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В мире11 декабря 2021 23:55

Сеть покорил быстрый способ украшения новогодней елки

Американка показала, как без забот повести на ель гирлянды
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Американка показала, как без забот повести на ель гирлянды

Американка показала, как без забот повести на ель гирлянды

Фото: REUTERS

Украшение новогодней елки – дело приятное, но хлопотливое: нужно повесить игрушки, мишуру, электрические гирлянды… Хорошо, если елка в доме одна, а если их несколько, да еще одна, например, на работе? Сил придется потратить немало.

Дом у американки, мамы троих детей Тамары Визерби не маленький, в нем проживает сразу несколько поколений ее семьи. В этом году семейство Визерби решило установить в своем доме целых 7 елок.

Все заботы по выбору украшений и декорированию елок ложатся на плечи Тамары. Объем работы нешуточный, и из опыта прошлых лет она знает, что сложнее всего даются елочные гирлянды: лампочки нужно распределить равномерно.

И вот Тамару осенила идея, которой она с удовольствием поделилась в TikTok – как быстро и без особых забот повесить на елку гирлянды.

В большинстве случаев елки ставят в углу комнат, так всегда поступает и Тамара. Но необходимо отодвигать дерево, для того чтобы по спирали навесить гирлянду, задвинуть елку обратно: Тамара поняла, что это бессмысленная трата времени.

По ее мнению, елку, стоящую в углу, нужно украшать только с ее «фасада». Что же касается гирлянды, то ею не нужно опоясывать спиралью ветки, а распределить ее от верха к низу зигзагами – вправо и влево Нужно только убедиться, что нужного конца провода хватит до розетки.

Менее чем за неделю ролик посмотрели несколько сот тысяч раз. Среди комментариев пользователей немало «жалоб»: рождественский сезон в Новом свете уже в разгаре, многие уже нарядили свои елки и сожалеют, что не узнали лайфхака Тамары чуть раньше.

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