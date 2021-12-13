Империя восстанет из пепла?

Пересказывать саму книгу – дело гиблое, но ее суть ясна: автор ищет ответ на самый главный вопрос современной России Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая книга в наше «время интернета» редко становится значимым событием. Но в случае с «Империей» от известного финансиста и общественного деятеля Константина Малофеева было сделано всё, чтобы изменить это правило.

Книга, ни много ни мало, претендует на полное историческое исследование нашей цивилизации, с древних времен до современности. Что-то вроде учебника истории с точки зрения мира финансов в трех частях. Первая из которых только что вышла, а заключительную ожидают летом. Замах широк. Но что же получилось?

Чтобы презентовать «Империю», Малофеев пригласил журналистов в здание... бывшего Московского электромеханического завода имени Ленина в Партийном переулке. Сейчас там, конечно, уже никакого завода нет, вместо них - офисы телеканала «Царьград». И партия в этом переулке другая: монархисты и святоотеческие патриоты.

- Историки показывают мир как череду политических событий, не придавая того значения деньгам, которое они имеют в реальности. Например, свержение лидера Ливии Каддафи не имело ничего общего со стремлением народа к демократии. Это была борьба за контроль над добычей нефти. За любыми историческими процессами всегда стоят капиталы, - объяснял журналистам Малофеев, почему взялся за перо. - В книге я рассказываю, что вся мировая история строится на вечной борьбе двух противоположных мировоззрений: цивилизации денег всегда противостоит цивилизация чести - Империя.

В предисловии к книге автор раскрыл и свой политический идеал: «Империю должен возглавлять император – монарх…».

Единомышленники Малофеева пришли не поодиночке, а целым коллективом: философ Александр Дугин выступил рецензентом содержания книги, публицист Егор Холмогоров - литературным редактором. Академик Сергей Глазьева приглядывал за экономическими выкладками. По его мнению, Россия и мир сейчас на перепутье. Либо нас окончательно поглотит цивилизация, где сила денег и наживы подчиняет себе не только людей и государства, но и международные институты. Либо нам удастся с помощью новой Империи охранить общество от «финансового Зла».

- К сожалению, сейчас наши герои – это миллиардеры из списка «Форбс». Но в мире Империи, нашими героями считались бы святые, ученые и полководцы. Так уже было в величайшем государстве планеты – Римской Империи со столицей в Константинополе, - резюмировал Малофеев.

Пересказывать саму книгу – дело гиблое, но ее суть ясна: автор ищет ответ на самый главный вопрос современной России, а есть ли у нас национальная идея? Кто мы – Третий Рим, осколок всемирной христианской цивилизации?

- Мы и есть самостоятельная Цивилизация, - уверен автор «Империи» - И не можем измерять себя чужими мерками. Строить у нас какую-то «суверенную демократию» - безумие. Это игра по чужим правилам. Национальную идею не надо искать, она уже есть. Я лишь попытался перевести её с языка икон на язык современной публицистики.