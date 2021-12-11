«Еле уговорил»: Максим Галкин сфотографировал Аллу Пугачеву в кружевных чулках и кожаном мини-платье

Максим Галкин сфотографировал жену в очередных обновках. Фото: Инстаграм.

Алла Пугачева в молодости предпочитала носить широкие балахоны, скрывавшие ее фигуру. Зато теперь Алла Борисовна наверстывает упущенное, демонстрируя один элегантный образ за другим. Несколько лет назад певица радикально похудела, и теперь может позволить себе любые наряды. Максим Галкин сфотографировал жену в очередных обновках и выложил фото в Инстаграм. Поклонники пришли в восторг от наряда Пугачевой, подчеркнувшего ее стройные ноги и тонкую талию.

Алла Борисовна снялась в роскошных интерьерах замка Галкина в кожаном мини-платье с открытыми плечами и широким поясом. Образ дополнили модные сапоги-трубы и кокетливые кружевные чулки. Пугачева сделала объемную небрежную укладку и естественный макияж.

- Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил! – подписал 45-летний Максим фото жены.

Алла Борисовна снялась в роскошных интерьерах замка Галкина в кожаном мини-платье с открытыми плечами и широким поясом. Фото: Инстаграм.

Поклонники хвалят 72-летнюю Аллу Борисовну за удачный выбор наряда и пишут ей комментариях комплименты. «Хорошо, что уговорил. Красивая Аллочка и нам приятно», «Отлично выглядит! Так стильно, модно, молодежно!», «И все ж она супер! Прям действительно Примадонна!» - прокомментировали пост подписчики.

Поклонники отмечают, что артистка выглядит гораздо моложе своих лет благодаря грамотно подобранной стилистами одежде, прическам и умелому макияжу. Не последнюю роль играют и пластические операции: Алла никогда не скрывала, что обращалась к услугам хирургов.

- Я делала. Ну, что ж, я сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала, - рассказывала Пугачева. По словам певицы, из-за того, что ей противопоказан общий наркоз, она прибегала лишь к «маленьким подтяжкам».

В последнее время Алла Борисовна нечасто появляется на светских мероприятиях. Завершив карьеру, она стала предпочитать тусовкам и вечеринкам домашние вечера в кругу семьи. Алла с удовольствием посвящает все свое свободное время воспитанию двоих детей, родившихся у нее в браке с Максимом Галкиным – восьмилетних Гарри и Лизы. Дети растут очень музыкальными и артистичными, они явно унаследовали родительские таланты. Лиза и Гарри серьезно занимаются музыкой и часто поют на домашних праздниках вместе с мамой.