витамины принимать, как биологически активные добавки из числа вот тех, которые продаются в аптеках.

Причем - они продаются ведь и по возрасту, и по полу, и даже по роду деятельности - есть такие наборы.

- Ага.

- Микроэлементы. Вместе с витаминами еще и продаются таблетки с микроэлементами, которые тоже вымываются. (Из организма, что, значит, тоже полезно - потому что, выводятся вместе с вредными веществами.) Не забывать о питьевом режиме. А питьевой режим – это, значит, имеется ввиду то, что надо пить чай, всякого рода настои из трав. Это тоже очень и очень важное обстоятельство. И, конечно…

- Вот еще о питьевом режиме. По сколько можно спирта, вообще спиртного? 100 грамм, 150, 50 грамм?

- Спиртное – это не питьевой режим, Александр… И не надо, как говориться, путать грешное с праведным. Никаких спиртных напитков не надо принимать. Тем более, тяжелых.

Бытует и, так сказать, культивируется алкогольной мафией то, что вот, дескать, сто грамм принял – все хорошо, разогрелся. Ничего подобного!

- А как надо?

- Единственное применение спиртного может быть только тогда, когда человек перемерз - вот тогда оно где-то, для растирания, в виде компресса. Вот это, действительно, тут сможет оно (спиртное) сыграть положительную роль. Но это как наружное.

- А секс не возбраняется в такую морозную погоду?

- Что не возбраняется?

- Секс, секс!

- Ну, если у вас - такая причудливая привычка совершать его на морозе...

- Да нет, конечно!

- А все другие места и формы - они достаточно нужны. И тем более вам – молодому растущему организму он просто показан.

- Спасибо, Геннадий Григорьевич!

- На здоровье!