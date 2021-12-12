«Она тонет!»: Непривычные для Испании морозы спровоцировали шквал звонков в службы спасения

Полицейским и сотрудникам национальной гвардии приходится спасать братьев наших меньших Фото: Кадр видео

В ряде испанских провинций стоят непривычные для Пиренеев холода. Мороз сковал льдом водоемы, и в передряги стали попадать домашние животные и их хозяева.

Температура ниже нуля впервые за многие годы установилась и в городке Бадагуас, что на границе с Португалией. Там замерзли все озера.

Но лед на них тонкий, о чем местные жители не особо задумываются. И пытаются сами проверить его толщину, либо отпускают для этого с поводка своих четвероногих питомцев.

В эти выходные вся Испания в прямом эфире наблюдала за операцией по спасению собаки, хозяин которой бросил на лед палку, будучи уверенным, что пес как всегда быстро принесет ее в зубах. Но хрупкий лед не выдержал веса животного, и собака оказалась в полынье.

Мужчина немедленно позвонил в службу спасения, и через несколько минут на подмогу примчались гвардейцы. Не задумываясь, они стали пробираться к барахтающейся в ледяной воде собаке, ломая лед палкой на своем пути.

Операция по спасению завершилась успехом, ее транслировали в прямом эфире сразу в нескольких соцсетях. За судьбой пса следили несколько сот тысяч человек.

Как и положено спасателям, в финале они заявили, что не считают свою работу подвигом, а просто выполняют свои обязанности, спасая жизни. Чьи? По их словам, не имеет никакого значения – жизнь ли это животного или человека.