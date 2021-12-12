Россияне переходят в премиум-класс: почти половина компаний выплатит бонусы сотрудникам к Новому году

Самой щедрой среди отраслей оказалась торговля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. А значит, у нас есть вторая премия помимо первой!

Думаю, многие читатели kp.ru помнят эту легендарную фразу Анатолия Чубайса, сказанную на корпоративе «Роснано» несколько лет назад. В то время многие из нас, что греха таить, немного завидовали работникам тогда еще богатой госкорпорации и вздыхали: «На их месте должен быть я!» А вот теперь сотрудник каждой пятой российской компании тоже может почувствовать себя избранным. Может, не две, но хотя бы одну годовую премию всем (!) своим работникам собираются выплатить 20% организаций. Еще 23% готовятся дать премии выборочно - определенным сотрудникам или отделам. При этом многие руководители еще не определились, будут они платить премии или нет, так что в реальности таких щедрых компаний может оказаться еще больше (подробнее см. «Только цифры»). Это выяснили аналитики портала SuperJob, опросив тысячу сотрудников кадровых служб со всей страны.

Что интересно: несмотря на свирепствующую пандемию и (вроде бы) кризис, в нынешнем году число таких организаций выросло. Год назад премии всем сотрудникам к празднику готовы были выплатить 17% компаний, а в допандемическом 2019-м – 16%. Откуда такая невиданная щедрость во время чумы?

- В этом году сильно изменился рынок труда. Многие мигранты из Средней Азии уехали домой. Это привело к тому, что во многих сферах - доставке, ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве и т. д. - сократилось количество работников и соискателей. Кроме того, из-за демографического спада на рынке труда становится все меньше молодежи - то есть людей, готовых работать за опыт, а не за деньги. Все это вынуждает работодателей платить больше, чтобы удержать сотрудников. Это касается как зарплат, так и премий, - комментирует Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ.

Хорошо, но деньги-то на премии откуда? По словам эксперта, тут работодателям «помогла» высокая инфляция. В нынешнем году она разогналась до максимума за шесть лет и составила уже 8,4%.

- Инфляция повышает возможности увеличивать выплаты: растут цены на товары и услуги и работодатели зарабатывают больше, - говорит Александр Сафонов.

Еще одна интересная деталь: самой щедрой среди отраслей оказалась торговля. Премировать всех своих сотрудников собирается 21% торговых компаний.

- Основная причина та же самая: уехали мигранты, которые раньше работали в торговых залах, грузчиками и т. д. Кроме того, в пандемию на подъеме интернет-торговля: здесь растет и число компаний, и конкуренция за кадры. Поэтому работодателям приходится платить премии и более высокие зарплаты, чтобы удержать старые кадры и привлекать новые, - объясняет Александр Сафонов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Выплатит ли ваша компания годовые премии?

Да, всем сотрудникам – 20%

Да, выборочно определенным работникам или отделам – 23%

Нет таких планов – 36%

Затрудняюсь ответить или решение еще не принято – 21%

Самые «щедрые» отрасли

Сфера деятельности и сколько организаций готовы премировать всех сотрудников

Торговля - 21%

IT, интернет, связь - 20%

Промышленность - 19%

Банки - 13%

Логистика, транспорт, склады - 13%

Услуги - 12%

Строительство, недвижимость - 12%

По данным SuperJob. Опрошено 1000 сотрудников кадровых служб компаний из всех регионов России.

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