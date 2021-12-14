«У тебя начали формироваться сосочки!»: Почему 15 выпускниц московского лицея обвинили бывшего учителя в педофилии

Виктору Евгеньевичу Елизарову сейчас 65 лет. В МАХЛ он работал долгие годы, еще с конца 1980-х

Анастасия Копытцева - худенькая брюнетка с большими глазами. Сейчас ей 34 года. Выпускница Московского академического художественного лицея из 2005-го.

- В начале этого года я несколько месяцев фактически не спала. Меня вдруг начало преследовать то, что я пережила в детстве. Мучила совесть: если я промолчу, это никогда не кончится. А там ведь сейчас такие же девочки, какими мы сами были когда-то, наивные и беззащитные. Изначально мы эти письма писали в терапевтических целях, чтобы освободиться от кошмара - каждая писала все, что ОН с ней делал. Но в итоге решили отнести их в лицей.

Эти письма, написанные пятнадцатью художницами, выпускницами разных лет, невозможно читать отрешенно, без эмоций.

Анастасия Копытцева - выпускница Московского академического художественного лицея из 2005-го Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Он все время трогал меня, мог прилюдно сказать: «Начали формироваться сосочки» или «Поцелуй меня вот сюда, над щекой, у меня тут эрогенная зона».

«Он спрашивал: «Когда ты станешь моей?», «Давай я буду твоим первым?» - и сыпал утверждениями: «ты вкусная», «тебе понравится».

«Я притворилась спящей - было слишком страшно и стыдно. Но он знал, что я не сплю. Он засунул руку мне в трусы и стал играть с моими половыми губами».

Девочкам в то время было по 12-14 лет.

- В администрации лицея сейчас одни мужчины работают, - рассказывает Анастасия. - Как отреагировали? Когда они читали, было видно, как у них краснеют лица, волосы становятся дыбом, на лбах проступает пот. Мы сразу увидели: реакция наконец-то будет.

«МЕНЯ СЛУЧАЙНО СПАСЛА МАМА»

«Педофильский» скандал грянул в Московском академическом художественном лицее (с 2018 года он называется Московская центральная художественная школа) еще летом, когда бывшие выпускницы принесли свои письма. Но журналисты прознали о нем лишь в середине ноября - девушки к тому времени написали заявления в Следственный комитет, и началось настоящее расследование.

Все художницы писали об одном и том же человеке. Виктору Евгеньевичу Елизарову сейчас 65 лет. В МАХЛ он работал долгие годы, еще с конца 1980-х, преподавал в известной всем выпускникам 1-й мастерской.

При этом обязательно нужно уточнить, что МАХЛ-МЦХШ, - не обычная школа. Еще в 1930-х она была создана как художественная школа для особо одаренных детей. «Обычные» предметы здесь тоже преподают, но акцент все-таки на специальных дисциплинах - графика, композиция, рисунок, скульптура. На протяжение многих лет школа считается «элитной» и устроить своего ребенка сюда мечтают многие представители высшего общества. А Виктор Елизаров считался одним из самых сильных педагогов лицея.

Родители были от него в полном восторге. Харизматичный, яркий, требовательный. Дети, конечно, тоже попадали под его обаяние.

Еще одна важная деталь: основное «население» школы - именно девочки. В среднем в классе на двадцать человек лишь трое-четверо мальчишек.

Основное «население» школы - именно девочки

Из письма Анастасии Копытцевой:

«Елизаров не упускал возможности прикоснуться к телу - будь это объяснение анатомии или абстрактный разговор о живописи. Однажды он долго держал рукой и мял мою коленку с внутренней стороны, говоря, что у девочек в этом месте «классная булочка». (Все это, по словам женщины, происходило прямо в коридоре лицея, пока никто не видел, - Авт.). Мне было 12 лет. Через два года он уже шлепал меня по ягодицам и проводил рукой по моей груди, объясняя, как крепятся мышцы на теле. Прекрасно помню его разговоры о живописи - «наполненной цветом, как эрегированный половой член».

Виктор Елизаров считался одним из самых сильных педагогов лицея

По словам художницы, педагог годами использовал одну и ту же стратегию. С 10-12-летними девочками он проводил «подготовку», старался войти в доверительные отношения, чтобы его воспринимали как друга. Затем тестировал границы допуска - как воспримет школьница его «случайное» прикосновение или слово, покорно промолчит или отреагирует по-другому?

- При этом он явно выбирал детей, у которых с родителями были не очень близкие отношения или вообще девочек из неполных семей, - говорит Копытцева. - Я одно время по будням жила в интернате при лицее, потому что родительская квартира была на другом конце Москвы, было трудно успевать вовремя на занятия. И он стал оказывать мне все эти «знаки внимания». Но меня, сама того не ведая, спасла от «продолжения» моя мама. Был один инцидент: меня толкнул мальчик, и я очень сильно повредила копчик. Мама пришла и устроила грандиозный скандал. Того мальчика поставили на учет в детскую комнату. Видимо, Елизаров понял, что в случае чего мама может стать проблемой, и от меня мгновенно дистанцировался.

«ТЫ СТАНОВИШЬСЯ ЖЕНЩИНОЙ»

Из письма Юлии Гонковой, выпускницы 2013 года:

«Был тип девочек, которые ему нравились сильнее: светловолосые, голубоглазые, такого нежного разлива, в стиле Боттичелли. Немножко нимфы. Но при этом приставал Виктор Евгеньевич, как потом выяснилось, почти ко всем. Он обычно выбирал тех, кого легко отколоть от стайки».

Юлия рассказывает, что Елизаров прекрасно знал ее отца (он тоже художник), но от приставаний девочку это не уберегло.

«Елизаров вдруг стал делать акцент на формировании моей груди. Ты показываешь работы, а твой учитель на тебя смотрит и говорит: «Ой, кажется, у тебя уже ореола соска начала проступать, значит, ты становишься женщиной».

Юлия Гонкова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Страшный сон Гонковой - выезд лицеисток на практику в Бахчисарай. Тогда девочке было 14.

«Там его приставания усилились. Он говорил: «У тебя на уме один секс, у тебя шлюшачья натура, ты такая красивая - я ничего сделать не могу». Это вызывало такое парализующее чувство стыда, и казалось, что ты сама по себе какой-то урод, провоцируешь такое к себе отношение... Мы с подругой носились по дому друг за другом и смеялись. Внезапно передо мной выросла фигура Виктора Евгеньевича. Он сказал, что я слишком перевозбуждена и мне надо поспать, взял меня за плечи и повел к себе в комнату. Там положил на кровать рядом с собой и обнял сзади. Мне стало очень страшно, я дрожала и как бы оцепенела. Сначала он просто гладил меня. Потом его рука соскользнула мне на бок, он засунул ее мне в трусы и стал играть с моими половыми губами, издавая цокающий звук в такт движениям. В такие моменты ты не понимаешь, что происходит. К тебе движется эта большая рука, которую ты воспринимаешь как родительскую, и вдруг она оказывается у тебя на гениталиях. Все, что я смогла сделать, - скрестить ноги очень сильно, чтобы он убрал руку. Той ночью у меня случилась истерика, я заперлась в душе и рыдала. Я чувствовала себя гадкой, мерзкой и отвратительной».

ЛИЗА-ДРЯНЬ И СЕКС-МАШИНА

Выпускница 2008 года Елизавета Тульчинская была записана в телефоне Елизарова как «Лиза-дрянь».

- Он давал детям клички, основываясь на внешности, национальности, фамилии, - вспоминает 30-летняя женщина.

(Еще одну художницу, подавшую заявление на Елизарова, с его подачи в лицее стали называть «секс-машина Бетти», хотя на тот момент у девушки даже никаких отношений с мальчиками не было).

Елизавета Тульчинская Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из письма Елизаветы Тульчинской:

«Его прикосновения не были отеческими и невинными. Он оттягивал застежку бюстгальтера у меня и у моих одноклассниц, говорил, это игра его детства «Робин гуд». Мог шлепнуть по попе, потрогать грудь, бедра. Преподносилось это как шутка, и если я или мои одноклассницы сопротивлялись, он говорил, что у нас на уме один секс, и мы начинали стесняться на это реагировать».

«Виктор Евгеньевич делился с нами историями личного характера. Рассказывал о том, как и почему он подмывается, об отношениях с супругой, подробности их сексуальной жизни. Как-то показывал нам снимки, среди которых были обнаженные фотографии его жены».

ПОЧЕМУ НЕ ЖАЛОВАЛИСЬ РАНЬШЕ?

Бывшие выпускницы МАХЛ, как они говорят, начали обсуждать приставания Елизарова между собой только несколько лет назад. Тогда и стало понятно, что через это прошли очень многие.

Выяснилось, что как минимум одну девушку Елизаров еще в ее 15 лет принудил к сексу и эти отношения продолжались около пяти лет, даже после выпуска из МАХЛ. (Она тоже среди тех, кто написал письмо. Но общаться с журналистами не хочет).

Разумеется, главный вопрос, который возникает после всех этих историй:

- Почему же вы не жаловались?! Почему никому не рассказывали - ни родителям, ни педагогам?!

Выпускницы МАХЛ объясняют: такие «контакты» педагог преподносил ученицам с самого детства как норму, девочки из «художки» кроме самой школы ничего больше и не видели, просто не знали, как может быть иначе, а в старших классах уже просто боялись что-то сказать другим педагогам - были уверены, что те, во-первых, не поверят, а во-вторых, не решатся портить со скандальным Елизаровым отношения.

- Он вкладывал в нас эту извращенную модель отношений между мужчинами и женщинами, - говорит Анастасия Копытцева. - Большинству девушек это нанесло травму на всю жизнь. До сих пор аукается.

«ПРИХОДИЛИ СПАТЬ К НЕМУ В КОМНАТУ»

И еще к вопросу о других педагогах.

Девушки уверены, что многие о «шалостях» Виктора Елизарова прекрасно знали. Но закрывали глаза.

Дело в том, что супруга Виктора Евгеньевича Ираида Елизарова тоже много лет преподавала в МАХЛ.

- Конечно, мы не могли понять, почему она никак не влияет на супруга, который клеится к ученицам. Потом пошли слухи, что просто у них свободный брак, открытые отношения, - заявила «КП» одна из бывших выпускниц. - Посмотрите ее страничку в Фейсбуке. Она там очень запросто публикует фотографии, на которых ее супруг в плавках стоит в окружении девочек-подростков в купальниках. Мне кажется, любой другой женщине такое было бы неприятно.

«Она (супруга Елизарова, - Авт.) поддерживает легенду, что Виктор Евгеньевич неординарный и талантливый, такой без купюр, а девочки сами далеко не невинные, - пишет Юлия Гонкова. - Мою подругу, с которой Елизаров был в этих отношениях, его супруга воспринимала на равных, как соперницу: звонила ей, орала, оскорбляла».

Более того, как удалось выяснить KP.ru, несколько лет назад в МАХЛ уже был «педофильский» скандал, который администрация спустила на тормозах. Тогда в некрасивую историю попал бывший ученик Елизарова Роман Кузьмин. После выпуска из лицея молодой человек вернулся в родные пенаты в качестве преподавателя.

- Он сначала встречался с одной девушкой, которой было 13 лет, а потом переключился на другую, 15-летнюю, - говорит Анастасия Копытцева.

- Что значит «встречался»? Это некие «платонические» отношения были или как?

- Ну, по крайней мере, во время выездов на практику девочки приходили ночевать в его комнату, - рассказывает художница.

Говорят, когда эта история всплыла, Кузьмина из лицея поспешили уволить. Родителям учеников объясняли, что педагог «часто вел себя на уроках некорректно» - мол, слишком грубо общался с учениками.

Но история имела продолжение, которое мало кто ожидал. Когда девочка выпустилась из МАХЛ, бывший учитель на ней женился. Кристина родила ему ребенка, но мальчик трагически погиб в прошлом году. Недавно пара развелась...

Девушки уверены, что многие о «шалостях» Виктора Елизарова прекрасно знали. Но закрывали глаза

ЗАОЧНО АРЕСТОВАН

Когда девушки принесли свои письма в администрацию МЦХШ, Елизарова уволили. Какое-то время он даже пытался связаться с некоторыми из выпускниц, обвинявшими его в педофилии.

В Следственный комитет решили подать заявления только через несколько месяцев. СК начал проверку. А Виктор Елизаров внезапно исчез.

Обвинение ему предъявили заочно - по статье «Развратные действия в отношении двух и более лиц, старше 12, но младше 16 лет». Хамовнический суд его заочно же и арестовал.

- Мужчина объявлен в федеральный розыск, - сообщили KP.ru в следствии. - Прорабатываются все его контакты. Родственники - жена и сын - утверждают, что не знают, куда мог уехать бывший педагог.

Виктору Елизарову грозит от 5 до 12 лет.

- Данная статья - особо тяжкая, срок давности по ней - до 15 лет, - объяснил источник. - Это значит, что в зачет пойдут все эпизоды, выявленные за последние 15 лет. Да, некоторые из девушек, подавших заявления, описывают эпизоды, которые были гораздо раньше. Но именно с них началось расследование. Сейчас следствие ищет пострадавших из выпусков последних лет.

Другое мнение

«Все это додумали особо впечатлительные люди»

При этом есть и довольно большая группа людей, которые защищают Елизарова. Среди них его бывшие выпускники, коллеги, родители нынешних учеников. Петицию в защиту педагога подписали более 500 человек.

Аполлинария Пашкова закончила МЦХШ весной нынешнего года. Сейчас девушке 18 лет. И она тоже была ученицей Виктора Елизарова.

«ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

- Лично я не испытываю никакой личной неприязни к девушкам, обвиняющим Елизарова. Но при этом у меня есть веские причины его защищать. У Виктора Евгеньевича я обучалась пять лет, в старших классах несколько раз бывала в его личной мастерской. И никогда не ощущала на себе что-либо похожее на сексуальные домогательства. То есть, мой личный опыт общения с этим человеком сильно отличается от того, что описывают эти девушки. Обвинения, которые звучат, - слишком радикальные. Да, Виктор Евгеньевич мог довольно резко высказываться о работах учеников на просмотрах. Да, он нередко употреблял в общении с ученицами слова вроде «любимая девушка».

- При этом многие говорят о «тактильном контакте», когда он трогал учениц не только за руки.

- Думаю, за сексуальные домогательства они могли принимать другие вещи. Например, когда педагог объяснял анатомию строения человеческого тела. Понимаете, когда начинающий художник пишет портрет, одна из его самых распространенных ошибок - он не представляет себе, что находится под одеждой. Виктор Евгеньевич мог положить на тебя руку и объяснять анатомически, куда крепится грудная мышца. В таком контексте могли быть прикосновения, да. Но это не одно и то же, что трогать за грудь. Думаю, все это додумали особо впечатлительные люди. Некоторые утверждают, что без сексуальных «симпатий» со стороны Елизарова невозможно было после выпуска из МАХЛ поступить в художественный вуз. Это не так. Я поступила на бюджет в Российскую академию художеств. И он ко мне, повторюсь, никогда в жизни не приставал.

ВЕРСИЯ ЗАЩИТЫ

Защитники экс-преподавателя считают, что мужчину подставили. Зачем? Тут есть несколько версий.

- Например, я считаю, что это могло начаться из-за смены курса МАХЛ-МЦХШ, - продолжает Пашкова. - Лицей всю свою историю придерживался академической направленности, но в последние годы, с приходом в руководство новых людей, он стал крениться в сторону более коммерческого современного искусства. Под это начали менять учебную программу. А резкий и ершистый Елизаров не позволял сменить курс. Он сопротивлялся и выражал свое мнение открыто.

- Ну и зачем придумывать такую сложную комбинацию с обвинением в педофилии, если можно просто уволить всех недовольных педагогов?

- Тогда они стали бы в глазах общественности мучениками. А так - большинство не посмеет заступаться за «педофила».

Еще одна популярная у «елизаровцев» версия - педагог якобы мог поднять скандал вокруг предстоящей продажи исторического здания лицея, поэтому его заранее «ушли». Об этом журналистам заявила другая бывшая ученица Елизарова, художница Анастасия Кузнецова-Руф. Земля-то под «художкой» золотая - центр Москвы, Садовое кольцо, в двух шагах парк «Музеон», через дорогу - парк имени Горького.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

В разгар скандала одна из бывших учениц, написавших письма с обвинениями - Елизавета Тульчинская (сейчас ей 30 лет) - выложила у себя в Фейсбуке очень откровенное фото. На этом снимке педагог целует ее, явно совсем еще юную, в губы, так, что даже языки видно. Защитники Елизарова утверждают: а) фотка была сделана на банкете в честь выпускного, когда Тульчинской было уже 18 лет, б) в этот момент «они просто ели с одной вилки кусочек сыра», в) это было невинное дурачество.

Елизавета Тульчинская выложила у себя в Фейсбуке очень откровенное фото

Если приблизить изображение, действительно можно разглядеть нечто похожее на зубчики вилки. Но допустимы ли такие отношения между учителем и пусть без пяти минут бывшей ученицей?

Некоторые сетевые комментаторы рассуждали: мол, девушка на фото в момент «поцелуя» несчастной явно не выглядит, даже глаза закатила.

Тульчинская же объясняет, что Елизаров вырабатывал в воспитанницах эту покорность и норму «отношений» с самого детства.

- Мы были детьми, которые не знали своих границ, не знали, что мы имеем право пресекать оскорбления и поползновения, - говорит Елизавета. - Что то, как мы себя чувствуем после общения с ним - это ненормально, что атмосфера нездоровая.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Виктор Елизаров родился в 1956 году в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Учился в Пензенском художественном училище, затем в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. По распределению попал в Кронштадт, преподавал в местной детской художественной школе. Затем работал в Российском государственном институте сценических искусств имени Черкасова в Ленинграде.

С 1985 года член Союза художников.

В 1987-м с женой и сыном переехал в Москву. Чуть позже супруги устроились работать в Московский академический художественный лицей.