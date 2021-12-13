Самые популярные треки, альбомы и артисты: VK Музыка представляет итоги 2021 года

VK Музыка представляет итоги года: что чаще и дольше слушали в 2021 году — самые популярные треки, альбомы и артисты.
И снова MORGENSHTERN: он обходит всех в номинациях «Артист года» и «Альбом года» — с релизом MILLION DOLLAR: BUSINESS. В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — «Моргенштерн года». Победил в ней Артур Пирожков. Мнение редакции может не совпадать с мнением MORGENSHTERN.
«Артисткой года» становится Zivert. Среди групп чаще всего слушали Artik & Asti, а если брать иностранцев — то итальянскую рок-группу и победителей Евровидения Måneskin. Самый заметный рост на платформе показал OG Buda — он побеждает в номинации «Прорыв года».
«Артист года» — MORGENSHTERN
«Альбом года» — MORGENSHTERN / MILLION DOLLAR: BUSINESS
«Моргенштерн года» — Артур Пирожков
«Артистка года» — Zivert
«Группа года» — Artik & Asti
«Иностранный артист года» — Måneskin
«Прорыв года» — OG Buda
Самое большое количество прослушиваний собрал трек «Птичка» от HammAli & Navai. А вот на повторе чаще всего крутился трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда. Интересно, что Скриптонит и MORGENSHTERN — артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них всё ещё нет. Поэтому VK Музыка вручает им специальную награду: «„Вам нужен фит“ года».
«Трек года» — «Птичка» (HammAli & Navai)
«Репит года» — Baby Mama (Скриптонит, Райда)
«„Вам нужен фит“ года» — Скриптонит и MORGENSHTERN
VK Музыка — это музыка, собранная людьми. Важный вклад в поиск новых треков на платформе делают кураторы — это сообщества, которые уже давно выросли в самостоятельные музыкальные редакции. «Куратором года» по мнению VK Музыки стал «Родной звук». Также платформа отметила ещё три уникальных сообщества, которые каждый день помогают открывать новую музыку: «Тихое Место», «Рифмы и Панчи» и «Сторона». Они побеждают в номинации «Музыкальное сообщество года».
«Куратор года» — «Родной звук»
«Музыкальное сообщество года»: «Тихое Место», «Рифмы и Панчи», «Сторона»
Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов VK:
«Мы всегда рады, когда в рейтинге VK Музыки появляются новые имена — это значит, что начинающие исполнители находят на нашей платформе свою аудиторию и достаточно инструментов для развития творчества. В этом году мы с удовольствием наблюдали, как растёт OG Buda. Он собрал многомиллионную базу фанатов, заручился уважением других лидеров музыкальной индустрии и поэтому стал „Прорывом года“».
Интересные факты
Miyagi встречается трижды в топ-10 альбомов: с одним собственным релизом и двумя совместными альбомами. Также три его песни попали в топ-30 треков.
Трек «Птичка» держался в чарте VK Музыки 202 дня с момента выхода в мае.
Во Владивостоке, Волгограде, Калининграде и Омске самым популярным треком стал «Нету интереса» от 10AGE.
В топ-10 альбомов вошли сразу два релиза MORGENSHTERN. VK Музыка выпустила по стикерпаку к каждому — наборы добавили себе 6,5 млн человек.
BANDANA I от Big Baby Tape & kizaru вышел в конце октября, но успел набрать достаточно прослушиваний, чтобы попасть в топ-10 альбомов.
Топ-30 треков
HammAli & Navai — «Птичка»
Султан Лагучев — «Горький вкус»
10AGE — «Нету интереса»
Miyagi & Andy Panda — «Патрон»
MORGENSHTERN — Cristal & МОЁТ
10AGE — «Пушка»
Хабиб — «Ягода малинка»
Ваня Дмитриенко — «Венера-Юпитер»
Скриптонит & Райда — Baby mama
BRANYA & MACAN — «Пополам»
Ramil' — «Сон»
FREE FLOW FLAVA — Final Round
Minelli — Rampampam
Джарахов & Markul — «Я в моменте»
Artik & Asti — «Истеричка»
Mekhman — «Копия пиратская»
SLAVA MARLOW — ТЫ ГОРИШЬ КАК ОГОНЬ
DEAD BLONDE — «Мальчик на девятке»
GAYAZOV$ BROTHER$ & Filatov & Karas — «Пошла жара»
Galibri & Mavik — «Федерико Феллини»
Masked Wolf — Astronaut In The Ocean
Канги — «Эйя»
BODIEV — «Крузак 200»
Miyagi & Andy Panda — Minor
SEEMEE feat. SODA LUV — «Голодный пёс»
Jamik & PUSSYKILLER — «Франция»
Goro — «Дорогу молодым»
Niman feat. Truwer, Райда, Скриптонит — «Талия»
Konfuz — «Ратата»
104 feat. Miyagi, Скриптонит — НЕ ЖАЛЬ
Плейлист самых популярных треков года можно разместить на любом сайте, он доступен по ссылке: vk.com/music/playlist/-147845620_2460_74f5824947a85bca8e
Топ-10 альбомов
MORGENSHTERN — MILLION DOLLAR: BUSINESS
Miyagi & Andy Panda — YAMAKASI
Miyagi — Buster Keaton
Ramil’ — «Сияй»
SLAVA MARLOW — АРТЁМ
FREE FLOW FLAVA — FUJI
Big Baby Tape & kizaru — BANDANA I
MORGENSHTERN — MILLION DOLLAR: HAPPINESS
Miyagi & Эндшпиль — «Неизданное, Pt. 1»
Artik & Asti — «Миллениум»
VK Музыка объединяет все музыкальные продукты VK: музыкальные разделы соцсетей, общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение «VK Музыка». Ранее сервис представил масштабное обновление, в котором переосмыслил подход к поиску музыки: платформа вышла за пределы алгоритмических рекомендаций и предложила пользователям новый опыт — рекомендации от людей.