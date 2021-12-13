Мы пойдем с врачом по полю вдвоем

Хирург Андреев (Даниил Страхов, в кадре с Еленой Николаевой) не может быть спокоен, когда где-то творится беззаконие. Фото: Кадр из фильма

Несколько лет назад эта нехитрая история буквально нокаутировала впечатлительных зрительниц: известный питерский нейрохирург внезапно ловит бандитскую пулю, теряет память и, благо медицинские навыки никуда не пропали, становится известным сельским лекарем. Записной сериальный красавец Даниил Страхов, сыгравший когда-то в детективе «Исаев» молодого Штирлица, разгуливал по деревне в идиотской шапочке с печальным выражением аристократического лица, заставляя учащенно биться сердца приникших к экрану домохозяек. И вот свершилось: неотразимый знахарь возвращается в новых сериях.

Прошло шесть лет, хирург Павел Андреев, к которому в конце первого сезона благополучно вернулась память, живет не тужит, занимаясь любимым делом и наслаждаясь обществом красавицы жены Марины (Екатерина Кузнецова) и симпатяги сына. Другой бы на его месте не отвлекался на какие-то посторонние проблемы, наслаждаясь личным счастьем, но Андреев, будучи человеком честным и принципиальным, не может закрывать глаза на то, что коммерческий директор медицинского центра Фетисов (Виталий Коваленко) проворачивает махинации с оборудованием. Намечается серьезный конфликт, герою Страхова явно грозит что-то крайне неприятное и вполне сравнимое с потерей памяти и огнестрельным ранением.

В свежих сериях, режиссером которых вновь стал Ярослав Мочалов, мы, помимо Страхова и других вышеперечисленных актеров, увидим Сергея Яценюка, Александру Марееву, Валерия Гришко и Дарью Урсуляк.

Первый канал.

«Знахарь».

С 13 декабря. Понедельник - четверг, 21.30.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Она разгадала убийство

Следователь Швецова (Анна Ковальчук) вновь выходит на охоту за преступниками.

Если мушкетеры и гвардейцы кардинала наивно полагали, что с тайнами королевы Анны было покончено еще в XVII веке, то создатели бесконечной детективной саги «Тайны следствия» над этим готовы издевательски посмеяться. Анна Ковальчук в сто пятидесятый раз примеряет образ следователя Марии Швецовой и опять выходит на тропу войны с преступностью. В новом, уже 21-м сезоне «Тайн следствия» Швецова будет размышлять о том, за что была убита пара известных фигуристов, кто прикончил дочь влиятельного бизнесмена, кому перешел дорогу гражданин далекой Аргентины, а также биться над другими криминальными головоломками.

Россия 1.

«Тайны следствия».

С 13 декабря. Понедельник - четверг, 21.20.