В американском городе к власти пришли мусульмане. К чему это привело

Хамтрамк приглянулся иммигрантам из Йемена, Боснии и Бангладеш. Фото: REUTERS

Провозгласив в качестве официального общенационального девиза ставшую известной во всем мире, благодаря долларовым купюрам, фразу In God We Trust («На Бога уповаем»), отцы-основатели США вряд ли пытались рассуждать о многообразии в сферах духовных.

Заодно Америку провозгласили страной иммигрантов, многие из которых до сих пор стараются селиться поближе друг к другу. Так на карте США появился Брайтон-бич – район Большого Нью-Йорка, облюбованный выходцами из бывшего СССР, целые кварталы в Чикаго, населенные поляками, греческая Астория и многие другие районы.

Американцы польского происхождения традиционно населяли и маленький городок Хамтрамк, пригород Детройта. В начале прошлого века Хамтрамк был одним из центров польской культуры в Штатах. Еще в 1970 году 90% его населения составляли поляки на национальности, бедных в городе не было.

Но за последние пару десятилетий все изменилось: в 2013 году Хамтрамк стал первым в истории США городом, в котором мусульмане составлили большинство. Он приглянулся иммигрантам из Йемена, Боснии и Бангладеш, и теперь порядка 40% его населения составляют иммигранты из этих стран.

Параллельно с этим поменялись и условия жизни горожан, коих сейчас насчитывается чуть меньше 22 тысяч: теперь в Хамтрамке каждый второй живет за чертой бедности, а уровень преступности на 89% выше, чем в среднем по штату Мичиган.

Пользуясь не только свободами, но и правами, недавно жители Хамтрамка вписали название своего города в историю Америки, выбрав мэром и членами горсовета исключительно мусульман. Такое произошло в Штатах впервые. Новый состав градоначальства приступит к исполнению своих обязанностей в январе 2022 года.

Слуги народа заверили, что, будучи практикующими мусульманами, они принесут присягу, в тексте которой упоминается концепция отделения церкви от государства. И не видят в воле горожан ничего необычного. Как заявил один из депутатов: «Репрезентативность – это основа политической модели Америки, так что сообществами должны управлять те, кто из них же и вышел».

Мэры-мусульмане появились и в других американских городах. В ближайшие годы политиков, исповедующих ислам, в Америке будет все больше и больше. И дело не столько в увеличении долей соответствующего населения, сколько еще и в активности целого ряда НКО, которые обучают американских мусульман тонкостям политических игр на самых разных уровнях – от муниципальных до федерального.

Но не только их, а и представителей практически всех этнических и религиозных групп. Американцы азиатского происхождения стали мэрами огромных мегаполисов – Сиэтла, Цинциннати и Бостона. В Нью-Йорке этнические азиаты избраны в горсовет, там же появилась и первая женщина-мусульманка.

Но вот парадокс: с одной стороны, все только приветствуют успехи этнических меньшинств в традиционно белой американской политике, с другой, как утверждает профессор политологии Университета Брауна Джеймс Морон, кое у кого появился страх.

Морон не видит ничего апокалиптического и считает, что новейшая история Хамтрамка «отражает как новую конфессиональную, так и новую расовую реальность, которая становится все более характерной для американских городов».

Но заключения академических кругов малоинтересны жителям Хамтрамка. Washington Post пишет, что для немалой части горожан он превратился в микрокосм страха. Теперь из минаретов появившихся в разных кварталах мечетей пять раз в день громко призывают к молитве. Владельцы нескольких точек общепита, существовавших чуть ли не с начала прошлого века, обанкротились: горсовет, в котором и ранее большинство составляли мусульмане, запретил продавать алкоголь поблизости от мечетей.

Спектр мнений читателей WP, активно комментировавших статью журналиста, побывавшего в Хамтрамке и поговорившего с горожанами, отражает накал страстей в обществе:

- Ислам не может мирно сосуществовать с демократией и ценностями западной цивилизации. Молчаливое согласие на распространение законов шариата иммигрантами, отказывающимися интегрироваться в общество, в которое они приехали, противоречит американским ценностям.

- В американской среде мусульмане приспособятся к принятию принципов западной цивилизации. Это будет долгий и трудный путь, но каждый верующий мусульманин знает, что религия исходит от Бога.

- Соединенные Штаты – это плавильный котел. Хамтрамк – отличный тому пример. Когда польские иммигранты приехали в США, их считали грязными, пьющими и хулиганистыми.

Ставший еще в 2015 году членом горсовета Хамтрамка, выходец из Йемена Саад Алмасмари на все опасения реагирует ясно и коротко: «Я служу, в соответствии с Конституцией, а не с религией. Основная часть напряжения, которое транслируют СМИ по поводу нашего города, ими же и инспирирована. О катастрофе пишут те, кто либо испытывает ностальгию по далекому прошлому и не хочет перемен, либо кто не бывал в Хамтрамке вообще или был тут проездом четверть века назад».