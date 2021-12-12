Образ тети Сони Клара Новикова «сняла» с родителей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В эту цифру трудно поверить, глядя на Клару Борисовну. Выглядит она чудесно. Поэтому имеет полное право сказать о себе: «У меня нет даты! Я просто живущий без возраста человек». Но ведь ничего не утаишь. Есть Интернет, там всё про неё написано.

Много раз в интервью она рассказывала историю, как её папа Борис Зиновьевич Герцер хотел, чтобы дочка поступала в медицинский. Профессия врача на всю жизнь. Но дочка с рождения знала, что будет артисткой. «Если в артистки пойдешь, выпускного платья у тебя не будет», - пообещал отец и сделал. Кларе пришлось на собранные денежки дешёвенькую ткань купить, что-то скроить и наряд себе сшить.

Будущую народную артистку РФ в свое время не приняли в театральный институт в Киеве. И она пошла в эстрадно-цирковое училище. Туда её взяли. Но... «Они не понимали, что со мной делать. Если там все пели частушки, куплеты, кувыркались, то я пришла с Чеховым, с Буниным, - вспоминает Клара Новикова. - Все время, когда заканчивался семестр была «угроза выкидыша», что меня отчислят». Тем не менее она единственная из всего её выпуска оказалась в Москве.

Будущую народную артистку РФ в свое время не приняли в театральный институт в Киеве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 1979 году она получила первую премию на всесоюзном конкурсе артистов эстрады, председателем жюри был Аркадий Райкин: «Ни один конкурс не давал такого восхождения, как конкурс артистов эстрады. Тогда это было все равно, что получить серьезное звание. Там были Карцев и Ильченко, «Песняры» на предыдущем конкурсе. На моем была Алла Борисовна Пугачева, Геннадий Хазанов, я, Тынис Мяги, Яак Йоала».

Благодаря этой победе она познакомилась со своим вторым мужем – журналистом Юрием Зерчаниновым.

Он вел рубрику «Дебюты» в журнале «Юность». И пришел к начинающей молодой артистке на концерт. Познакомились и больше не расставались. Хотя на тот момент она была замужем за барабанщиком, её однокурсником по цирковому училищу Виктором Новиковым, который мало того, что выпивал, он поднимал на неё руку. Но Виктор – в Киеве, а Зерчанинов – в Москве. У них отношения. Тем не менее Новиков очень тяжело ее отпускал.

К Юрию Зерчанинову она долгое время, даже когда у них появилась дочь Маша, обращалась на «вы» и по имени-отчеству - Юрий Леонидович. Он был старше на 15 лет. Когда её папа Борис Зиновьевич познакомился с будущим зятем, он сказал: «Ну что дочка, я тебя поздравляю: наконец у тебя появился дедушка». Но Клару Новикову разница в возрасте не смущала. «Я была очень провинциальной девушкой. Юра меня расковал. Остальное сделала моя профессия».

Муж был её моральной поддержкой во многих вопросах. Был на всех её спектаклях, на московских концертах всегда. Когда Клара Новикова серьезно заболела, был рядом. Лет двадцать назад у неё обнаружили онкологию. По поводу своей болезни Клара Борисовна философски говорит: «Никто не знает кому, за что и почему. Я просто нагрузила на себя больше, чем могла донести». Но с недугом справилась.

Сложно поверить, что Кларе Борисовне - 75! Выглядит она чудесно. Ноябрь 2021. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самый её популярный эстрадный образ - это тётя Соня. Этому образу уже больше 40 лет, но актрисе он не надоел:

«Ну как может надоесть тётя Соня, если она всеми любима? Я могу разговаривать от ее имени. Я родила это. Я родила дочь и тетю Соню. Она мне не надоела. Ее ждут. Даже если кто-то говорит: ой, опять будет тётя Соня! Ну, попробуй без нее проведи концерт! Все будут спрашивать: а тётя Соня будет? Давайте тётю Соню!». Образ тёти Сони она «сняла» с родителей - у них был такой южнорусский говор.

У её 45-летней дочери Марии трое детей: Лева, Аня , Андрей. Все внуки любимые. Двое старших – студенты. Дочь - театральный критик: «Моя дочь знает, что мама хорошая артистка. Она об этом говорила. Не так часто. От нее не добьешься комплиментов. А я и не добиваюсь. Она моя дочь, а не театральный критик для меня»...