Мама чудом спасла сына, который едва не погиб, проверяя себя на выносливость

Помогите парню вернуть случайно упущенную жизнь! Фото: Личный архив героя публикации

Было обычное утро. Костя собирался в школу. Настроение отличное - накануне на соревнованиях по тхэквондо он получил «золото», и теперь готовился к следующим. Впереди, на выходных маячила обещанная родителями поездка в аквапарк. В школе тоже было все нормально. Парень позавтракал, собрал портфель, поставил его у порога и завозился в своей комнате.

Мама посмотрела на часы и решила поторопить: «Костя, ты опоздаешь». Мальчик неподвижно стоял в своей комнате у окна.

- Это не могло быть самоубийством! – плачет мать. – Если бы хоть что-то было не так, я бы сердцем почувствовала. Это была просто какая-то игра, эксперимент... Знаете, как мальчишки-подростки проверяют друг друга и сами себя на выносливость? Дети, глупые еще. Что-то не рассчитал, не учел опасности.

Как бы там ни было, только мамина любовь мистическим усилием удержала душу сына в теле. Пока ехала скорая, она делала искусственное дыхание, массаж сердца, но мальчик не дышал. В это время развивался отек мозга. Приехавшие врачи сделали все возможное, и ребенок доехал до реанимации живым, хотя и в коме. Потом была реанимация, ИВЛ, тяжелые взгляды врачей, не обещавшие ничего хорошего.

Едва очнувшись, Костя начал активно бороться за жизнь. Фото: Личный архив героя публикации

- Не надейтесь слишком, у мальчика серьезно пострадал головной мозг, – повторяли они матери.

Но Костя подтвердил догадку, что все произошедшее с ним – скорее несчастный случай, потому что, едва очнувшись, он начал активно бороться за жизнь. Снова научился сам дышать, глотать, сидеть, избавился от трахеостомы и катетеров. Вернулось сознание —поворачивает голову на голос, выполняет простые команды, слышит и понимает. Недавнее обследование показало, что сенсорный потенциал — способность ощущать себя и окружающее пространство — восстановился.

- Мальчик выжил и есть все шансы, что он восстановится полностью, но надо продолжать интенсивное лечение, нельзя упускать ситуацию – говорят врачи. – Необходимо простимулировать работу нейронов, способных взять на себя функционал тех областей головного мозга, которые оказались повреждены. Для этого необходим курс транскраниальной магнитной терапии.

Надо-то надо, но такая интенсивная реабилитация не оплачивается ОМС. И за год, спасая сына, семья потратила все, что было скоплено на «черный день». Необходимый сейчас этап лечения стоит 300 000 рублей, а их нет. Родители работают, влезли в долги, прыгают выше головы. Но возможности сельской семьи очень ограничены. И «поставить на паузу» лечение нельзя – доктора предупреждают, что исправить можно только «свежие» поломки.

Пожалуйста, помогите парню вернуть случайно упущенную жизнь. Как бы там ни было, теперь он сможет сделать выводы и будет ценить ваш дар вдвойне.

Все дополнительные вопросы можно задать по телефону: (499) 250-02-44 Татьяна - координатор.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - В назначении пожертвования не забудьте указать "для Ермошкина Кости"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810022000000423

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва

Кор.счет № 30101810145250000411

БИК 044525411

Назначение: благотворительное пожертвование для Кости Ермошкина