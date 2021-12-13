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В мире13 декабря 2021 5:07

В Нью-Йорке негражданам США дадут право голосовать на выборах

По подсчетам властей, новый закон коснется порядка одного миллиона жителей мегаполиса
Юрий МАЙБОРОДА
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Право голосовать негражданам касается исключительно выборов муниципального уровня и ни в коем случае не распространяется на федеральный избирательный процесс.

Право голосовать негражданам касается исключительно выборов муниципального уровня и ни в коем случае не распространяется на федеральный избирательный процесс.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Городской совет Нью-Йорка проголосовал за законопроект, предполагающий наделение правом голоса на выборах держателей грин-карт и других неграждан, имеющих виды на жительство и разрешение на работу в США. Для участия в местных выборах иностранцам необходимо прожить в Нью-Йорке не меньше 30 дней.

В совете отметили, что право касается исключительно выборов муниципального уровня и ни в коем случае не распространяется на федеральный избирательный процесс, передает Politico.

Уходящий в отставку мэр Города Большого Яблока Билл де Блазио высказал сомнения по поводу нового закона, но заверил, что накладывать на него вето не будет.

В самом городском совете мнения тоже разделились: некоторые из депутатов сочли новшество довольно опасным и способным изменить динамику власти в мегаполисе, поскольку никто не располагает точными данными о количестве людей, которые получат право голосовать на выборах. Но тех, кто поддержал законопроект, оказалось больше.

– Это большой подарок для трудолюбивых людей, – заявил автор инициативы Иданис Родригес.

Эрик Адамс, новоизбранный градоначальник Нью-Йорка, законопроект поддержал, хотя еще недавно он, как и его предшественник, сомневался в законности подобного проекта. Кроме того, юристы полагают, что новый закон, несмотря на одобрение городского совета и мэра, может быть оспорен в суде.

Подобные законы действуют в некоторых штатах страны, например в ряде городов Вермонта и Мериленда, с другой же стороны – в Алабаме, Аризоне и Северной Дакоте негражданам США голосовать запрещено.

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