Метеорный поток Гемениды совпадет с кометой Леонарда 13-14 декабря 2021. Как увидеть небесное шоу

Некоторые метеоры потока Гемениды вспыхивают яркими болидами.

Звезды падают

В ночь максимума метеорного потока Гемениды - с 13 на 14 декабря 2021 года - астрономы Московского планетария обещают до 120 падающих звезд в час – по две в минуту. А то и больше. Бывало, что Гемениды сыпались по 200 штук в час.

Небесное шоу, которое началось 4 декабря, продолжится до 17 декабря. Пусть и не столь зрелищно – интенсивность потока, конечно же, снизится. Но при ясной погоде его метеоры будут видны на всей территории России. Как стемнеет. Хотя поток активен в течение суток.

Наблюдениям будет мешать Луна, почти достигшая полнолуния.

Астрономы обещают по 120 падающих звезд в час. Главное, чтобы их не закрыли облака.

Радиант Геминид - точка на небе, из которой метеоры как бы вылетают, находится над южным горизонтом рядом с яркой звездой Кастор - в созвездии Близнецов (Gemini). Оно и дало название потоку. Найти радиант легко – он чуть левее и выше Пояса Ориона – трех ярких звезд, вытянутых в ряд.

Близнецы – созвездие Северного полушария. Зимой оно восходит достаточно высоко над горизонтом, набирая максимальную высоту к 2 часам ночи.

Гемениды – медленные метеоры. Они «догоняют» Землю, влетая в ее атмосферу со скоростью 32-35 километров в секунду. Сгорают неторопливо, оставляя яркие струйки желтого, голубого, красного и зеленого цветов. Можно успеть загадать желание.

Радиант Геменид расположен в созвездии Близнецы.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Фаэтон-прародитель

Геменидами намусорил Фаэтон (3200 Phaethon) – объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа. Он то ли астероид, то ли потухшая комета, то ли нечто среднее – астрономы до конца не определились. Метеорный поток образован шлейфом, оставленным этим странным небесным телом. В шлейфе – не только пылинки. Попадаются и «булыжники» размером с кулак. Они вспыхивают яркими болидами.

Фаэтон, кстати, весьма крупная глыба. В поперечнике достигает почти 5 километров. Летает вокруг Солнца, пересекая орбиты Марса, Земли, Венеры и Меркурия. То есть, подходя довольно близко к Солнцу. Полный оборот совершает примерно за полтора года.

Метеорный поток Гемениды порожден загадочным небеным телом под названием Фаэтон.

В XXI веке Фаэтон несколько раз окажется рядом с Землей. Он подлетал к нашей планете в декабре 2017 года, подлетит в 2050 и в 2060 годах, а ближе всего будет 14 декабря 2093 года – менее, чем в 3 миллионах километрах.

О том, чем опасен прародитель Геменид, читайте в нашем материале.

Комета летит

Московский планетарий информирует: 12-13 декабря 2021 года комета Леонарда (C/2021 A1 Leonard), названная так в честь ее первооткрывателя Грегори Джорджа Леонарда (Gregory J Leonard), прошла перигей, пролетев на минимальном расстоянии от Земли, которое составило чуть больше 35 миллионов километров.

Ночью с 13 на 14 декабря комета еще будет видна в утренние часы невооруженным глазом над восточным горизонтом. Потом она переместится в небесную сферу Южного полушария.

Комета Леонарда видна невооруженным взглядом.

В начале января комета пройдет на минимальном расстоянии от Солнца (92 миллиона километров). Но ярче, чем сейчас, похоже, не станет. По какой-то загадочной причине она теряет блеск, хотя должна бы его набирать, «разгораясь» в лучах Солнца.

Бывает, что кометы разрушаются, пролетая рядом со светилом. И C/2021 A1 Leonard может постичь такая учесть. Но если «выживет», то навсегда улетит из Солнечной системы, двигаясь по гиперболической траектории.