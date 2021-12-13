ФСБ задержала в России более сотни завербованных украинскими националистами подростков. Их главарь обвиняется в десятке убийств

В следствии подозревают, что школьников "обрабатывали" уголовники по заданию сотрудников иностранных спецслужб

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в 37 регионах нашей страны 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной 21-летним гражданином Украины Егором Красновым.

- Целью мероприятий являлось пресечение инспирированной Красновым в различных регионах России акции, в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств. В числе задержанных сторонников "М.К.У." установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных - подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения, - сообщили в ФСБ России.

Следователи отметили, что наибольшее распространение "М.К.У" получила в Пензенской области и Республике Коми. Там была пресечена преступная деятельность аффилированных с "М.К.У." сразу двух экстремистских групп, численностью пять и восемь человек.

Во время задержаний у юношей были изъяты гладкоствольные и нарезные охотничьи ружья, боеприпасы, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы (проверяется информация о намерениях их переделки в боевые аналоги), арбалеты, большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом.

Юношей инструктировали довольно четко. Даже на случай провала. Во время обысков и задержаний один из подозреваемых попытался уничтожить ряд улик и встретил сотрудников ФСБ на полу с руками за спиной.

- Меня Краснов попросил сделать бомбу. Я ее собрал, но после этого вышел из организации, - говорит на допросе другой задержанный.

Среди задержанных администраторов запрещенной в России организации, которые собирали заявки на вступление "М.К.У." были девушки. Им было проще обрабатывать российских подростков.

- По распоряжению Краснова приняла в организацию пять человек, - говорит одна из них.

Сейчас следователи выясняют, в роли задержанных в преступной организации. От их возраста и степени вовлеченности в дела "М.К.У." будет зависеть и наказание: одних ждут профилактические беседы, других - уголовная ответственность.

- В отношении Егора Краснова расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК России, он объявлен в международный розыск, - напоминают в СК России.

По информации следствия Краснов обвиняется в организации более десятка убийств на территории Московской и Ленинградской областей. Главарь преступной группировки находится в украинской тюрьме за уголовное преступление, откуда продолжает вести свою подрывную деятельность под покровительством украинских спецслужб.

Отметим, что это не первое массовое задержание членов запрещенной "М.К.У." в России. Весной сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали 14 сторонников украинских радикалов из неонацистского сообщества в Геленджике и Ярославле. При обыске у них нашли нацистскую литературу, холодное оружие и инструкции по изготовлению бомб.

Неонацистская символика и обнаруженные пособия свидетельствовали: задержанные готовились к совершению терактов в России и нападали на людей. Само название запрещенной в России организации "М.К.У" – расшифровывается как "Маньяки. Культ убийства".

Новых членов группировки, как правило школьников, сотрудники украинских спецслужб сначала вовлекают в незначительные нарушения порядка, потом предлагают распечатать и расклеить листовки, избить бездомных. Других отправляют следить и снимать эти правонарушения (но чаще нарушители и сами документируют на телефон свои действия). Таким образом украинские спецслужбы дистанционно собирают на школьников компромат, который в будущем могут легко использовать, чтобы мотивировать молодых людей к совершению заказных убийств и терактов. Тех, кто отказывается совершать уголовные преступлений, украинские спецслужбы грозят выдать сотрудникам российской контрразведки.