«Ледниковый период»: Экзальтированные фанаты Дани Милохина и Евгении Медведевой взбеленились после проваленного парой номера

Пара Даня Милохин - Евгения Медведева на съемках ледового шоу. Фото: Максим ЛИ

Проект «Ледниковый период» никто, конечно, не воспринимает всерьез как спортивное соревнование. Это шоу, праздник, танцы на льду — что угодно, но не то место, где профессиональные судьи профессионально оценивают катание и выполненные элементы. Иначе выше тройки едва ли бы кто поднялся.

И тем не менее после каждого выпуска поднимается довольно странная волна зрительского негодования: «Засудили! Самых лучших! За что? Куда смотрит Авербух?». Так было и после десятого выпуска «Ледникового периода», где любимчики судей Даня Милохин и Женя Медведева впервые за 10 эпизодов шоу удостоились довольно справедливых оценок от жюри, а не до бесконечности восторженных отзывов из разряда «гениально». Стоило арбитрам чуть серьезнее отнестись к выступлению пары, как началось...

После каждого выпуска популярного шоу поднимается волна зрительского негодования: «Засудили!».

В посвященном мировой литературе выпуске «ЛП» Милохин и Медведева представили номер на сказку «Снежная королева», где Даня был Каем, а Женя — Гердой. Номер был с высокой поддержкой, где партнер почти уронил партнершу, но, разумеется, без феерических суперэлементов, которые могли бы потрясти зрителей и судей. Словом, все как обычно. Но в этот раз арбитры не пошли по привычному пути — нахваливания и восхищения пары с обязательным выставлением высоких оценок — им поставили высокие оценки (все судьи — 5,9), но некоторую часть аудитории это не устроило: «после такого судейства даже смотреть не хочется», «даже у Бородиной оценки выше», «все судьи глазки опустили и оправдывались неубедительно», «мурашки по телу, никакого провального выступления я не увидела», «оценки несправедливые, отличной выступление с душой, эмоциями и профессионализмом».

И в таком духе.

Судя по всему, ослепленная любовью к паре Милохин/Медведева публика попросту не смотрели выпуск, ведь каждый из судей довольно внятно разжевал для зрителей-непрофессионалов, почему именно такая оценка была выбрана.

- Низкий поклон всем, кто делает такие номера, - сказала прима Большого театра Светлана Захарова. - Честно скажу, шесть не поднялась рука поставить, потому что были номера интереснее. Напугали с поддержкой. Даня вовремя завернул, сориентировался, но мы все испугались. Может быть, у вас так каждый день на репетиции принято? Мы были готовы лететь и спасать Евгению. Мы переживали ненужные эмоции. Наверно, сегодня не ваш день. Извините, что такие низкие оценки.

- Ничего себе низкие оценки! - искренне удивился Алексей Ягудин, понимающий в фигурном катании побольше фанатов Дани и Жени.

- Оценки совсем не низкие, куда выше? - поддержала авторитетнейшая Татьяна Тарасова. - Выше только 6.0. Но сегодня номер не на 6.0. Номер на 5.9. Мы же не сговариваемся здесь.

За такое шатание на поддержках нужно в любом случае снимать баллы. Хорошо, что не упали. Технически за такое 6.0 не поставишь. Когда делается страшно и ноги отнимаются на льду, лучше такого не делать. Ну и беговые [ошибки] там тоже были, с разных ног [стартовали] тоже. Сегодня вот так. Не было ничего, что захватило бы меня. За что я хотела бы поставить 6.0.

Татьяна Тарасова: " Оценки совсем не низкие, куда выше? "

Возникло ощущение, что судьи начали оправдываться перед людьми, которые в три раза младше их — молодой фигуристкой и парнем, который более-менее научился кататься пару месяцев назад. Все почему? Верно: и Даня, и Женя уже ощутили себя лидерами и победителями. И арбитры тоже внесли свою лепту в развитие звездной болезни.

Скорее всего, ангажированная атака фанатами «Ледника» соцсетей связана с тем, что, во-первых, никто не оценивает их номера адекватно мастерству остальных участников, во-вторых, судьи несправедливо «прикормили» Даню и Женю высшими баллами, взрастив фаворитов и звезд внутри проекта, а, в-третьих, выпуск был снят две недели назад и в специальных форумах и пабликах, посвященных шоу, фанаты уже полмесяца как обсуждают «скандальное выступление», которое некомпетентные, по их версии, судьи не смогли оценить по достоинству.

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