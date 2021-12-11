На пять американских штатов обрушились смертоносные торнадо: Подтверждена гибель 70 человек, десятки пропали без вести

В ночь с пятницы на субботу по территории пяти американских штатов прошли торнадо невероятной силы. Фото: REUTERS

В ночь с пятницы на субботу по территории пяти американских штатов – Кентукки, Миссури, Иллинойсу, Арканзасу и Теннесси – прошли торнадо невероятной силы.

В Иллинойсе торнадо разрушил склад Amazon Фото: REUTERS

Губернатор Кентукки заявил, что в истории штата столь разрушительного торнадо не было никогда. Он сообщил о 70-и погибших, подтвердив также, что еще более 100 человек пропали без вести, и финальный список жертв стихии только в его штате может быть вдвое больше.

Службы быстрого реагирования у разрушенного склада Amazon Фото: REUTERS

В городе Мейфилд стихия полностью разрушила завод, на территории которого в тот момент находилось более 100 человек. Два человека погибли на складе Amazon в Эдвардсвилле. Строению, как сообщили спасатели, «нанесен катастрофический ущерб». В центре одного из торнадо оказался дом престарелых, в нем погибли два постояльца.

Разрушенный жилой дом в Теннеси. Фото: REUTERS

Во многих населенных пунктов тысячи домов остались без электричества, масштабы разрушений таковы, что на некоторых территориях вводится комендантский час, чтобы предотвратить мародерство.

Жительница Арканзаса у разрушенного стихией дома. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден проинформирован о масштабах бедствия. Он пообещал губернаторам пострадавших штатов федеральную помощь. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден «убит горем». Сам глава государства подтвердил, что «поиск выживших и оценка ущерба продолжаются».