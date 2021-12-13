Средство от коронавируса из космоса, решительные роботы-подводники и другие будущие научные открытия: что обсуждали на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Завершающее событие Года науки и технологий проходило в сочинском "Сириусе". Фото: Александр МИЛКУС

В какой-то момент Конгресс заставил и меня по-иному взглянуть на то, что происходит вокруг. Никогда не задумывался о том, сколько молодых людей из моих знакомых занимаются наукой. А тут прикинул – и сам удивился.

38 и младше…

В лаборатории медиакоммуникаций в образовании, которой я заведую в Высшей школе экономики, большинство сотрудников – младше тридцати. И мой заместитель Даша Сапрыкина, и ведущий эксперт Юля Черненко (кандидат наук), и другие. При этом мы проводим серьезные исследования и организуем медиапроекты для Российской государственной библиотеки, Департамента образования и науки Москвы, региональных систем управления образованием.

Была возможность пообщаться со знаменитыми людьми науки. Здесь ребята из РДШ расспрашивают президента РАН Александра Сергеева Фото: Александр МИЛКУС

Или вот. В 2018 году, когда я был членом Общественного совета еще не разделенного министерства образования и науки, мы организовали Ассоциацию плавучих университетов. Плавучий университет – особая форма обучения через исследования на борту научно-исследовательских судов. Тогда полноценный Плавучий университет в стране был один – Арктический, организованный Северным Арктическим Федеральным университетом и Росгидрометом. Мы с учеными-ветеранами вспоминали о том, как в 90-е годы бороздили моря Плавучий университет ЮНЕСКО-МГУ, Балтийский Плавучий университет, Каспийский и даже Дальневосточный.

… Прошло всего-то три года. И в этом году работало уже семь Плавучих университетах на морях, реках и на Байкале. Экспедицию Плавучего университета МФТИ-Института океанологии организовала очаровательная хрупкая Наталья Степанова. Ей меньше 35 лет. Она - старший научный сотрудник Института океанологии РАН, зам заведующего кафедрой термогидромеханики океана МФТИ. В подчинении - пять сотен студентов и ученых, за бортом не самое спокойное Карское море. Ей под стать научный руководитель, любитель дредов Александр Осадчиев – доктор наук примерно одного возраста со Степановой.

Промышленный экзоскелет - совершать сложные, тяжелые работы с нем сможет и девушка Фото: Александр МИЛКУС

Примерно столько же Лейле Башировой, зам директора по научной работе Атлантического отделения Института океанологии, старшему научному сотруднику лаборатории морского природопользования кафедры географии океана БФУ им. И. Канта. Она – один из организаторов Международной летней школы для студентов и Плавучего университета на Балтике.

Другая сторона – медицинская. На днях стал директором Института международного развития Сеченовского медуниверситета 39-летний доктор наук, профессор, члены редколлегий авторитетнейших медицинских журналов, хирургу-урологу, разработавший свой метод лечения рака Дмитрий Еникеев.

Или сессия «Освоение космоса», которую меня попросили провести на Конгрессе как «космического» корреспондента «КП». Большое пленарное заседание. На сцене – десять ученых, конструкторов, космонавт Валерий Токарев. Из моего поколения или постарше – трое. Остальным – до сорока лет. Тридцативосьмилетний Александр Блошенко, исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса выступил с основным докладом - зачем человечеству нужна космонавтика и что ждать нам от нее лет через двадцать.

Еще один специальный скелет для помощи больных после операции Фото: Александр МИЛКУС

Чуть моложе управляющий партнер компании «3D Bioprinting Solutions» Юсефу Хесуани, который придумал и провел на борту Международной космической станции уникальный эксперимент по выращиванию в биопринтере живого органа. Со временем, глядишь, на станции будут создавать органы для трансплантации людям – там условия лучше, чем на Земле. А сейчас Юсеф готовит на МКС новый эксперимент – в невесомости хотят вырастить кристалл белка частицы коронавируса, чтобы найти вещество (ингибитор), которое может остановить рост, развитие опасного заболевания.

- На Земле можно вырастить такой кристалл очень маленького размера, в невесомости же получаются кристаллы большие, изучать их удобнее, проще подобрать ингибитор, - рассказывал Юсеф.

- И когда планируется эксперимент?

- Будущей весной, - и пожаловался. - Времени на подготовку очень мало…

А я подумал: ничего, справятся…

Команда частной космической комании Success Rockets Фото: Александр МИЛКУС

Статистика

За последние 10 лет численность исследователей в возрасте 30–39 лет увеличилась в 1,6 раза. В результате доля этой возрастной категории в численности исследователей возросла с 16,2 до 27,4%. Такой рост обусловлен как увеличением рождаемости в России в 1980–1985 гг., так и мерами государственной политики по поддержке и закреплению в науке перспективных высококвалифицированных кадров.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ за 2021 год

Реформа получилась?

Молодых, ярких, активных научных ребят на Конгресс, который в конце этой недели проходил в парке науки и искусства «Сириус», съехалось почти три тысячи. Для них читали лекции именитые ученые (некоторые такого же возраста, что и аудитория), проводили консультации по оформлению грантов и учили грамотно и уверенно рассказывать о своих проектах. Я общался с десятками ребят – участников и думал: неужели получилось?

Когда чуть больше десяти лет министр образования и науки Андрей Фурсенко начал вузовскую реформу, а за ней - реформу управления наукой - сколько было вылито на него неприятных, обидных слов.

Родстер, разработанный в Бауманке Фото: Александр МИЛКУС

Прошло-то с исторической точки зрения все ничего - и вот кипит жизнь на Конгрессе. Понятно, что десять, даже двадцать или тридцать тысяч исследователей в масштабах страны маловато для современного развития страны. Но важно, что они есть. И они начали воспроизводить себе подобных.

На сессии, посвященной развитию Плавучих университетов, Наташа Степанова объясняла почему занялась организацией экспедиции на «взрослом» научно-исследовательском судне «Академик Иоффе»:

- Мы увидели, что за нами может возникнуть пустота. Мы думаем о том, кто придет за нами.

В этом году в экспедицию Плавучего университета МФТИ- Института океаноголии конкурс среди студентов был пять человек на место. И не просто нужно было хорошо попроситься на борт – требовалось было представить научную программу, с которой пойдешь в рейс.

Еще один транспоорт от Бауманки. Фото: Александр МИЛКУС

В чем заключались реформы? Были созданы национальные исследовательские университеты, где ключевое слово «исследовательские». Затем появились крупные федеральные вузы. Задача – чтобы вузы стали заниматься наукой, чтобы ученые преподавали в аудиториях. Ткой подход встречал сопротивление. И тогда, да и сейчас тоже. Недавно слушал выступление в Минобрнауке директора одного солидного научного института:

- Дайте мне толкового студента, я готов хорошие деньги заплатить!

- А почему бы вам не вложиться в подготовку такого студента в университете? – таков был ответ.

Сейчас работа с талантливыми ребятами, которые могут прийти в науку, в инженерные лаборатории – это очень активная, разветвленная система. От «Точек роста» в сельских школах, IT-кубов, «Кванториумов» и вузовских «Точек кипения» до региональных и федерального «Сириусов», проектов «Россия – страна возможностей».

Знаю: тут мне сейчас скажут – он «заливает» о том, как все хорошо в науке, а это не так. Конечно, проблем множество и никогда ситуация не будет идеальной. У нас достаточно и консервативных вузов, и консервативных НИИ. Сам могу рассказать десятки историй, когда перспективного исследователя выжили из лаборатории, заставили заниматься перекладыванием бюрократических бумажек, вместо того, чтобы дать реальный проект, положили мизерный оклад. Но фишка в том, что сейчас такому исследователю, если у него есть драйв и готовность продолжить научную карьеру, есть куда сбежать. В другой вуз, в другую лабораторию.

Я - сдержанный оптимист.

Циклодрон Фонда перспективных исследований Фото: Александр МИЛКУС

«Сначала обучили элиту»

Дважды я обошел стенды вузов – вдруг чего-то пропустил. (В рамках Конгресса была организована выставка научных достижений университетов). С Бауманкой, показывавшей процессоры собственной разработки и капсулу для возвращения из космоса важных материалов, после приземления превращающуюся в дрон, способный перенестись в нужную точку… Понятно, ведущий технический вуз. Они много чего еще интересного могут показать. ИТМО, политех имени Петра Великого, МИСиС, Новосибирский, Тюменский университеты, вузы Томска, Балтийский федеральный, Севастопольский государственный, Нижегородский… Университеты, которые вместе с научными институтами сегодня очень активны, в общем-то научному сообществу уже хорошо известны.

Я «зависаю» у стенда Астраханского госуниверситета университета:

- Подводный робот?

- Привезли самую простенькую модель… Мы специализируемся на их разработке.

Астрахань для меня - не самый известный научный центр страны. Но, разговорившись с проректором по цифровизации, инновациям и приоритетным проектам АГУ Алексеем Титовым я думаю о том, что ситуация, видимо, скоро изменится…

- С чего начинали… - рассказывает Алексей (кстати, ему недавно исполнилось 40 лет). – Человек 15 элиты университета в свое время отправили в ведущие вузы России и Европы в магистратуру. Часть команды отучилась в Бауманке на робототехнике, часть на Data Science (умение анализировать большие объемы данных). Так появился научный костяк. Стали использовать проектный подходы Массачусетского технологического университета: придумай-просчитай-изготовь. В 2016 году ввели новый кампус, напичканный самым современным оборудованием. И это дало возможность сформировать новую экосистему из людей, которые готовы творить в университете. Потом стали приглашать молодых людей из других университетов, давать им возможность развивать инновации.

Алексей Титов, проректор АГУ, с подводным роботом. Фото: Александр МИЛКУС

Астраханский университет – хороший пример быстро развивающегося вуза, сделавшего ставку на науку, в том числе прикладную, на бизнес. В АГУ, например, сконструировали и продают лодки на воздушной подушке. Их неплохо раскупают. Но вузовские люди за товаром видят систему.

- Такие лодки могут изменить логику проведения спасательных операций на воде. Предлагаем МЧС создать новый курс…

Утечка мозгов

Главная проблема (и не только нашей страны): талантливых ученых, инженеров переманивают другие – и компании, и страны. Титов рассказывает об астраханской команде робототехников, который пригласили учиться и работать во Францию, о выпускнике, уехавшем с проектом в Италию, о бурно развивавшемся стартапе, перебравшемся в Калифорнию. Новая технологическая революция – это революция, которую делают умники. И приковать их за ногу к электронному микроскопу в лаборатории мы не можем. Как сделать так, чтобы ребята не уезжали? Или уезжали на учебу и возвращались? Или основывали международные лаборатории? Вот эту непростую задачку нужно решать сейчас.

- Удерживать? Только крутыми, амбициозными проектами, - говорит Титов. – И обеспечивать соответствующее качество жизни…

(От себя добавлю: хорошо, что есть кого удерживать).

Робот говорящий - вот только не ходит пока... Фото: Александр МИЛКУС

Статистика

Численность иностранных аспирантов в России за 2014–2019 гг. выросла на 30,2%. Практически все они обучаются в вузах (96,3%), на долю научно-исследовательских и иных организаций приходится менее 4%.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ за 2021 год

И вместо финала

Конгресс молодых ученых был задуман, как красивый финальный аккорд Года науки и технологий. Но финиша, на мой взгляд, не получились. Конгресс только подстегнул развитие науки, показал молодым ребятам – им готовы помогать, поддерживать. Конгресс помог формированию научного сообщества без которого развитие немыслимо.

…В субботу из аэропорта Сочи один за другим взлетали борты с участниками Конгресса. Разговоры в зале вылета были об одном: когда и где пройдет следующий форум?

Статистика

Число научных публикаций авторов из России, подготовленных в соавторстве с зарубежными партнерами, в 2019 г. достигло 24,9 тыс. (в Scopus). Основные страны-партнеры российских ученых — США (5,3 тыс. совместных публикаций), Германия (5,1 тыс.), Франция (3,1 тыс.), Китай (3,0 тыс.), Великобритания (2,9 тыс.).

По данным Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ за 2021 год