Итальянский епископ спровоцировал скандал, заявив детям, что Санта-Клауса не существует

Антонио Стальяно рассказал, что католический Дед Мороз – это рекламный персонаж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Сицилии разразился скандал: местный епископ на встрече с детьми в преддверии католического Рождества огорошил ребятню. Антонио Стальяно заявил, что Санта-Клауса никогда не существовало, и вообще он является «продуктом рекламной компании Coca-Cola».

Доля правды в словах епископа есть: до начала прошлого века Санта, как и его российский коллега Дед Мороз, всегда изображался в голубом кафтане и таком же головном уборе. Красный цвет его костюма появился лишь после того, как именно в красном, фирменном цвете компании, его стали изображать художники, рисовавшие рекламные плакаты для Coca-Cola.

После града обвинений в свой адрес Стальяно извинился. Перед возмущенными родителями выступили и представители местной римско-католической епархии, заверившие, что епископ «не хотел разбивать детские мечты», и вообще Санта-Клаус – «отличный пример для воспитания в детях щедрости и других добродетелей».

Но родители не унимаются, продолжая обвинять епископа в разрушении семейных ценностей и нанесении ущерба неокрепшим умам юного поколения, «и без того пострадавших от пандемии коронавируса».