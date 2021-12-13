В России появится новое экологическое движение “ДОМ”

Олеся Кужель, директор АНО "ДОМ".

Об этом объявили в Москве на праздновании годовщины создания ПОРА 9 декабря 2021 года.

Мероприятия экологического движения “ДОМ” будут посвящены изучению природы России; на них дети будут узнавать о важности заботы об окружающей среде и ответственно обращаться с отходами.

Движение объединит ребят, которым интересны темы экологии, биологии, зоологии и окружающего мира, педагогов, сотрудников заповедников, заказников и национальных парков, а также других людей, имеющих отношение к экопросвещению.

“Экологическое просвещение - одна из важных задач Проектного офиса развития Арктики. Как показывает практика, поменять отношение к окружающей среде у взрослых людей крайне тяжело.

Воспитание бережного отношения к ней с детства среди тех, кто сегодня учится в школе, позволит в будущем более эффективно справляться с экологическими вызовами” - говорит председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.

“Со временем мы поняли, что рамки наших существующих проектов экопросветительокой направленности, таких как “Сохраним белого медведя” или “Пластик в дело”, не позволяют полноценно работать с ребятами, которые живут за пределами Арктической зоны России. В то же время мы видим большой интерес к Арктике по всей стране, когда рассказываем о занятиях нашего экопросветительского центра “Белый мишка” на разных мероприятиях. Движение “Друзья окружающего мира” позволит расширить круг и географию экопросветительских акций для детей”, — рассказала директор АНО “ДОМ” Олеся Кужель, которая ранее координировала развитие проекта “Сохраним белого медведя”.

Экологическое просвещение — одно из направлений деятельности Проектного офиса развития Арктики, которому 9 декабря исполнилось 4 года. За это время сотрудники ПОРА открыли экопросветительские центры “Белый мишка” в Норильске (Красноярский край) и Амдерме (Ненецкий автономный округ), а также создали цифровую интерактивную онлайн-платформу для изучения арктических экосистем, которой можно пользоваться из любой точки мира. ПОРА также установил в 13 школах и учреждениях дополнительного образования Норильска боксы и фандомат для приема в переработку пластиковых бутылок и крышечек. Сотрудники ПОРА стали организаторами и участниками множества экологических акций: они сажали деревья в “Саду памяти” и чистили скалы в Мурманской области, убирали мусор в Красноярском крае и на Ямале, участвовали в мероприятиях федеральной инициативы “Чистая Арктика”.