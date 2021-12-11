«Секс в большом городе» уже не тот: это что-то про смерть и стариков

Сериал про подружек из Нью-Йорка покорил сердца миллионов девушек во всем мире. Фото: Кадр видео

Сериал про четырех подружек из Нью-Йорка покорил сердца миллионов девушек во всем мире. И объединил, тонко и точно показав женскую психологию. Оказалось, что все мы такие разные, но при этом такие одинаковые. И радости и печали, что на Манхэттене, что в Москве, что в Минске — ну просто один в один. А трудности можно решить с помощью легкого юморка, верных подружек, бокала шампанского и новых туфель. И тяжелый развод, и онкологию.

Признаюсь честно, в самые грустные моменты я включала совершенно любую серию «Секса в большом городе», и случалось волшебство. Буквально через 40 минут снова хотелось жить и радоваться. Нарядиться и пойти куда-нибудь всем бедам назло, строить глазки симпатичному кавалеру, покупать наряды с безумными брошками в виде розы и вот это вот все.

Наш колумнист Дина Карпицкая сходила на премьеру продолжения культового сериала. Фото: Личный архив

И вот, ура! Продолжение! Наконец-то столько лет спустя. «Счастье-то какое!», - говорили буквально все, кто был на премьере. Девчонки всех возрастов разрядись в пух и прах. Мы все, и простые зрительницы, и звезды инстаграма и сцены (типа Елены Блиновской, Риты Дакоты, Анны Седоковой) были в этот вечер подругами, с нетерпением ожидающими встречи с любимыми и такими родными Керри, Мирандой, Шарлоттой. Саманта (Ким Кэттролл), как известно, отказалась сниматься. Но это не беда, думала я….

Господи, как же Ким Кэттролл оказалась права! Первый раз фраза «какой ужас» вырвалось у меня примерно на 6-ой минуте фильма. Во-первых, время никого не щадит, конечно, даже голливудских звезд. Все они очень постарели. Но самое ужасное, что они очень мерзко постарели. И даже не внешне, а морально.

В сериале остались только три подружки. Ким Кэттролл отказалась сниматься в новом сезоне. Фото: кадр из фильма.

Керри не авторитет в сексе и отношениях, ее носом тыкают в отсталость какие-то трансгендеры. А «цисгендерная белая женщина», как представила ее ведущая подкаста, лишь нервно хихикает в ответ.

Миранда ноль в юриспруденции. Не она ведет курс в университете, она всего лишь студентка там. Да еще и по-дурацки шутит, неумело заигрывая с темнокожей преподавательницей. Какие-то малопонятные конструкции про отношения белых и черных, кто кого и когда должен спасать и что когда говорить/молчать. По фильму в целом и этим сценам в частности ясно одно — в Америке белые уже боятся вести себя естественно. Как будто и правда есть разница: белая или черная кожа?

Мистер Биг — старикашка, который поет ретро-песенки и готовит рыбу на кухне под вино. Ничего нового, кроме его внешнего вида.

Они все безбожно застряли в одном состоянии, совершенно потеряв свой авторитет в обществе. И выдуманном сценаристами, и теперь уже в реальном мире.

Время не пощадило героев культового сериала. Фото: кадр из фильма.

Зачем? Зачем создатели продолжения сериала так поиздевались над любимыми героями? К чему все эти картонные заигрывания с актуальными повестками, типа «Black lives matter», коронавируса и антиэйджинга? Ну е-мое! Ну вот если бы Кэрри ответила этим трансгендерам, что «Детки, пока вы тут печетесь о своем самоудовлетворении я…», и что-то такое, от чего у них уважительно и удивленно упала челюсть на пол. А еще бы вечером посмеялась об этих молодежных веяниях с мистером Бигом, вспоминая их бурную молодость, а не заставила бы устраивать неловкое шоу напоказ, чтобы выдавить из себя хоть какую-то статью. Миранда бы вела этот курс и рассказывала своей чернокожей ученице о правах человека, а не наоборот. А Шарлотта интересовалась бы хоть чем-нибудь кроме платьев. Если бы они постарели красиво и достойно, вот это был бы антиэйджизм. А так - жуть. В конце первой серии еще и мистер Биг умирает в погоне за молодостью и стройностью, практически прямо на велотренажере. Американское, чувствительное к рекламе, общество среагировало тут же, обвалив продажи этого велотренажера. Вот и все, вот и все.

Из зала я вышла просто в ужасе. Как и многие. Веселая тусовка одетых под Кэрри и Саманту женщин быстро разошлась в унылой печали. Этот сериал больше не про веселую женскую дружбу, он про старость и смерть. И про какую-то жуть, творящуюся на Манхэттене, где морщинистые белые женщины молодятся изо всех сил, стараясь угнаться за современными тенденциями, чтобы не быть дискриминированными настолько, что даже в ресторан не пустят. Неужели и у нас так будет через 20 лет? Нет!!!! Так и поверишь, пожалуй, всем этим Америка-ненавистникам, с утра до ночи орущим про то, как Запад загнивает.

Чур меня, чур меня от всего этого.