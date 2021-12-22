Пульмонолог объяснил, как отличить «ковидный» кашель

Если кашель сопровождается высокой температурой, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Фото: Shutterstock

В мире продолжается пандемия коронавируса. А в московских больницах меж тем рассказывают о наплыве пациентов с гриппом. Можно ли по кашлю отличить эти две болезни - или без специалиста не обойтись?

ГРИПП ИЛИ КОРОНАВИРУС?

- В отличие от «обычной» простуды (например, если речь идет о риновирусной инфекции) и гриппа, кашель при COVID-19, как правило, сухой. То есть без мокроты, - объясняет Андрей Алексеевич. - Можно ли в домашних условиях понять, «опасный» ли это кашель? Конечно. Стоит обратить внимание на характер отделяемой при кашле мокроты. Если она приобрела зеленый оттенок, это может свидетельствовать о бактериальной инфекции. Кроме того, длительно сохраняющийся кашель также должен насторожить в плане инфекционной патологии (коклюш, респираторный микоплазмоз и пр.) или хронического процесса (бронхиальная астма). А это уже повод для полноценного обследования пациента.

Но самое главное: если вместе с появлением кашля у больного регистрируется повышение температуры тела - более трех суток сохраняется фебрильная (выше 38 °С) лихорадка, появились другие симптомы, то, конечно, это повод для незамедлительного обращения за медицинской помощью.

Напомню, что при COVID-19 грозным признаком, указывающим на тяжелое течение, является одышка. При гриппе - кровохарканье и также появление одышки.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

- Принципиальных отличий между лечением кашля у взрослых и детей нет, - продолжает эксперт. - Однако анатомические особенности трахеобронхиального дерева у ребенка таковы, что нередко воспалительный процесс, сопровождающийся кашлем, приводит к появлению бронхиальной обструкции, что требует подключения бронхолитических препаратов и в ряде случаев ингаляции глюкокортикостероидов через небулайзер. У взрослых пациентов, например, в случае острого бронхита такой терапии, как правило, не требуется и эффект достигается за счет применения только мукоактивных препаратов.

Если сухой кашель вызывает дискомфорт, необходима противокашлевая симптоматическая терапия. Одним из перспективных препаратов является Ренгалин, который оказывает комплексное воздействие, включая противокашлевый и противовоспалительный эффекты.

Прекрасно, если вследствие правильно назначенной (рациональной) фармакотерапии пациент выздоровел и этот симптом - кашель более его не беспокоит. Если же говорить о мерах профилактики - то очевидно, если мы говорим о COVID-19 и гриппе, то это вакцинация соответствующими вакцинами. Если речь идет о бактериальных инфекциях - вакцинация пневмококковой вакциной.

КОНКРЕТНО

При каких симптомах обращаться к доктору?

Лихорадка выше 38 °С в течение трех суток, появление продуктивного (влажного) кашля с отделением мокроты «зеленого» цвета (гнойная мокрота), кровохарканье и, конечно, появление (или усиление у страдающего астмой или хронической обструктивной болезнью легких) одышки.

СПРАВКА «КП»

Министерство здравоохранения РФ опубликовало обновленные Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса (COVID-19). Раздел о симптоматической терапии при коронавирусе остался без изменений. С целью купирования кашля при COVID-19 в Минздраве по-прежнему рекомендуют использовать «Ренгалин», «Бутамират» и «Леводропропизин».