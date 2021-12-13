В Долгопрудном подростки жестоко убили местного жителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне днем, 12 декабря, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на спортивной площадке в одном из дворов в подмосковном Долгопрудном. Прибывшие на место оперативники обнаружили на теле погибшего 40-летнего Ивана В.* со множеством колото-резаных ранений. Мужчина проживал в одном из соседних домов и работал установщиком оборудования в одной из московских компаний. На момент обнаружения тела Ивана, давность смерти составила около пяти часов.

По горячим следам были задержаны двое совершивших убийство - ими оказались подростки.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам были задержаны двое причастных к жестокому убийству 40-летнего Ивана В.* Ими оказались 17-летний Александр С.* и 16-летний Антон К.*. Подростки нанесли мужчине колото-резаные ранения головы и шеи, от которых последний скончался, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент подростки задержаны, с ними работают следователи. Оперативникам предстоит установить все детали случившегося. Что стало причиной жестокой расправы над мужчиной - в настоящий момент неизвестно.