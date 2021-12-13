Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука13 декабря 2021 12:59

Метеорный поток Гемениды совпадет с кометой Леонарда 13-14 декабря 2021. Как увидеть небесное шоу

14 декабря 2021 года метеорный поток Гемениды достигнет максимальной интенсивности, а комета Леонарда приблизится к Земле
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Некоторые метеоры потока Гемениды вспыхивают яркими болидами.

Некоторые метеоры потока Гемениды вспыхивают яркими болидами.

Звезды падают

В ночь максимума метеорного потока Гемениды - с 13 на 14 декабря 2021 года - астрономы Московского планетария обещают до 120 падающих звезд в час – по две в минуту. А то и больше. Бывало, что Гемениды сыпались по 200 штук в час.

Небесное шоу, которое началось 4 декабря, продолжится до 17 декабря. Пусть и не столь зрелищно – интенсивность потока, конечно же, снизится. Но при ясной погоде его метеоры будут видны на всей территории России. Как стемнеет. Хотя поток активен в течение суток.

Наблюдениям будет мешать Луна, почти достигшая полнолуния.

Астрономы обещают по 120 падающих звезд в час. Главное, чтобы их не закрыли облака.

Астрономы обещают по 120 падающих звезд в час. Главное, чтобы их не закрыли облака.

Радиант Геминид - точка на небе, из которой метеоры как бы вылетают, находится над южным горизонтом рядом с яркой звездой Кастор - в созвездии Близнецов (Gemini). Оно и дало название потоку. Найти радиант легко – он чуть левее и выше Пояса Ориона – трех ярких звезд, вытянутых в ряд.

Близнецы – созвездие Северного полушария. Зимой оно восходит достаточно высоко над горизонтом, набирая максимальную высоту к 2 часам ночи.

Гемениды – медленные метеоры. Они «догоняют» Землю, влетая в ее атмосферу со скоростью 32-35 километров в секунду. Сгорают неторопливо, оставляя яркие струйки желтого, голубого, красного и зеленого цветов. Можно успеть загадать желание.

Радиант Геменид расположен в созвездии Близнецы.

Радиант Геменид расположен в созвездии Близнецы.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Фаэтон-прародитель

Геменидами намусорил Фаэтон (3200 Phaethon) – объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа. Он то ли астероид, то ли потухшая комета, то ли нечто среднее – астрономы до конца не определились. Метеорный поток образован шлейфом, оставленным этим странным небесным телом. В шлейфе – не только пылинки. Попадаются и «булыжники» размером с кулак. Они вспыхивают яркими болидами.

Фаэтон, кстати, весьма крупная глыба. В поперечнике достигает почти 5 километров. Летает вокруг Солнца, пересекая орбиты Марса, Земли, Венеры и Меркурия. То есть, подходя довольно близко к Солнцу. Полный оборот совершает примерно за полтора года.

Метеорный поток Гемениды порожден загадочным небеным телом под названием Фаэтон.

Метеорный поток Гемениды порожден загадочным небеным телом под названием Фаэтон.

В XXI веке Фаэтон несколько раз окажется рядом с Землей. Он подлетал к нашей планете в декабре 2017 года, подлетит в 2050 и в 2060 годах, а ближе всего будет 14 декабря 2093 года – менее, чем в 3 миллионах километрах.

О том, чем опасен прародитель Геменид, читайте в нашем материале.

Комета летит

Московский планетарий информирует: 12-13 декабря 2021 года комета Леонарда (C/2021 A1 Leonard), названная так в честь ее первооткрывателя Грегори Джорджа Леонарда (Gregory J Leonard), прошла перигей, пролетев на минимальном расстоянии от Земли, которое составило чуть больше 35 миллионов километров.

Ночью с 13 на 14 декабря комета еще будет видна в утренние часы невооруженным глазом над восточным горизонтом. Потом она переместится в небесную сферу Южного полушария.

Комета Леонарда видна невооруженным взглядом.

Комета Леонарда видна невооруженным взглядом.

В начале января комета пройдет на минимальном расстоянии от Солнца (92 миллиона километров). Но ярче, чем сейчас, похоже, не станет. По какой-то загадочной причине она теряет блеск, хотя должна бы его набирать, «разгораясь» в лучах Солнца.

Бывает, что кометы разрушаются, пролетая рядом со светилом. И C/2021 A1 Leonard может постичь такая учесть. Но если «выживет», то навсегда улетит из Солнечной системы, двигаясь по гиперболической траектории.

Движение кометы Ленарда по небосводу.

Движение кометы Ленарда по небосводу.

Наука: Клуб любознательных