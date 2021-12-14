Россияне назвали самые любимые фильмы и книги последних лет: От «Брата» до Пелевина

Вопрос дня: А что бы вы добавили в список любимых фильмов и книг за последние годы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВЦИОМ выпустил аналитику* по самым любимым советским произведениям искусства. В категории «Кино» лидерами оказались «Москва слезам не верит», «Девчата» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

А тройка любимых книг россиян советского времени выглядит так: «Как закалялась сталь», «Тихий Дон», «Мастер и Маргарита».

Мы решили задать свой вопрос дня:

А что бы вы добавили в список любимых фильмов и книг за последние годы?

Владимир БУРМАТОВ, депутат Госдумы:

- В качестве режиссерских работ, которые повлияли на становление системы ценностей, - «Брат» и «Брат-2». Режиссер там многое предопределил. И про Севастополь, за который ответили, и про отношения с нашими заокеанскими партнерами. А литература - нон-фикшен российский. Мое детство пришлось на лихие 90-е, и я бы из современных Виктора Олеговича Пелевина отметил. Для меня он - классик современной прозы. За вещи, которые у него получалось предвосхищать, - и «Чапаев и Пустота», и Generation P.

Жанна ЧЕРНЯКОВА, стилист, имиджмейкер, консультант политических деятелей:

- Очень понравился комедийный сериал Романа Прыгунова по рассказам Александра Цыпкина «Беспринципные» про «красивую жизнь» москвичей на Патриках. А книга... «Как въехать во взрослую жизнь на собственном «Феррари» двух российских миллионеров-инвесторов - Андрея Сиденко и Майкла Смайла.

Леонид ХОЛОД, экс-замминистра сельского хозяйства:

- Посмотрел «Однажды в Ростове» про события почти 60-летней давности и был приятно удивлен. Качественный сериал, великолепная игра Вдовиченкова, Жигунова, Ступки. Очень близко к тому, что в книжках было. Читаю же только «тактическую литературу», связанную в том числе с работой. Чтобы, например, на RT рассказать на узбекскую аудиторию про узбекские же новости логистические. Последнее, что впечатлило из художественной литературы, это Маркес и Айтматов, но это из прошлой жизни.

Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ, ректор Школы-студии МХАТ:

- Увы, стал меньше читать. Книга «Бегство из рая» Павла Басинского - про последний год жизни Льва Толстого - произвела сильное впечатление. Дружу с Евгением Гришковцом и с удовольствием прочел его «Театр отчаяния. Отчаянный театр». На большом экране мне понравился фильм Андрона Кончаловского «Дорогие товарищи» - про Новочеркасск.

Антон ТАБАКОВ, ресторатор и актер:

- Если посмотреть обширно, интересно то, за что брался Роднянский - как продюсер, Балабанов - как режиссер, Хотиненко - местами. Работы Чухрая - «Вор», «Водитель для Веры» - мне само это направление интересно. Федор (Бондарчук. - Ред.) иногда... Что касается литературы - еще более спорный вопрос. Мне интересен, мил Пелевин - местами, Сорокин - местами, Поляков... Но это все субъективно.