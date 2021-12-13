Звезды отгуляли юбилеи с размахом: у Дибровых - карнавал, для Клары Новиковой спели подруги, а для Евгения Миронова - певец Джони

Евгений Миронов и праздничный торт. На фото справа гостья праздника — Юлия Пересильд. Фото — пресс-служба Театра Наций

Звезды редко отмечают дни рождения дома. Многие собирают друзей и коллег в ресторанах, а есть такие, кто зовет народ прямо на работу. Рассказываем о праздниках, которые устроили знаменитости в минувшие выходные.

Народный артист Евгений Миронов 55-летие отметил в минувшее воскресенье, хотя календарный праздник случился раньше. Но худрук Театра Наций готовился к премьере спектакля, поэтому торжества отложил. И вот после спектакля «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова в постановке канадского режиссера Робера Лепажа – коллеги и друзья поздравили Миронова. Вечеринка прошла в душевной атмосфере. Как только начал играть оркестр Владимира Спивакова, то Чулпан Хаматова пригласила Евгения Миронова на танец.

Чулпан Хаматова пригласила на таней именинника. Фото — пресс-служба Театра Наций

Видео танца поделилась Ксения Собчак, которая пришла с мужем худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Даже Собчак восхитилась: «День рождения после пятичасового спектакля. Вот это энергия!» Гуляли в театре, праздник был похож на театральный капустник – много музыки, танцев, творческие и личные поздравления от коллег и друзей.

Ксения Собчак и Константин Богомолов на празднике Миронова. Фото — пресс-служба Театра Наций

Кристина Орбакайте поделилась эмоциями: «В свой день рождения Евгений Миронов устроил грандиозную премьеру «Мастер и Маргарита». Я вам не буду давать рецензию, потому что это не описать, это надо видеть, чувствовать и восторгаться! А после пятичасового спектакля все отправились праздновать, и настолько потрясающая атмосфера любви и творчества царила в воздухе, что я не перестаю вспоминать и улыбаться…»

Букет Миронову от Кристины Орбакайте. Фото — пресс-служба Театра Наций

За музыкальное настроение на празднике отвечали – оркестр «Виртуозы Москвы» и его дирижер и худрук Владимир Спиваков, джазовая певица Anna Kova, аккордеонист Петр Дранга и певец Jony (Джони) - один из любимых исполнителей Миронова. Ведущим вечера стал Андрей Фомин.

Главным подарком для Евгения Миронова стали пожертвования в благотворительный фонд «Жизнь в Движении». За вечер собрали более 7 миллионов рублей на помощь детям, нуждающимся в протезировании.

Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной устроили праздник для среднего сына с помощью профессионалов из специализированного агентства. Федору Диброву исполнилось 8 лет, отмечали дома – пространства много, поэтому смогли задекорировать все красиво под тематический праздник. Объясняет Полина Диброва: «Тематикой праздника стал фильм «Star Wars». Прилетел вопрос в инстаграм: «Почему так? Почему не русские былины и сказки?» Да потому что дети сами выбирают направление. Я стараюсь поддерживать их увлечения и очень радуюсь «хотелкам». Для детей устроили несколько игровых пространств и фотозону. Было много игр, викторин, карнавальных костюмов и тематическое представление. В карнавальные костюмы нарядились не только дети, но и аниматоры, которые развлекли ребят.

Дмитрий и Полина Дибровы с сыновьями на костюмированной вечеринке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Народная артистка Клара Новикова отметила 75-летие большим концертом. Выступала сама, на сцене пели звездные гостьи - подруги. После за кулисами поздравляли и отмечали. Лариса Долина сказала много теплых слов: «Люблю по-человечески, по-женски, как артистку. То, что Клара сделала на сцене – таких, как она, вообще больше нет. И вряд ли еще будут. Она единственная в своем роде, безумно талантливая и неповторимая. Кто тебе даст вот эти вот две цифры?»

Лолита еще и соседка юбилярша, как всегда точно подметила все нюансы: «У Клары Новиковой, одной из первых женщин-стендаперов, говоря сегодняшним языком, юбилей! Это потрясающая актриса и потрясающая женщина – нужна. Зал полон очень интеллигентной публикой. «Браво» кричат после каждого номера.. Много цветов. Мне повезло выйти в этот день на ее сцену в театре «Русская Песня» Нади Бабкиной. Вот только жаль, что телевидение не снимало этот концерт. Неужели живые легенды не так интересны? Неужели должно что-то случиться, чтобы тут же «собрали» студию… Клара, какое счастье, что ты молода и здорова. Монологи актуальны! Стан гибкий! Глаза светятся! Долгих лет и преданных зрителей».