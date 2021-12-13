Двух подельников убийц Япончика приговорили к длительным срокам заключения

Одна из пуль угодила в Иванькову в живот, когда он выходил из ресторана Фото: фотохроника ТАСС.

В Мосгорсуде огласили приговор двум обвиняемым в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, который был больше известен под кличкой Япончик. Прокуратура требовала приговорить уроженцев Абхазии Муртази Шаданию и Джамбула Джанашию к 16 и 17 годам колонии соответственно. В итоге, решением суда первому дали 15, а второму - 16 лет колонии строго режима.

Осудили за пособничество: один через границу с Абхазией перевез в мешке с мандаринами снайперскую винтовку (СВД), а другой пробил карту передвижения Япончика по его мобильному телефону. Выяснилось, что вор в законе регулярно по вторникам проводил встречи с авторитетами в ресторане "Тайский слон", который находился на Хорошевском шоссе (уже снесли).

Напротив ресторана, где когда-то вершились судьбы участников криминального мира, через проезжую часть шоссе убийцы припарковали "Газель", под тентом которой из деревянных поддонов соорудили лежку для снайпера.

28 июля 2009 нанятый киллер Астамур Бутба сделал три выстрела в маленькое окошко, которое вырезал ножом в матерчатом тенте "Газели". Как заявили тогда эксперты "убийцы хотели унизить вора в законе - стреляли в пах, а попали... ". Одна из пуль угодила в Иванькову в живот, когда он выходил из ресторана. Тот скончался от смертельного ранения в больнице.

- В момент непосредственного совершения убийства трое соучастников находились на месте происшествия и наблюдали за прилегающей к нему территорией. Ранее присяжные заседатели единогласно признали подсудимых Муртази Шаданию и Джамбула Джанашию виновными в инкриминируемых преступлениях. Кроме того, к длительному сроку лишения свободы был приговорен Каха Газзаев. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем были объявлены в международный розыск, - перечислила фигурантов дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие не комментирует поиски в горах Абхазии троих беглецов, среди которых - предполагаемый организатор убийства. По мнению ряда авторитетных источников, организатор убийства распорядился их убрать сразу после того, как были задержаны Шадания и Джанашия.