Не хватает американской пенсии: Мама Наташи Королевой ищет дополнительный заработок

75-летняя мама Люда, как ласково зовет ее звездная дочь, объявила, что готова оказать поклонникам необычную услугу – платные поздравления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай удивила подписчиков своего Инстаграма неожиданным предложением. 75-летняя мама Люда, как ласково зовет ее звездная дочь, объявила, что готова оказать поклонникам необычную услугу – платные поздравления. Людмила Ивановна готова за деньги записать искрометный видеоролик, в котором поздравит заказчика и его близких с любым праздником.

- Дорогие мои! Если вы хотите поздравить своих любимых, детей, родственников с праздниками — с днем рождения, с юбилеями, с Новым годом, с Рождеством — не стесняйтесь! В шапке профиля заказывайте. Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания. Ваша мама Люда, я вас люблю! - сообщила мама певицы.

Людмила Порывай с 90-х годов живет в США. За это время она успела заработать американскую пенсию. Кроме того, ее муж – далеко не бедный человек. Супруг Людмилы Ивановны – владелец нескольких ресторанов. Одним из первых он открыл в Майами заведение русской кухни, и с тех пор процветает. Тем не менее, Людмила Порывай не намерена сидеть без дела. Очевидно, что платные поздравления для нее – скорее способ развлечения. Однако критики не упустили возможность позлословить на ее счет. Маму певицы упрекнули в алчности:

- Денежки нужны мамуле?, Американской пенсии не хватает? – спрашивают фолловеры.

Досталось и Наташе: «Дочка бюджет урезала?»

Людмила Порывай каждое утро ходит на пляж, где гуляет и «бегает от старости». Фото: Инстаграм.

Дело в том, что недавно Людмила Ивановна сама публично похвасталась своими доходами. В эфире программы «Звезды сошлись» 75-летняя Людмила Порывай призналась, что в Штатах она не работала ни дня. Но, тем не менее, получает там неплохие деньги - минимальную пенсию по старости.

- В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия - 600 долларов по старости (более 43 тысяч рублей. - Ред.).

В Америке овдовевшая в 1993 году Людмила Порывай вновь нашла свое счастье. Мама Королевой вышла там замуж и уже 28 лет живет со своим вторым мужем. Супруга Порывай представила совсем недавно. Его зовут Игорь, он эмигрировал в США более сорока лет назад.

Наталья Королева пыталась отправить жить в США и своего единственного сына Архипа. Еще школьником он поселился у бабушки, изучал английский и ходил в местную школу. Однако Архипу в Майами не понравилось, и он решил вернуться в Россию.

- Прожив там три года, я понял, что это не моё, - рассказал наследник Королевой. - По трём причинам: менталитет людей. Климат (я не фанат постоянной влажности и сорокоградусной жары круглый год). Атмосфера.

Архип признался, что в Майами ему было скучно: по его мнению, жизнь в этом городе течет очень медленно. А вот его бабушку размеренная жизнь в Майами более чем устраивает. В одном из телешоу Людмила Ивановна рассказала, как складывается ее день. По ее признанию, на каждое утро ходит на пляж, где гуляет и «бегает от старости». Порывай регулярно плавает в океане и после купания полчаса не смывает с себя морскую воду, потому что она питает кожу и дает ей прилив сил.