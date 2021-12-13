«Мама давно не говорит и не узнает меня»: Сын тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказал о состоянии актрисы

Болезнь Альцгеймера начала прогрессировать у Маргариты Тереховой с середины 2000-х. Фото: EAST NEWS

Актриса Маргарита Терехова давно прикована к постели. 79-летняя звезда долгие годы страдает от болезни Альцгеймера и не выходит из дома. В эфире программы «Звезды сошлись» сын артистки рассказал о самочувствии своей мамы.

По словам Александра Терехова, за Маргаритой Борисовной ухаживает сиделка.

- Она живет с помощницей уже лет 10, наверное. Без этого никак. Живет в своей квартире. Лучше быть не может с таким диагнозом, может быть только более плавно хуже, – рассказал Александр.

Сын звезды сожалеет, что поздно стал отцом. Сейчас его мама в таком состоянии, что не может общаться с окружающими, в том числе с долгожданной внучкой. Маленькая Верочка родилась уже после того, как ее бабушке стало хуже. Александр не уверен, знает ли его мама о рождении внучки. Он даже не уверен, узнает ли его мать.

- Она не говорит давно уже, поэтому сложно понять, узнает ли она или нет. Я думаю, что она давно меня не узнает. Иногда что-то такое проблескивает, знакомый образ, видимо она пытается вспомнить, но я думаю, что нет. Очень жалко, конечно, что я затянул с ребенком. Мама очень хотела, - признался сын звезды.

Сын актрисы Александр Терехов рассказал о ее состоянии. Фото: кадр видео.

Александр женат на певице Татьяне Найник – экс-солистке группы «ВИА Гра». Когда у них родилась дочка, они принесли малышку к тяжелобольной бабушке и положили рядом с ней на кровать.

- Когда мы уже принесли, положили ребеночка, она его, конечно, прощупала, вспоминает Терехов.

Он отмечает, что дочка временами очень напоминает свою знаменитую бабушку.

- Вера, дочь моя, она так много от бабушки взяла. Иногда она повернется, раздует ноздри и Таня, жена, говорит: смотри-смотри, мама твоя! – говорит он. - У нас каждый день просто такие спектакли! И мы думаем, вот бы сейчас Рита... Это такая боль…

Александр женат на экс-солистке группы "ВИА Гра" Татьяне Найник. У них растет дочь Вера - внучка Маргариты Тереховой. Фото: Инстаграм.

Напомним, Маргарита Терехова полюбилась зрителю после того, как сыграла в фильмах «Зеркало» Андрея Тарковского, «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Благочестивая Марта». Актриса трижды была замужем, у нее есть еще старшая дочь, актриса и режиссер Анна Терехова. Болезнь Альцгеймера начала прогрессировать у Маргариты Тереховой с середины 2000-х.