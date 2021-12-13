Пациентам - электронные больничные, людям с инвалидностью - цифровые сертификаты

С 1 января 2022 года в безвозвратное прошлое уйдут бумажные больничные листы, а взамен повсеместно будут использовать электронные бланки. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Государственными услугами Фонда социального страхования (ФСС РФ) так или иначе в течение жизни пользуется каждый из нас. Из средств ФСС РФ оплачиваются больничные листы и пособия семьям с детьми, меры поддержки для пострадавших от трудовых травм. Также Фонд отвечает за льготные технические средства реабилитации (кресла-коляски, протезы, средства ежедневного ухода и др.) и путевки на санаторно-курортное лечение для людей с инвалидностью. Какие важные проекты и сервисы удалось запустить и развивать в 2021 году, что ждет нас в наступающем 2022-м? Об этом рассказали представители нескольких десятков региональных отделений Фонда на круглых столах, организованных совместно с «Комсомольской правдой».

Бюллетени нового поколения по всей стране

С 1 января 2022 года в безвозвратное прошлое уйдут бумажные больничные листы, а взамен повсеместно будут использовать электронные бланки. Ульяновская область в числе пилотных регионов одной из первых запустила проект «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН) с середины 2017 года.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Все стороны оценили его преимущество. В итоге сейчас в цифровом варианте оформляется 90% больничных, а в 2017 году оформляли лишь 1%, - отметила начальник отдела Ульяновского регионального отделения ФСС РФ Лариса Сараева.

Для получения электронного документа пациенту нужно предоставить в поликлинике или больнице паспорт и номер свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС). Доктор сформирует листок нетрудоспособности в электронном виде и направит его в базу ФСС РФ, а пациенту сообщит номер больничного. Затем работник должен передать номер работодателю.

- Важно, что возможность формирования ЭЛН введена одновременно с пилотным проектом ФСС «Прямые выплаты», при котором региональное отделение Фонда выплачивает пособия напрямую гражданину на основе данных из реестра, сформированного страхователем (работодателем. - Ред.). Процесс стал еще более простым и оперативным, - рассказали на круглом столе представители Белгородского регионального отделения Фонда.

НА ЗАМЕТКУ

Не испортить и не потерять, личные данные защищены

Проактивные помощники

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Цифровые сервисы Фонда ориентированы в первую очередь на удобство для маломобильных граждан, но полезны также и другим получателям услуг ФСС, среди которых беременные женщины, молодые родители, люди преклонного возраста, работодатели, отмечают эксперты.

• За последние пять лет Орловскому региональному отделению ФСС РФ удалось успешно реализовать проект «SMS-информирование работодателей», первым в России в 2017 году Фонд запустил проект «Мобильная приемная» для маломобильных граждан. Еще один удачный проект - «Личный кабинет страхователя», которым пользуются крупные работодатели. Один интерфейс заменяет звонки, письма и личное посещение офисов, - рассказали представители отделения Фонда на круглом столе, который прошел в Орле.

• Кроме того, не первый год успешно работает приложение «Социальный навигатор». Оно дает возможность не только получить всю информацию об услугах, но и оставить свое обращение, которое будет обработано и рассмотрено. На интерактивной карте приложения можно найти ближайшее отделение ФСС, получить контактную информацию, построить маршрут до любого социально значимого объекта, будь то аптека, филиал МФЦ или медицинская организация, - пояснила начальник отдела по связям с общественностью Александра Рязанова.

Родился малыш? Пособие назначат автоматически

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

О важном новшестве - беззаявительной системе выплаты пособий, которая начинает вводиться в России с 2022-го года, рассказала начальник отдела Ульяновского отделения ФСС РФ Анна Хмарук. Назначение пособий будет происходить проактивно, то есть без дополнительных обращений граждан, на основании самих фактов соответствующих событий - страховых случаев.

- Новая система позволит минимизировать участие работодателя в процессе выплат, - пояснила Хмарук. - Все листки нетрудоспособности будут загружать в единую систему Фонда соцстраха, а оттуда информация об изменениях будет поступать и работодателю, и в ФСС, и сотруднику в его личный кабинет на портале Госуслуг.

Фонд будет направлять работодателю для проверки карточку застрахованного (работника). На проверку дается три дня, затем в течение 10 рабочих дней назначаются пособия.

Единовременную выплату при рождении ребенка будут назначать одному из застрахованных родителей на основании записи органов ЗАГС.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Выбор и получение ТСР* станут комфортнее и быстрее

С 27 сентября 2021 года значительно расширены возможности приобретения льготных технических средств реабилитации (ТСР) для людей с инвалидностью. Если до сих пор можно было воспользоваться обеспечением Фонда либо купить необходимое изделие за свой счет, а затем получить компенсацию, то теперь появился еще один альтернативный способ получения ТСР - электронный сертификат. По словам начальника отдела Ульяновского отделения ФСС РФ Галины Батраковой, получателю нужно принять решение о необходимости оформления сертификата, выбрать ТСР, рекомендованное ему индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида. А также выбрать поставщика из электронного каталога, сформированного Фондом соцстраха, и подать заявление на сертификат в региональное отделение ФСС РФ. Средства на приобретение ТСР для их получателя забронируют на счетах в Федеральном казначействе с привязкой к банковской карте, поддерживающей платежную систему МИР. Суммы будут начислены с учетом заключенных госконтрактов.

С середины ноября к системе электронных сертификатов подключился маркетплейс Ozon. Список доступных для выбора технических средств реабилитации постоянно пополняется.

- У инвалидов появилась возможность самим выбрать то, что хотелось. К тому же срок получения ТСР, который нередко растягивался, теперь значительно сокращен, что очень удобно, - прокомментировал представитель общественных организаций инвалидов Николай Сарычев на круглом столе в Липецкой области.

Управляющая Самарским региональным отделением Фонда соцстраха Елена Кривошеева напомнила о главных преимуществах электронного больничного:

- Работникам не нужно предоставлять в бухгалтерию никакие выписки и бумажки, достаточно назвать номер больничного. Листок нетрудоспособности не надо никуда носить, его невозможно будет забыть, потерять, испортить, не надо хранить. Более того, процесс назначения пособия будет совершенно прозрачным - работник в своем личном кабинете на портале lk.fss.ru и в приложении «Социальный навигатор» сможет видеть, на каком этапе находится оформление, какую сумму ему насчитали и когда она ушла на оплату.

Начальник отдела Белгородского регионального отделения ФСС РФ Людмила Маслова ответила на волнующий многих вопрос: как будут защищены личные данные пациента при цифровизации бюллетеней?

- Доступ к сведениям, содержащимся в больничном, ограничен, хранятся они в зашифрованном виде. Работодатель не видит информацию о диагнозе. А вот подключиться к системе выдачи ЭЛН можно по всей стране - к примеру, информацию могут запросить медицинские организации из других городов и регионов, где человек продолжит лечение.

*Технические средства реабилитации для людей с инвалидностью: кресла-коляски, протезы, средства ежедневного ухода и др.