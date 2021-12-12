Украинский замминистра обматерил гаишников в Донбассе и Киеве

Александр Гогилашвили устроил скандал на блок-посту. Фото: Кадр видео

Как то не складывается у уроженцев солнечной Грузии карьера во властных коридорах солнечной Украины. Хотя вроде и дружат они домами в последние годы трепетно и нежно.

Некогда прогремела пикировка тогдашнего губернатора Одессы, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с тогдашним главою украинского МВД, уроженцем Баку Арсеном Аваковым. Последний перед телекамерами передразнивал манеру Мишико излагать свои «антикоррупционные» соображения. Темпераментный грузин вскоре Одессу покинул, а Аваков министерство внутренних дел оставил лишь в минувшем июле. Но еще при нем в силовом ведомстве появился на значительном посту Александр Гогилашвили, которого на должность заместителя министра, отвечающего за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых в марте 2020-го назначили по рекомендации президента Владимира Зеленского. А уже в октябре его указом Гогилашвили был награжден орденом "За заслуги" III степени.

О каких конкретно заслугах шла речь, сказать сложно, но вот женат замминистра на Марии Левченко, которую Зеленский называл в числе своих помощниц.

47-летний большой полицейский начальник, который родился в Тбилиси, жил в России, а на Украину переехал в 2010-м, диплом о высшем образовании получил во Львовском университете бизнеса и права по специальности «Учет и налогообложение» накануне десанта в министерство. И после назначения крупным боссом в МВД, похоже, решил, что жизнь удалась окончательно.

Орденоносец Гогилашвили, которого на блок-посту «Долина» остановили полицейские в той части Донецкой области, что контролируется Киевом, провел с не узнавшими его подчиненными «воспитательную беседу».

Выскочивший из бронеавтомобиля (который якобы числится за американским посольством в Киеве) полицейский руководитель заорал:

- Замминистра с таким *** (лицом) как у меня — он один всего!

- Очень приятно!

- А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет.

Я, ***, не должен тратить время, доказывая, кто я! Если бы ты повел себя по людски, ты бы этого не услышал! Скажи, мы с тобой не в одном месте работаем?!

- Ну, МВД...

- Ну мы в одном месте работаем?

- Ну...

- Ты думаешь, со мной бандиты что-ли?!

- В 14 році тут були всі…

- То есть ты думаешь, со мной какие-то бандитские рожи?

Кто-то, может, и поймет возмущение замминистра, - ведь его сопровождали, по некоторым данным, бойцы спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Ну кто рискнет назвать их «бандитскими рожами»? Вот и простые украинские гаишники рисковать не стали.

Тем более, что двумя неделями ранее похожая история произошла в столице незалежной, где Гогилашвили также обрушился на дорожных полицейских, остановивших его машину и не узнавших высокое лицо в лицо.

Теперь светлый лик уроженца Тбилиси затуманился. Ведь сюжеты о его похождениях на украинских путях-дорогах попали на видео и разлетелись по сети, растиражированы во всех самостийных СМИ, и вызвали даже неудовольствие самого президента Зеленского.

Подставил господин Гогилашвили лидера дружественной нации, ох подставил. И даже жена-помощник Самого тут уже вряд ли спасет…