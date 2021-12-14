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Общество14 декабря 2021 12:00

Почему частные инвесторы все больше любят зеленый цвет

Как Россельхозбанк поддерживает устойчивое развитие с помощью финансовых инструментов
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Как известно, все инвесторы любят зеленый цвет. Таким цветом обозначается рост котировок ценных бумаг.

Как известно, все инвесторы любят зеленый цвет. Таким цветом обозначается рост котировок ценных бумаг.

Фото: Shutterstock

Число частных инвесторов в России достигло 16,2 млн человек. Эту рекордную цифру сообщила Московская биржа. Бум произошел в последние два-три года. Ставки по вкладам снижались, котировки акций росли, государство стимулировало (и стимулирует) физических лиц налоговыми вычетами. Во что предпочитают вкладывать деньги современные инвесторы? И какие финансовые продукты можно считать «зелеными»? Об этом - в нашем материале.

БУМ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Как считают эксперты, сегодня наша страна проходит путь, на который у США и Западной Европы ушли столетия: формируется массовый класс инвесторов. И это позитивный фактор.

- Повышение уровня доверия на внутреннем финансовом рынке − это удешевление ставок кредитования, рост капитализации отечественных компаний, - считает Герман Григорян, начальник управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.

По его словам, новая аудитория вне зависимости от возраста более активна: увеличивается объем торгов и число инвестиционных продуктов на одного клиента.

- Если раньше большинство клиентов брокерского обслуживания РСХБ предпочитали консервативные инструменты и фокусировались на долгосрочных вложениях, то сегодня мы видим, что им также интересны акции, фьючерсы, доверительное управление, а также паевые фонды. При этом востребованность других услуг банка – депозитов, накопительных и обезличенных металлических счетов – не снижается. Клиенты используют брокерское обслуживание для диверсификации своих сбережений, - поясняет Герман Григорян.

МИЛЛЕНИАЛЫ БОЛЬШЕ ДУМАЮТ ОБ ЭКОЛОГИИ

Как известно, все инвесторы любят зеленый цвет. Таким цветом обозначается рост котировок ценных бумаг. Но у этого цвета для финансовых рынков появилось и другое значение - экологичное. Мировой тренд у крупных компаний – соответствовать формату устойчивого развития (ESG). То есть развиваться без ущерба для природы и общества. Современные инвесторы проявляют интерес не только к доходности инвестиционных вложений, но и хотят участвовать в положительном влиянии на окружающую среду и общественные интересы.

Более того, инвесторы не только хотят внести позитивный вклад в экологию, но ещё и стали учитывать ESG-риски инвестиций как физические, так и переходные, связанные с возможным изменением регуляторной и потребительской конъюнктуры в пользу ESG-ориентированных компаний.

По данным Frank Research Group, 83% частных инвесторов считают, что их инвестиционные решения могут привести к экономическому росту, что положительно скажется на уровне жизни населения. Среди миллениалов этот показатель – 89%. Частные инвесторы различаются по своим стратегиям инвестирования в социально-ответственные инвестиции – некоторые из них выбирают инвестиции с целью решения экологических проблем, а кто-то хочет оказывать влияние на экономический рост посредством инвестирования в тематические фонды.

Объем облигаций в секторе устойчивого развития Московской биржи превысил 175 млрд руб., а сумма чистых активов БПИФов, ориентированных, на ESG превысила 2.7 млрд руб.

Россельхозбанк активно участвует в размещении «зеленых» бумаг как организатор, а также выступает консультантом по ESG-верификации. Были размещены выпуски «зеленых» облигаций РЖД (на 100 млрд рублей), Москвы (на 70 млрд рублей) и Росатома.

Кроме того, управляющая компания «РСХБ Управление активами» сформировала и провела листинг двух биржевых фондов на индексы устойчивого развития: фонд акций на Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития и фонд еврооблигаций на индекс Московской биржи и РСХБ. Первый по итогам 4 квартала 2020 года занял 1-е место по доходности среди биржевых фондов по версии портала Investfunds и получил премию в номинации «Первый биржевой паевой инвестиционный фонд в сегменте ESG».

СПРАВКА «КП»

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (РСХБ) - один из крупнейших российских банков и лидер в финансировании агропромышленного комплекса страны. Кредитный портфель банка превышает 3 трлн рублей. Клиентами банка являются более 7 млн физических и юридических лиц. Во всех регионах страны работают свыше 1300 отделений. Россельхозбанк на 100% принадлежит государству. Играет ключевую роль в решении экологических задач. Является генеральным спонсором Национальной экологической премии «Чистый воздух - 2021».

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