Как в моногороде на Ставрополье совершили промышленную революцию

Специалисты ООО "Металлоизделия" показывают губернатору современное оборудование. Фото: пресс-служба губернатора СК.

Сегодня Невинномысск не без оснований называют индустриальной столицей Ставрополья, а ведь еще совсем недавно это был типичный моногород (город химиков), не слишком уютный, не очень благоустроенный и полностью зависимый от двух градообразующих предприятий. Все стало меняться пять лет назад, когда краевые власти инициировали оказавшееся судьбоносным создание здесь ТОСЭР - территории опережающего социально экономического развития.

«Бизнесу преимущества, краю - налоги и рабочие места»

ООО «Металлоизделия» стали резидентом ТОСЭР «Невинномысск» в августе прошлого года.

- Мы решили создать предприятие по производству особых видов заграждений, создающих сигнализационный рубеж охраны по периметру объекта и препятствия для проникновения нарушителя, - рассказывают в компании. - Чтобы воплотить проект в жизнь, нам нужна была производственная площадка. Оптимальным местом для реализации наших планов стала ТОСЭР «Невинномысск». При поддержке краевой власти администрация города предоставила нам в аренду без торгов подходящий участок земли. А благодаря статусу резидента мы можем оплачивать его аренду по льготной ставке, кроме того, мы получили льготные налоговые условия.

Краевые власти понимают, насколько важны для предпринимателей экономические стимулы, и готовы их внедрять. Используя меры государственной поддержки, инвесторы имеют возможность сократить сроки окупаемости проекта и поэтому интересуются специализированными площадками с особо благоприятным для бизнеса режимом.

- Территория опережающего социально-экономического развития дает бизнесу преимущества и дополнительные возможности для роста. А это, в свою очередь, приносит нашему краю новые производства, дополнительные налоги и рабочие места, укрепляет уверенность людей в завтрашнем дне, - сказал на открытии ООО «Металлоизделия» губернатор Владимир Владимиров.

Стоимость проекта по организации производства инженерных средств охраны территорий - 116 млн рублей, на сегодняшний день он дал Невинномысску 21 новое рабочее место, в планах - создать еще около 50.

Другой резидент ТОСЭР «Невинномысск» - ООО «БейкБерри» - планирует открыть свое предприятие по изготовлению мучных кондитерских изделий в первом квартале 2022 года. На начальном этапе здесь будут выпускать печенье разных видов - затяжное, сахарное, крекер, вкусное и полезное, в красивой индивидуальной упаковке. Отборное сырье, современное автоматическое оборудование, отличные специалисты, имеющие нужную квалификацию, навыки и владеющие особой рецептурой, - здесь предусмотрено все для производства востребованной продукции отменного качества.

- Общая стоимость нашего инвестпроекта - 278 миллионов рублей, - говорит генеральный директор ООО «БейкБерри» Гарекин Циркулянц. - Проект имеет высокую социальную значимость. С запуском предприятия город получит более 100 новых рабочих мест. Проектная мощность производства составит свыше 800 т печенья в месяц. Став резидентом ТОСЭР, мы получили подходящий участок и возможность платить за его аренду по сниженной ставке. В перспективе, после ввода предприятия в эксплуатацию, мы получим дополнительные преференции. В крае очень хорошие условия для инвесторов с серьезными намерениями, готовых вкладывать средства в действительно нужное и перспективное производство. Мы благодарны за лояльность региональных и муниципальных властей, за возможность вести диалоги за плодотворное сотрудничество.

«Город, в котором хочется жить»

Из Невинномысска перестали уезжать. Более того, постоянно растет число желающих переехать сюда - с каждым годом здесь все больше возможностей, чтобы учиться, работать, применять свои таланты, осуществлять планы, жить полноценной жизнью.

ТОСЭР "Невинномысск" сделала край еще более привлекательным для инвесторов. Фото: nevadm.ru

Зеленые аллеи, скверы, фонтаны, памятники, пляжная зона - впервые за десятилетия здесь начали благоустраивать общественные пространства, строить дороги и мосты, современные школы и больницы, спорткомплексы, передовые технопарки для детей, центры для занятий творчеством.

Вот уже четыре года подряд Невинномысск входит в топ-10 лучших моногородов страны. Впереди - новые цели, главная из которых - превратить его к 2035 году в город с высоким качеством жизни населения.

Благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей по развитию инфраструктуры, созданию максимально благоприятных условий для бизнеса (в крае успешно реализуется краевая программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» и ее подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края») ТОСЭР «Невинномысск» стала не только эффективным инструментом диверсификации экономики моногорода, оживления всех сфер его жизни, но и драйвером развития Ставрополья в целом. Как сказал губернатор Владимир Владимиров, «ТОСЭР стала важной точкой роста на экономической карте края».

Сегодня статус резидентов здесь уже получили 30 предприятий. Общий объем инвестиций составит 19,6 миллиарда рублей. Благодаря реализуемым инвестпроектам будет создано более 8000 новых рабочих мест.

Молочная, хлебобулочная, кондитерская продукция, пользующаяся спросом не только в крае, но и за его пределами, стройматериалы и металлоконструкции европейского качества, набирающее обороты швейное производство - за последние несколько лет в Невинномысске появилось и успешно развивается много разных направлений, включая и одно из самых перспективных сегодня - логистическое.

Условия для предпринимательства в ТОСЭР «Невинномысск» постоянно улучшаются. Одно из недавних нововведений (снижение вдвое порога по объемам капитальных вложений и количеству создаваемых рабочих мест) открыло дорогу сюда для малого бизнеса. Теперь резидентами здесь могут стать предприятия с объемом инвестиций в проект от 2,5 млн рублей и перспективой создания от 10 рабочих мест.

КСТАТИ

Преференции для резидентов

Получившие статус резидента ТОСЭР «Невинномысск» компании в первую пятилетку реализации инвестпроекта платят 5%-ный налог на прибыль, а в течение последующих пяти лет - 10%-ный. А ставки налогов на имущество и землю - 0%.

Плата за аренду земельного участка для них составляет всего 0,01% от его кадастровой стоимости.

Кроме того, для резидентов, получивших такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания ТОСЭР предусмотрены льготные тарифы по оплате взносов: 6% - в Пенсионный фонд, 1,5% - в Фонд соцстраха, 0,1% в Фонд ОМС.