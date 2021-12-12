Павел Крашенинников рассказал, как создавалась Конституция России

Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Павел Владимирович, поздравляю тебя с Днем Российской Конституции!

- Спасибо. И я тебя, Александр, - от всей души!

- Желаю крепкого здоровья и больших творческих успехов на поприще отечественного законодательства!

- И чтобы наши права соблюдались. Так ведь?

- Да! Мы же с тобой плотно работали, когда поправки собирали и вносили в Основной Закон. Их же сотни было?

- Конечно, сотни.

- А учтено сколько?

- И учтены тоже сотни.

У нас появились новые статьи, более детальные процедурные нормы.

Плюс - там отдельный теперь блок по поводу самой процедуры голосования.

- А что же осталось от Основного Закона, принятого 12 декабря 1993-го?

- Я прежде хочу, Александр, вспомнить, как мы работали в 1993-м, когда формулировали Основной Закон, который положил конец вот тому противостоянию, которое было у нас.

- Кстати, да, смотри. Я как раз хотел какой вопрос задать? Ведь в 1993-м, 12 декабря, мы приняли так называемую «ельцинскую Конституцию». Она же появилась после того, как Ельцин расстрелял парламент - 4 октября того же года. Если мы эту Конституцию так сильно усовершенствовали - сотни поправок внесли! - почему же тогда ее Днём рождения по-прежнему должны считать 12 декабря, причём - 1993-го?

- Смотри, Александр... У нас к тому времени сложилось двоевластие - к лету-1993. Тогда же была Конституция РСФСР 1978 года, - советская, но действовала уже и после распада Советского Союза.

И там появилась новая глава, связанная с избранием Президента России, но осталась и глава - с Верховным Советом.

И тот, и другой орган обладали просто колоссальной властью. А двоевластие, как мы знаем, - оно нормально никогда не заканчивается.

У нас и в 1917-м было двоевластие. И, фактически, в 1991-м, когда ещё был Союз и Россия стала заявлять о своих правах, - тоже двоевластие.

И здесь, конечно, надо было этот вопрос решать. И - не в русле гражданской войны, а - в плоскости юридической.

Поэтому, был подготовлен новый документ. На мой взгляд, очень хороший текст. Спасибо отцам-создателям. Это Сергей Сергеевич Алексеев, Анатолий Александрович Собчак, Олег Емельянович Кутафин. Их уже нет с нами, но, конечно, они провели колоссальную работу.

И это документ, Александр, стал базовым. Стал Основным Законом. И он дает нам развиваться, - и экономике, и праву, и защищать человека.

К тому же, было проведено Всероссийское голосование по этой Конституции. Так что, что - настоящий Основной Щакон.

- Но, ведь, получается, наша Конституция - вся в «заплатках»?

- Нет! Мы ее просто «дорастили».

И вот даже сейчас, когда в прошлом году обновляли наш Основной Закон, мы же, например, главу вторую, посвященную правам и свободам человека и гражданина, не трогали. Базовые вот эти права, они же у нас отлично указаны. И мы руководствуемся ими во всех законодательных актах.

Плюс, в отличие от советских Конституций, нынешняя, 1993 года - она непосредственно действующая. Значит, в случае противоречия федеральных законов и Конституции, будет действовать Конституция.

- То есть, ты предлагаешь все-таки выпить сегодня за Конституцию ту, а не другую, которую мы с тобой усовершенствовали в прошлом году летом?

- Каждый волен делать то, что считает нужным. Это, во-первых.

А, во-вторых, - это все-таки не разные документы, это один документ.

У нас просто с 1993 года прошло много времени, и вот появилась, например, возможность индексации пенсий и социальных пособий - и это закрепили теперь в Конституции. В 1993-м, очевидно же, такое было невозможно.

Мы совершенствовали органы власти и их взаимодействие. Это как раз все - в едином документе. И я бы здесь - не противопоставлял.

А какие кому напитки употреблять - это пусть сам каждый решает.

- Ладно, ты меня уговорил. Тем более, в Конституции не говорится, что должно быть в рюмке, бокале или в фужере - когда выпивают «за ее здоровье».

- Я, кстати, недавно узнал, что существует такое право - выпивать «на посошок» у некоторых граждан.

- Ты недавно узнал? Я с юности это знаю. А что, неужели такой проект к вам в Госдуму поступил?

- Да нет! (смеётся ) Было сформулировано так, не в Законе - только на бытовом уровне.

- Ага. В общем, я буду отмечать сегодня - наш Конституционный праздник!

- Трезвым образом жизни!

- Как скажешь. Тогда - с тебя тост. За Конституцию?

- Ну, я могу пошутить. Я считаю, что мы должны… Нет! Давайте так: «Ну, за соблюдение наших прав!» Вот.

- Нормально. Ну, за Конституцию, за соблюдение наших прав. Ура!

- Ура!