Семь видов «еды будущего», и почему ей пока сложно заменить натуральную пищу

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К 2030 году население планеты увеличится до 8,5 млрд человек. Это на 700 млн больше, чем сейчас. Такой прогноз опубликовала Организация объединенных наций (ООН). И чем сильнее растет численность живущих на Земле, тем чаще возникают закономерные вопросы. Как прокормить такое количество людей? Хватит ли для этого ресурсов? И не пора ли переходить на заменители натуральной пищи? «Комсомолка» вместе с Россельхозбанком составила рейтинг самых передовых технологий в создании «еды будущего». И попыталась понять, смогут ли они заменить привычные продукты питания.

№ 1. Растительное молоко

Оно уже практически вошло в тренд. Его добавляют в чай и кофе, готовят на нем каши и другие блюда. Растительное молоко изготавливаются на основе орехов (миндаль, кешью, кокос) или зерновых культур (овсяное, гречневое, соевое, рисовое).

Основные преимущества таких продуктов:

- Отсутствие животных ингредиентов (что подходит, например, для последователей веганской диеты, полностью исключающей животные продукты из употребления, или людей с аллергией на животный белок);

- Отсутствие молочного сахара-лактозы (довольно весомое преимущество для людей с нарушением обмена веществ, например, диабетиков или же людей, стремящихся сбросить вес или держать его под контролем);

- Повышенное содержание полезных микроэлементов (например, кальция, фосфора и витаминов).

Полностью заменить натуральное молоко его растительный аналог не сможет. Но это полезное расширение ассортимента для тех, кто по тем или иным причинам не хочет или не может потреблять обычное молоко.

№ 2. Растительное мясо

Как считают в ООН, к 2030 году около трети мяса, которое будет продаваться в магазинах, будет растительного происхождения. В его основе — гороховый белок, вода, бурый рис, кокосовое масло, сок свеклы, картофель. Вместе они составляют комбинацию аминокислот, липидов, углеводов, минеральных веществ и воды, которая имитирует настоящее мясо. Главное преимущество данного продукта — самая близкая по вкусу и консистенции замена натурального мяса растительным.

Растительное мясо многие называют едой будущего — оно не содержит ГМО, сою, холестерин и антибиотики. Оно на 100% растительного происхождения, но имеет вид, запах и вкус настоящего мяса. Но есть большой минус. Стоимость растительного мяса — примерно 3 тысячи рублей за килограмм. А это пока сильно дороже натурального мяса.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Впервые растительное мясо было создано в лаборатории американской компании Beyond Meat (крупнейшего производителя растительного мяса в мире на данный момент), а их первый продукт – кусочки-стрипсы из растительной курятины – был запущен в производство уже в 2012 году и поставлялся в ограниченное количество магазинов США.

В России такой продукт появился в начале 2019 года, когда холдинг White Rabbit Family начал продавать бургеры и хот-доги с альтернативным мясом. Вслед за ним Азбука Вкуса и Утконос добавили «мясо будущего» в свой ассортимент. Сегодня компания «Эфко» также выводит на рынок мясо растительного происхождения.

№ 3. Растительная рыба

Эксперименты с выращиванием животных продуктов посредством клеточной культуры не обошли и рыбу. В 2018 году компания Atlantic Natural Foods (США) начала предлагать TUNO — безрыбную альтернативу тунцу, изготовленную из сои, дрожжей и экстракта подсолнечника. В прошлом году Impossible Foods объявила, что работает над рыбой на растительной основе, даже Nestlé заявила, что хочет выпустить салат из растительного тунца. В России первыми за создание культивируемой рыбы в конце 2019 года взялись в ArtMeat (лаборатория компании находится в Татарстане). Сейчас идет отладка технологии и изучение опытных образцов. Планируется, что фарш из культивируемой рыбы появится в продаже через три года.

№ 4. Клеточное мясо

В отличие от мяса на растительной основе, которое стало популярным во всем мире, культивированное мясо является альтернативой обычному мясу, полученному из клеток животных. Этот вид продукта выращивается в лабораторных условиях в виде культуры клеток, которые никогда не были частью животного.

Из-за сложности технологического процесса культивируемое мясо в промышленных масштабах не производят ни в одной стране мира, но несколько современных исследовательских проектов экспериментально выращивают мясо из пробирки.

Идея использования культуры тканей для «выращивания» частей мяса позиционируется как более эффективная, чистая и экологичная. Тем не менее производители мяса из пробирки сталкиваются с рядом проблем: необходимость сокращения затрат и расширения масштабов производства, разрешения регулирующих органов и даже согласие потребителей попробовать новый продукт.

Недавнее исследование ведущих австралийских университетов University of Sydney и Curtin University показало, что 72% людей не согласились бы есть выращенное в лаборатории мясо. Даже несмотря на то, что оно устраняет необходимость убивать животных.

КСТАТИ

Еще в далеком 1931 году Уинстон Черчилль, сам того не зная, предсказал будущее, сказав: «Зачем выращивать целого цыпленка, чтобы съесть грудку или крылышко, вместо того, чтобы выращивать эти части в отдельной среде?». Звучало странно 90 лет назад, но сегодня такие технологии уже существуют!

№ 5. Напечатанная еда

В мае 2013 NASA объявила о разработке технологии 3D-печати еды. Основная идея заключалась в том, чтобы астронавты во время длительных экспедиций могли распечатывать готовые блюда, вместо того чтобы питаться из тюбиков.

Ученые из Корнелльского университета разрабатывают технологию Solid Freeform Fabrication. Она позволяет при помощи пищевых чернил — гидроколлоидов - распечатывать все, что угодно. Гидроколлоидами называют вещества, способные создавать гели и удерживать внутри себя воду. Среди них самыми известными можно считать: крахмал, пектин, камедь и агар-агар.

Согласно обещаниям, напечатанная еда должна быть намного более здоровой и полезной, но 3D-печать имеет и свои недостатки: высокая стоимость разработки и низкая скорость печати. С привычным фастфудом ее сложно сравнить. А из-за срока годности и текстуры для печати подходят далеко не все виды продуктов.

- Основные проблемы пищевых инноваций связаны с выяснением того, как создать устойчивые системы производства продуктов, которые будут соответствовать изменениям продовольственных потребностей во всем мире, - считает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Сейчас 3D-технологии используют в кондитерском производстве, например, для сложного фигурного украшения на торт. А вот создать аналогичную структуру мяса, креветок и рыбного филе, их вкус и запах уже сложнее. Во всем мире исследовательские лаборатории работают над этой задачей.

ЗНАЙ НАШИХ!

3D Bioprinting Solutions, отечественный разработчик 3D-принтеров, начал сотрудничать с KFC. Это сотрудничество — важный шаг, который должен помочь сократить количество потребляемого мяса животного происхождения в России — в меню ресторанов появятся напечатанные растительные наггетсы.

№ 6. Таблетки вместо еды

Как считают ученые и визионеры, существующие разработки в производстве еды в будущем могут дойти до такого уровня, что практически все аналоги можно будет купить в таблетках: мясо, рыбу, салат из свежих овощей, фрукты. Пищевые таблетки будут абсолютно идентичными с привычными продуктами на вкус и будут насыщать, как обычная еда сегодня. Однако более реалистичная перспектива таких таблеток — перекусы на бегу, которые не будут приносить вред организму.

№ 7. Жевательная резинка из трех блюд

И наконец, еще одна альтернатива натуральной пище – жевательная резинка. Ее разрабатывает ученый Дэйв Харт из Института пищевых исследований в Норвиче (Великобритания). За основу он взял аналог жевательной резинки из сказки «Чарли и шоколадная фабрика», вмещающей вкус сразу трех блюд. Его новая технология позволяет различным ароматам высвобождаться в разное время.

Некоторые из капсул могут быть заполнены ароматом томатного супа, которые будут лопаться при контакте со слюной. А более твердые капсулы могут содержать аромат ростбифа, высвобождающегося чуть позднее. Окончательный аромат черничного пирога может быть помещен в капсулы, требующие более энергичного жевания.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка: «Натуральные продукты и забота о здоровье – краеугольные вопросы»

- Медузы, насекомые, водоросли, вдыхаемая еда, пищевые пластыри, съедобные упаковки, жевательные резинки, еда из переработанных продуктов, напечатанная и выращенная искусственная еда — все это может стать рационом питания человека в будущем. В то же время, сохранение производства натуральных продуктов, забота о своём здоровье и рационе питания остаются краеугольными вопросами для современного человека. Городские фермы, разумное потребление, возврат к выращиванию стойких к климатическим изменениям культур — всё это позволит сохранить баланс и наслаждаться натуральными продуктами как можно чаще.

СПРАВКА «КП»

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (РСХБ) - один из крупнейших российских банков и лидер в финансировании агропромышленного комплекса страны. Кредитный портфель банка превышает 3 трлн рублей. Клиентами банка являются более 7 млн физических и юридических лиц. Во всех регионах страны работают свыше 1300 отделений. Россельхозбанк на 100% принадлежит государству. Играет ключевую роль в решении экологических задач. Является генеральным спонсором Национальной экологической премии «Чистый воздух - 2021».