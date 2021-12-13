Семь достопримечательностей Пермского края, о которых знает вся Россия

Арт-объект «Счастье не за горами» был создан художником Борисом Матросовым и в 2009 году установлен на набережной Камы Фото: Василий Вахрин

Всегда приятно, когда во время путешествия по России новые знакомые говорят: «Пермский край? А, знаю, знаю! У вас там Кунгурская ледяная пещера!». Или: «Я про ваш памятник инопланетянину Алешеньке много читал в интернете».

А какие еще памятные места прославили наш край на всю Россию? «Комсомолка» собрала в одном материале все достопримечательности Прикамья, о которых знают во многих уголках нашей страны.

Кунгурская ледяная пещера

Температура воздуха в центре Кунгурской ледяной пещеры от −3 °C до +5 ° Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Эта достопримечательность из Кунгура широко известна среди многих путешественников России. Во-первых, Кунгурская ледяная пещера - это самая крупная гипсовая пещера на Урале, ей около 12 тысяч лет и каждый грот здесь имеет свои уникальные особенности. Во-вторых, путешествуя по оборудованным тропам, туристы видят 300-летние льды, подземные озера и геологические образования – «органные трубы». В-третьих, экскурсии для туристов здесь интересны и проводятся в любое время года, поэтому, зайдя в толщи пещеры, из лета легко можно перенестись в зиму.

А недавно сотрудники лаборатории-стационара филиала горного института УРО РАН сделали в пещере научное открытие. Они с помощью современной техники вычислили, что на самом деле длина Кунгурской ледяной пещеры на четверть больше, чем это считалась ранее. Общая протяженность всех ходов, гротов и галерей на данный момент составляет 8 километров 153 метра. И это считается настоящей научной сенсацией.

Белогорский монастырь

Величественный монастырь с его золотыми куполами видно за несколько километров от Белой горы. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Белогорский Свято-Николаевский мужской миссионерский монастырь – он находится недалеко от Кунгура - еще называют Уральским Афоном. Это особое место в туристических и паломнических маршрутах. Обитель на Белой горе была учреждена 1897 году Святейшим синодом. Строили храм в течение долгих 15 лет, а иконы для украшения собора изготовили в иконописной мастерской монастыря.

И вот уже 100 с лишним лет Белогорский монастырь привлекает в Пермский край гостей и паломников со всех регионов России. С горы, где он находится, открывается просто фантастический вид. Насладившись им, нужно обязательно постоять на службе и поклониться местным святыням, посетить источники, послушать экскурсию и заглянуть в трапезную.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Фото: этнографический музей.

«Хохловка» - это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. В одном месте здесь собраны усадьбы прикамских купцов, архитектура коми-пермяков, православные деревянные храмы, колокольня, мельница и много чего еще. Архитектурно-этнографический музей был основан в 1969 году. Однако его открыли для посетителей лишь 17 сентября 1980 года.

Экспонаты архитектурно-этнографического музея под открытым небом стоят на живописном холме на полуострове Варнач. Пейзажи «Хохловки» настолько прекрасны, что приезжать сюда можно в любое время года. Летом здесь проводятся многочисленные праздники, гуляния и фестивали, а зимой можно просто приехать всей семьей или с друзьями и насладиться свежим морозным воздухом. И это еще одна достопримечательность из Пермского края, которая привлекает к нам множество туристов со всех уголков России.

Памятник инопланетянину Алешеньке

Молебка вошла в число лучших мест в мире для охоты на НЛО по версии Forbes Фото: архив "КП"

Те, кого увлекают паранормальные явления, знают про памятник Алешеньке в селе Молебка Кишертского района Пермского края. Это первый памятник инопланетянину в России.

Большая голова, огромные глаза - все как положено настоящему гуманоиду. Ростом грациозный гость из Космоса полтора метра. Небесный пришелец припал на одно колено и словно высматривает в небе инопланетный след.

Выстроган Алешенька из сосны. Сделал его местный мастер Виктор Сазанов. Село Молебка, где установлен памятник, стало широко известно в России и в мире как место аномальных явлений.

Первооткрывателем аномальной зоны считается геолог Эмиль Бачурин. В 1983 году во время зимней охоты он увидел над лесом светящийся шар, а когда подошел к месту, в снежных сугробах заметил идеальные круглые пятна диаметром 63 м. Он предположил, что это след инопланетного корабля. С тех пор у зоны много имен: «Аномальная зона Молебка», «Пермский треугольник», «Молебский треугольник», просто «М-ский треугольник», «Зона М».

Знаменитая надпись на пермской набережной «Счастье не за горами»

«Счастье не за горами» известно всей стране Фото: Василий Вахрин

Фото на фоне лиричной двухметровой надписи «Счастье не за горами» есть, наверняка, в фотоархиве каждого пермяка. Это излюбленное место для фотосессий не раз появлялось в фильмах, которые снимались в Перми. Засветилось «Счастье» в «Реальных пацанах» и «Географе, который глобус пропил».

Знаменитый арт-объект появился на пермской набережной в 2009 году в результате городской «культурной революции». Его автор - Борис Матросов. За 12 лет «Счастье» неоднократно ломали вандалы, еще оно тонуло в разбушевавшейся Каме, вышедшей из берегов. Но знаменитые красные буквы вновь латали и продолжали любоваться ими.

Сейчас «Счастье» на небольшом отдыхе. Его убрали на время реконструкции набережной, но после реставрации буквы вернутся на свое законное место.

Пермские ворота

Самый неоднозначный памятник, прославивший Пермь на всю Россию – это Пермские ворота, встречающие гостей и жителей города, приезжающих к нам на поезде. Он стоит возле железнодорожного вокзала и проехать мимо, не изумившись, нельзя. Сразу после того, как в городе появился это арт-объект, пермяки прозвали его «деревянной табуреткой» и не раз попытались поджечь.

Но вот уже 10 лет «Пермские ворота» московского художника Николая Полисского крепко держат оборону, и объемная «П» давно стала визитной карточкой города. Фото «Пермских ворот» можно увидеть на многих пермских сувенирах

Усьвинские столбы

Помимо того, что знаменитые Усьвинские столбы – это любимое место многих туристов со всех уголков страны, оно попало в фильмы «Географ глобус пропил» режиссера Александра Велединского и «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева.

Туристов влекут на Усьву незабываемые пейзажи. Тянутся столбы по правому берегу реки и достигают 120 метров в высоту. На камнях здесь можно встретить отпечатки древних кораллов, брахиопод и другие окаменелости, напоминающие о том, что много миллионов лет назад здесь плескалось море.

Особый статус в череде столбов имеет одиноко стоящий 70-метровый останец. Он всегда привлекал внимание скалолазов и людей, желающих проверить свою физическую форму. За необычный профиль ему дали загадочное название Чертов палец.