Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака с умоляющим ее простить Канье Уэстом и требует вернуть ей девичью фамилию

Супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст расстались в феврале и тогда же подали на развод. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще недавно Канье Уэст публично каялся и говорил, как он мечтает вернуться в семью. Но, видимо, его пламенная речь не проняла Ким Кардашьян. В ответ 41-летняя модель решила ускорить развод со своим 44-летним мужем-рэпером. По информации портала TMZ, она подала документы на расторжение брака и просит восстановить ее девичью фамилию.

Супруги расстались в феврале и тогда же подали на развод. Но бракоразводный процесс может длиться годами. Поэтому еще до официального расторжения брака Ким попросила суд отделить вопросы опеки над детьми и имущества от вопроса ее семейного положения, который юридически можно решить уже сейчас. Иными словам, Ким легко и быстро станет официально разведенной женщиной и будет и дальше судиться с экс-супругом за опеку над детьми и недвижимость. Кроме того, Кардашьян откажется от части своей нынешней фамилии, принадлежащей мужу - Уэст.

Бракоразводный процесс звезд – дело небыстрое, даже учитывая тот факт, что имущество им делить практически не придется. Еще до свадьбы Канье и Ким подписали брачный контракт, где было оговорено, что кому принадлежит. Оба супруга не против совместной опеки над детьми. Их у пары четверо: восьмилетняя Норт, шестилетний Сейнт, трехлетняя Чикаго и двухлетний Псалм.

Кардашьян откажется от части своей нынешней фамилии, принадлежащей мужу - Уэст. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что он мечтает вернуть Ким, Канье заявил на ежегодном благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе в честь Дня благодарения, которое в США отмечается 25 ноября. Выступая с речью, Уэст покаялся перед женой и признался, что намерен вернуть ее. Музыкант рассказал, что сделал много ошибок, но сейчас он хочет загладить свою вину и сохранить брак с Ким Кардашьян.

- Ошибки, допущенные в отношениях, можно искупить. Я совершал ошибки. Я публично делал вещи, которые были неприемлемы для меня как для мужа. Но прямо сейчас я здесь, чтобы все изменить, - заявил Уэст.

Рэпер сообщил, что приложит все усилия, чтобы его семья вновь воссоединилась.

- Если враг сможет разлучить нас с Ким, найдутся миллионы семей, которые будут полагать, что это нормально. Но когда Бог воссоединит нас с Ким, это повлияет на миллионы семей. Они увидят, что могут пройти через все трудности, которые были происками дьявола, чтобы они страдали, - отметил музыкант.

Канье рассказал, что он уже переехал в дом, расположенный по соседству с особняком, в котором живет Ким. Музыкант сделал это, чтобы как можно больше времени проводить с детьми. Но этого, по мнению Канье, недостаточно, ему «нужно вернуться домой».

Ранее Канье и Ким не раз видели вместе: папарацци даже сфотографировали, как экс-супруги ужинают вместе. Это породило слухи о том, что они хотят воссоединиться. Супруги несколько месяцев пытались возродить свой брак. Но в итоге Кардашьян все же решила поставить в нем точку.