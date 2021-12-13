Сбербанк организовал первую цифровую конференцию по дизайну - SberDesign Conf

В Москве прошла первая конференция Сбера по дизайну. Круг тем — широчайший. Дизайн архитектуры, продуктовый, шрифтовой, звуковой и даже коммуникационный дизайн. Это все знакомо и привычно. Но эксперты обсуждали еще и такие ультрасовременные вещи как, например, computer-generated imagery (GGI) — это, говоря по-простому, дизайн в цифровом мире: создание 3D-изображений, которые можно использовать в промышленном дизайне, архитектуре, но самое увлекательное и зрелищное — это разные спецэффекты в компьютерных играх и кино.

СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ САМОГО

Всего было 15 панельных сессий — и все о различных направлениях дизайна. И тут же вопрос: зачем Сберу это нужно? В чем выгода? Как эти разговоры про дизайн архитектуры, моды и виртуальные спецэффекты относятся к нашей реальности, влияют на неё?

- Сбер — это не просто банк, это новаторская компания, дизайнерская компания, что признают все эксперты, - сказал старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин. - Мы площадка для всего нового. Дизайн как раз и стал той сферой, которая позволяет применить приемы для развития окружающего нас привычного мира вещей и виртуальной действительности.

По словам Крейнина, еще недавно дизайн воспринимался как отдельная узкая дисциплина: он был связан либо с красивой картинкой, либо с конкретной вещью, и мало кто задумывался о реальных людях, которые за этим стоят. Со временем понятие «дизайн» стало расширяться, превратилось в целую индустрию и проникло во все сферы жизни. И теперь дизайн лежит за пределами чертёжного листа или окна графического редактора, так что дизайнер больше не может оставаться узкопрофильным специалистом.

- Самое интересное — это взгляд на дизайн со всех сторон, обзор в 360 градусов, - продолжает Крейнин. - Наша конференция —это возможность узнать, каким бывает дизайн в музыке, кино, моде и других индустриях, какие тренды существуют на рынке, что такое дизайн-системы и как их создавать. Смысл нашего мероприятия я вижу в следующем: если ты силён в одной дизайн-дисциплине, то сможешь увидеть всю междисциплинарность и широту дизайна в различных сферах — и это продвинет тебя в профессиональном развитии. Мы хотим, чтобы контент, который мы создали с участием ведущих дизайнеров России и мира и который мы сделали общедоступным, помогал специалистам становиться лучшей версией себя, а нашей стране в целом — выходить на лидирующие позиции в дизайне.

ГЛАВНОЕ — ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Участники дискуссии сошлись на том, что главное направление современного дизайна — это не столько технологии, сколько полезность и легкость восприятия, проще говоря, «чтобы было понятно, как этим пользоваться».

Исполнительный вице-президент, CTO Сбербанк Груп Давид Рафаловский в своем выступлении подчеркнул, что при разработке продуктов и решений важно концентрироваться не только на технологических аспектах, но и на эмоциональной составляющей для пользователя.

- Сегодня во всем мире восприятие людей направлено не столько на технологии, которые используются в каком-то продукте, сколько на сам продукт, - сказал он. - Хуже всего создать супертехнологичное и очень сложное решение, но не получить от конечного потребителя тех эмоций, на которые рассчитываешь. В большинстве случаев это происходит, когда создатели забывают об элегантности решения, которое является "эмоциональным клеем", связывающим бренд, продукт и клиента».

ЭКОЛОГИЯ — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

А вот еще один тренд, который выявила дискуссия: неотъемлемой частью дизайна должна стать экологическая составляющая. По мнению художника и промышленного дизайнера Росса Лавгроува, современный дизайн находится на том этапе развития, когда происходит переход к природе. Он более экологичен и минималистичен.

Люди хотят, чтобы продукт или сервис не только наилучшим образом решал их задачи и был интуитивно понятен в использовании, но и не наносил вреда окружающей среде, мог быть переработан (если речь о товаре), имел минимальный или нулевой углеродный след, то есть при утилизации выделял бы как можно меньше углекислого газа.

Это направление уже получило мировое обозначение — ESG-повестка в деятельности компании. Она включает совокупность решения экологических, социальных и управленческих проблем. Причем экология — на первом месте.

ШОПИНГ ДЛЯ АВАТАРА

Ещё один заметный тренд — движение к метавселенным, которые скоро позволят людям вести активную жизнь в виртуальном мире. Для этого будут очень востребованы аватары — виртуальный аналог человека. В качестве аватара могут быть как простые вещи в виде небольшого текста, афоризма или двухмерной фотографии. Но это пользователям уже наскучило. И теперь создаются пространственные и даже анимационные аватары. Более того, уже сейчас набирает обороты покупка виртуальных товаров (одежды, аксессуаров, транспортных средств и так далее) для цифровых аватаров. Это используется, например, в интерактивных играх, гейминге.

Сдерживает более активный переход к метавселенным недостаточный технологический уровень решений в сфере виртуальной реальности, а также их высокая цена. Однако есть все основания полагать, что этот барьер будет снят в ближайшие несколько лет, считают эксперты SberDesign Conf. Уже сейчас они прогнозируют резкое падение популярности плоской картинки в пользу 3D- и VR-трансляций.

Сессии конференции за первые сутки посмотрели более 200 тыс. раз, также удалось собрать сообщество более чем из 25 тыс. единомышленников, которые проявили интерес и зарегистрировались. Все видеоматериалы конференции бесплатно доступны на сайте SberDesign Conf.