В семье Дженнифер Лопес и Бена Аффлека случилось пополнение

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек объявили о воссоединении летом этого года. Фото: REUTERS

Новость о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека после 17 лет разрыва стала праздником для всех фанатов пары. Бывшие возлюбленные объявили о том, что снова вместе, летом этого года. С тех пор Бена и Джен почти каждый день видят вместе. Папарацци фотографируют их нежные объятия и поцелуи: парочка не устает демонстрировать полную идиллию. А теперь отношения влюбленных, похоже, вышли на новый уровень: Дженнифер и Бен завели нового питомца. О том, что у них в семье случилось пополнение, 52-летняя звезда сообщила в соцсетях.

Джей Ло поделилась в Твиттере снимком нового любимца: звездная пара завела котенка по кличке Хендрикс.

- Познакомьтесь… Хендрикс! – представила Дженнифер нового члена семьи. На фото забавный котенок сидит под украшенной новогодней елкой и пристально наблюдает за своей хозяйкой. Подписчики и друзья семьи поздравляют в комментариях Бена и Джен с пополнением.

- Познакомьтесь… Хендрикс! – представили Дженнифер нового члена семьи. Фото: соцсети.

Напомним, Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». Уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. В январе 2004 они подтвердили слухи о расставании. Таблоиды прозвали их пару «Беннифер». Позднее актеры признавались, что к разрыву их подтолкнуло в том числе и слишком пристальное внимание публики к их отношениям.

Зато теперь, похоже, Бена и Джен уже ничего не смущает. По слухам, Лопес и Аффлек начали активно общаться в феврале этого года, еще когда Дженнифер встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек тогда как раз расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас. По словам инсайдеров, инициатива возродить отношения принадлежит Бену. Лопес тогда уехала в Доминиканскую республику на съемки фильма «Shotgun Wedding». В картине она играет главную роль – невесты, чья свадьба прерывается в самый неожиданный момент. Увидев снимки Джей Ло в свадебном платье, Аффлек якобы отправил ей нежное письмо. И написал, что ему нравится, как она выглядит в подвенечном наряде. Дженнифер растаяла и ответила бывшему жениху. Завязалась переписка, которая в итоге привела к воссоединению.

Отношения пары вышли на новый уровень. Фото: REUTERS

Источники из окружения пары рассказывают, что Дженнифер безумно влюблена в своего бывшего жениха и чувствует, что теперь они будут вместе до конца жизни. Впрочем, вновь связывать себя узами брака ни Джен, ни Бен не торопятся. У обоих позади опыт горьких разводов и непростых отношений, так что они решили просто наслаждаться моментом.