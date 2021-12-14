Ученые выяснили, сколько нужно бегать, чтобы быть довольным и сообразительным

Во время бега задействованы очень многие системы нашего организма Фото: Shutterstock

Самый простой рецепт хорошего настроения открыли ученые университета Цукубы (Япония). Нужно бегать - причём всего 10 минут в день. В среднем темпе, на улице или беговой дорожке. Бонусом будет еще и ясная и быстрая работа мозга.

Что, все так просто? И так быстро? Да, уверяет Хидеаки Соя, профессор факультета наук о здоровье и спорте Университета Цукубы, руководивший исследованием.

Бег для эксперимента был выбран по нескольким причинам.

Во-первых, это массовый вид спорта, доступен практически всем, в любом уголке мира, в городе и деревне, практически бесплатно - да, кроссовки нужны, но не абонемент в фитнес-центр или бассейн.

Во-вторых, во время бега задействованы очень многие системы нашего организма. Работают мышцы ног, рук, спины. Нужна координация и баланс - то есть включается и головной мозг. Кровообращение активизируется.

В-третьих, бег, скорее всего, - самый древний вид физической активности, он сыграл важную роль в эволюции человека как вида. Наши далекие предки бегали за мамонтами и улепётывали от медведей, преследовали врагов - или и со всех ног мчались от них подальше. В общем, бегать было не просто полезно, а иногда и жизненно необходимо.

Впрочем, новое исследование посвящено лишь одному из эффектов бега, и не самому очевидному - его влиянию на работу мозга и настроение.

Учёные с помощью функциональной ближней инфракрасной спектроскопии измеряли, как после короткой пробежки у 26 добровольцев улучшается кровообращение в префронтальной коре - отделе головного мозга, отвечающем за принятие решений, планирование, связь мыслей и действий, социальное поведение и вообще многие проявления личности.

- Логично, что во время бега нейронная активность в префронтальной коре повышается - благодаря тому, что надо поддерживать баланс и координировать движения разных частей тела. И другие процессы, происходящие в этой части мозга, тоже улучшаются, - утверждает Хидеаки Соя. Причём на то, чтобы изменения стали заметными, хватает всего 10 минут бега.

Ещё одна часть эксперимента - психологические и когнитивные тесты. Подопытные проходили их дважды, после отдыха и после пробежки. Тест Струпа, например нужно сопоставить слово, обозначающее цвет, и собственно цвет букв. Если слово «красный» написано зелёным буквами - это несоответствие. Так вот: уже после 10 минут бега участники исследования быстрее и точнее замечали такие ловушки. То есть мозг их работал лучше. А другие тесты показали, что и настроение у всех поднялось.

Понятно, что если цель - сжечь лишние калории или подготовиться к марафону, десяти минут явно не хватит. Но бодрое радостное настроение, ясный ум и сообразительность - уже отличный эффект, может и поважнее сброшенных килограммов. И вполне вероятно, что получить его можно не только на бегу. Чем хуже лыжи или плавание? Или теннис с футболом? Там тоже и баланс нужен, и координация, и разные группы мышц работают. Дело за новыми экспериментами.

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